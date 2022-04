L'urgence dans une mine illégale à Amagá, Antioquia, a fait un mort et six en état d'ébriété

Une forte explosion de méthane à l'intérieur d'une mine de charbon illégale située à Minas, à Amagá, dans le sud-ouest d'Antioquia, a tué une personne et six autres ont fini par être empoisonnées par la forte concentration de monoxyde de carbone (CO) qui s'y trouvait.

Il était vers midi ce samedi 9 avril, dans un gouffre appelé El Eucalyptus 2 où, selon le rapport de Salvamento Minero, il y avait la présence de sauveteurs coordonnés par l'Agence nationale des mines (ANM), trois travailleurs ont pu partir par leurs propres moyens et un autre a été touché par l'explosion et est mort.

Selon un rapport de l'Agence nationale des mines, les trois mineurs mentionnés ont pu partir par leurs propres moyens après l'urgence, mais Edgar Carmona, la seule victime mortelle, a été touché par l'explosion. Le sauvetage pourrait être effectué vers 5 heures de l'après-midi.

« Lorsque l'événement se produit, trois autres personnes entrent pour tenter de secourir le travailleur qui n'est pas sorti et qui a également été affecté par les fortes concentrations de CO (monoxyde de carbone) », peut-on lire dans le rapport de l'ANM.

Les trois mineurs qui sont entrés dans le gouffre ont été intoxiqués par l'inhalation de gaz. Après les événements, ils ont été transférés à l'hôpital d'Amagá.

Selon RCN News, Juan Fernando Chaverra Palacios, secrétaire du gouvernement d'Amagá, a indiqué que lorsque les autorités ont reçu le rapport d'urgence, quatre unités de pompiers et trois assistants infirmiers y ont assisté. « Le quatrième mineur victime de l'accident dans notre municipalité a malheureusement été retrouvé mort », a déclaré Chaverra.

De même, l'Agence nationale des mines a expliqué que des travailleurs de secours miniers avaient été envoyés sur les lieux et que du matériel et qu'un ingénieur du siège de Caldas, Antioquia, avait été déplacé.

En outre, Chaverra a indiqué que le maire de la municipalité, Leonardo Molina, était arrivé dans la zone de l'urgence minière, qui assistait à d'autres points critiques de cette municipalité en raison de la forte vague hivernale qui sévit actuellement.

Dans l'après-midi du 29 mars, un attentat à la bombe a eu lieu dans la municipalité d'Amagá, dans la province d'Antioquia, au cours duquel deux hommes ont été tués par balle par des hommes armés se mobilisant à moto.

Les événements se sont produits dans le secteur Camilo C. Les autorités ont indiqué que les criminels avaient tiré directement sur un garçon de 22 ans, mais qu'une balle perdue avait blessé un autre homme de 42 ans, qui est mort sur le coup alors qu'il effectuait des travaux de menuiserie.

Selon les informations fournies par le Secrétariat du gouvernement, le meurtre est dû à un règlement de comptes liés au microtrafic dans cette municipalité, de sorte que Chaverra pense que cela pourrait être le début d'une vague de violence à Amagá.

CONTINUEZ À LIRE :