César Hildebrandt : « La répudiation populaire délégitime Castillo, l'ombre du président, et le conato du parlement »

A demonstrator waves a Peruvian flag during a protest against Peru's President Pedro Castillo after he had issued a curfew mandate which was lifted following widespread defiance on the streets, as protests spiraled against rising fuel and fertilizer prices triggered by the Ukraine conflict, in Lima, Peru April 5, 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

Cela a été l'une des semaines les plus critiques pour le mandat de Pedro Castillo. En plus d'une grève des transports due aux prix élevés du carburant, un couvre-feu surprise a été ajouté à Lima et à Callao, que des milliers de personnes ont contesté lors d'une marche contre le gouvernement.

Le journaliste César Hildebrandt a évoqué cette situation dans sa rubrique « Matices » de l'hebdomadaire « Hildebrandt dans ses treize ans ». Dans sa chronique « La fin de l'histoire », le leader d'opinion réitère que la solution pacifique à cette situation est que le président démissionne, comme demandé il y a des semaines. Votre départ est une option impérative. L'autre alternative est la violence, le chaos, la colère qui rapprochent les gens et les foules.

Il déclare que la vice-présidente Dina Boluarte doit assumer un bref gouvernement de transition qui appelle à des élections générales de l'exécutif et du Congrès.

Il soutient que pour faire face à une situation comme celle actuelle, un gouvernement efficace était nécessaire. Il fallait un leader pour prendre des décisions, mais Castillo a été une déception constante. « Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de gouvernement à la hauteur de l'occasion. Le gros problème, c'est que nous n'avons même pas de gouvernement. Il n'est pas possible d'appeler ce conseil de personnes irresponsables découragées « pouvoir exécutif » dirigé par un homme qui cite les autoroutes d'Hitler comme exemple de planification », explique Hildebrandt.

Pour le journaliste, il est impossible de s'attendre à ce que Castillo fasse les choses correctement, à cause de son narcissisme, de son ignorance et de sa mauvaise compagnie » (Cerrón, surtout, qui est son propre covid) le traîne dans l'abîme. Ses déficiences perceptuelles défigurent le paysage. »

Il indique que Castillo est l'homme qui a été élu, sans fraude ni tache, président de la République « qui nous a sauvés de la pègre fujimoriste que l'aile droite, têtue comme un mulet, était à nouveau en train de résoudre. L'anti-fujimorisme a voté pour lui et le rejet du néolibéralisme ennuyeux et bidon a complété la tâche. »

AUCUNE EXCUSE

Hildebrandt estime qu'il est douloureux qu'un gouvernement d'origine populaire se termine ainsi et affirme également qu'il y a eu un complot médiatique contre lui. Mais cela ne justifie pas ses actes. Il donne en exemple le gouvernement mexicain d'Andrés Manuel López Obrador, qui a affronté l'armée de la presse et de la télévision de droite. Et malgré le fait qu'il soit confronté à des conférences de presse acharnées, il conserve 66 % du soutien populaire après quatre ans de gouvernement et s'apprête à soumettre la permanence de son régime à un référendum.

Il établit un autre parallèle avec l'ancien président chilien Salvador Allende, pour qui la presse a rendu la vie impossible. Mais même l'année de sa mort, Allende remporte des élections.

« Il n'existe aucun complot de droite qui puisse détruire un gouvernement réellement soutenu par le peuple. L'aile droite pro-nazie du Chili a dû bombarder La Moneda et forcer Allende à se suicider pour se débarrasser d'un gouvernement qui a conservé son soutien invaincu.

Ce n'est pas le cas de Pedro Castillo », affirme-t-il.

Il soutient plutôt que la tâche de mettre fin à Castillo était l'œuvre de lui-même. « Chaque jour, en tout temps, avec chaque présence, le Président de la République nous a démontré avec enthousiasme la brièveté de sa portée, le caractère mortel de sa nullité, sa vocation terrifiante pour les bêtises, l'argument fantomatique avec lequel il a formulé son inintelligibilité.

Il est temps de dire, dans la dignité des citoyens, que cela doit cesser », souligne-t-il.

CONTINUEZ À LIRE :