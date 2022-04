Série Hacker que personne ne peut manquer

Il n'est jamais trop tard pour commencer à regarder une série sur le thème de l'informatique, des pirates informatiques et du cyberpunk, avec laquelle en plus de passer un bon moment de divertissement, vous pourrez comprendre les concepts de technologie. Par conséquent, vous trouverez ci-dessous quelques options, autres que le célèbre Mr. Robot, que vous pouvez voir à tout moment.

Il est probable que beaucoup la connaissent, sinon, il convient de noter qu'en plus du film mettant en vedette Scarlett Johansson, des jeux vidéo, des mangas et d'autres films d'animation, il existe une série animée. Il a un thème futuriste où un cyborg du gouvernement doit attraper un hacker qui prend le contrôle de l'esprit humain informatisé tout en résolvant ses propres « fantômes ».

Ce film, sorti en 1999, raconte les réalisations des visionnaires Steve Jobs (Apple) et Bill Gates (Microsoft), qui ont contribué à révolutionner la technologie et à devenir des acteurs majeurs de l'informatique. Il est basé sur le livre Fire in the Valley et, bien que ce ne soit pas l'un des titres les plus populaires, il décrit bien le parcours des deux hommes les plus influents de la technologie.

(Foto: Twitter)

Avec seulement 15 chapitres, cette série animée sortie en 2004 raconte les aventures d'Akira Shirase, également appelé Battle Programmer Shirase, un programmeur capable de pirater n'importe quelle plateforme ou personne et qui est donc embauché plusieurs fois pour des tâches spéciales. Comme il est très bref, il peut être apprécié lors d'un après-midi de marathon.

Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus sérieux, cette série australienne montre le meilleur des enquêtes policières. Bien qu'il ne montre pas un hacker dans chaque chapitre, comme dans la série Mr.Robot, l'un de ses personnages principaux est.

Jesse Banks, qui a eu des problèmes avec la police par le passé, aide son frère journaliste à résoudre le cas d'une jeune femme qui a été cruellement assassinée. La politique, la justice et les hackers sont liés dans cette série.

(Foto: Twitter)

Cette série comique britannique a été lancée en 2006, un moment fort pour la technologie, alors que les réseaux sociaux gagnaient à peine en force et que les smartphones n'avaient pas la capacité que nous connaissons actuellement.

Ses blagues plairont à ceux qui travaillent dans la région et à ceux qui ne sont pas très familiers, et seront également un souvenir agréable de tout ce qui s'est passé à l'époque et de ce qu'ils avaient raison lorsqu'ils ont parlé de l'avenir. Bref, ce sont des geeks sans aller à l'extrême du ridicule comme dans les autres séries.

Ce titre a un aspect plus sérieux. Bien qu'elle n'ait pas de hacker comme personnage principal, elle peut être un grand plaisir pour beaucoup, en particulier pour les nostalgiques, puisque la série se déroule dans les années 1980, lorsque les ordinateurs étaient un luxe et étaient très volumineux. L'intérêt est de voir comment un ingénieur et un entrepreneur tentent de lancer un ordinateur qui fait concurrence aux leaders du marché.

Une autre série de hackers à ne pas manquer est Mr. Robot, avec Rami Malek. En raison de sa renommée, il n'a pas besoin d'être présenté, car ses quatre saisons ont été réussies et choquantes. Son dernier épisode a été diffusé en décembre 2019 et a remporté le Golden Globe de la meilleure série dramatique. C'est sans aucun doute une référence qui n'a pas besoin d'être présentée.

