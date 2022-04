Volodymir Zelensky conteste l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine : « Nous sommes prêts »

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

Le président ukrainien Volodymir Zelensky a insisté sur le fait que la Russie lancera des actions de combat à grande échelle dans l'est, dans les régions de Donestk et de Lougansk, mais lors d'une allocution télévisée, il a assuré : « Nous sommes prêts ». Il a également accusé les dirigeants russes de « mentir » pour tenter de changer la responsabilité de la guerre, « ils ont détruit la vie de millions de personnes ».

La semaine prochaine sera « tendue » dans l'est du pays car « les troupes russes s'y déplaceront pour poursuivre leurs opérations », a déclaré M. Zelenski dans son message du petit matin.

La dernière partie de l'armée ukrainienne déclare que « l'ennemi continue de créer un groupe offensif de troupes pour agir en direction de Slobozhansky (région de Dnipro) et « probablement dans les prochains jours, les occupants essaieront de reprendre l'offensive ».

Foto satelital que muestra un convoy de vehículos armados y camiones que se dirigen al sur a través de Velykyi Burluk, una ciudad ucraniana (Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS) via REUTERS

AU SOL

La Russie poursuit son offensive dans la région de Donestk et dans la ville de Marioupol, en plus de créer un « groupe offensif de troupes » dans la région de Dnipro, selon la dernière partie du haut commandement de l'armée ukrainienne au début du 47e jour de l'invasion russe de l'Ukraine.

Au cours des dernières 24 heures, les défenseurs ukrainiens ont repoussé quatre attaques ennemies dans les régions de Donetsk et de Lougansk, détruisant cinq chars, huit unités blindées, six véhicules et huit systèmes d'artillerie ennemis, selon l'armée ukrainienne.

Selon l'Ukraine, l'armée russe tente d'établir un contrôle total sur la ville de Marioupol (mer d'Azov), où, « avec le soutien de l'artillerie et de l'aviation, les occupants continuent de prendre d'assaut les zones de l'usine d'Azovstal et du port maritime ».

FOTO DE ARCHIVO: Miembros del servicio de las tropas prorrusas inspeccionan las calles durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria sureña de Mariupol, Ucrania. REUTERS/Alexander Ermochenko/Foto de archivo REUTERS

Le dernier rapport de l'Institute for the Study of War (USA) indique que les forces russes ont gagné du terrain dans la ville de Marioupol au cours des dernières 24 heures et ont renforcé leurs opérations le long de l'axe Izyum-Slovyansk, clé de la future offensive du Donbass, « mais n'ont pas réalisé d'autres gains territoriaux »

Selon cet institut, Marioupol est divisé en deux : le centre-ville, aux mains des Russes, et le port principal de Marioupol, au sud-ouest, et l'aciérie d'Azovstal à l'est, qui restent aux mains des Ukrainiens.

Le haut commandement ukrainien a en outre dénoncé qu'« il est possible pour les forces armées de la Fédération de Russie de mener des actions de provocation dans la région transnistrienne de la République de Moldova pour accuser l'Ukraine d'agression contre un État voisin ».

Las fuerzas rusas han ganado terreno en la ciudad de Mariupol en las últimas 24 horas . REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

Pendant ce temps, les forces de l'ordre ukrainiennes tentent de recueillir des preuves d'atrocités possibles attribuées aux troupes russes alors qu'elles occupaient la ville de Buzova, près de Kiev, a expliqué lundi Anton Gerashchenko, conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur.

Selon le conseiller ministériel sur son compte Telegram, une fosse commune a été retrouvée dans le village de Buzova avec les corps de civils ukrainiens tués par des envahisseurs russes. Le politicien n'a toutefois pas précisé le lieu où se trouve la tombe ni le nombre possible de personnes qui y sont enterrées.

EFFONDREMENT DE L'ÉCONOMIE UKRAINIENNE

L'économie ukrainienne chutera de 45 % cette année à la suite de l'invasion russe, tandis que celle de la Russie chutera de 11 % alors que la Biélorussie et la Moldavie entreront en récession, a prédit la Banque mondiale (BM) dimanche.

El BM calcula que la economía de toda esa región retrocederá el 4,1 % este año, un cambio notable comparado con su pronóstico previo a la guerra, que apuntaba a un crecimiento del 3 % en Europa y Asia Central. REUTERS/Gleb Garanich REUTERS

L'institution basée à Washington a publié une mise à jour de ses prévisions économiques pour la région indiquant que la guerre en Ukraine affecte les économies du monde entier, avec un impact particulier sur les pays en développement d'Europe et d'Asie centrale. La Banque mondiale estime que l'économie de l'ensemble de cette région chutera de 4,1 % cette année, un changement notable par rapport à ses prévisions d'avant-guerre, qui indiquaient une croissance de 3 % en Europe et en Asie centrale.

LA POSITION DES ÉTATS-UNIS

Dimanche, les États-Unis ont interprété la nomination d'un nouveau général russe pour coordonner la guerre en Ukraine comme un signe que d'autres « atrocités » et actes de « brutalité » contre les civils ukrainiens sont à venir.

De hauts responsables de la Maison-Blanche ont réagi à l'arrivée aux commandes de l'offensive russe d'Alexandr Dvornikov, durcie pendant la guerre syrienne et actuel chef du district militaire du sud, qui comprend la péninsule ukrainienne annexée de Crimée.

Una madre ucraniana reacciona después de que se descubriera el cuerpo de su hijo en una alcantarilla en una gasolinera en las afueras de la aldea de Buzova, al oeste de Kiev. (Foto de Serguéi SUPINSKY / AFP) SERGEI SUPINSKY | AFP

« Ce général, en particulier, a une histoire qui inclut des brutalités contre des civils dans d'autres contextes, en Syrie, et nous pouvons nous attendre à ce que la même chose se reproduise dans ce scénario », a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden.

(avec des informations d'EFE)

