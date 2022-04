Quelle est l'histoire derrière l'image de Maximilien de Habsbourg qu'AMLO a montrée le matin ?

Le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a présenté lors de sa conférence matinale une image du deuxième empereur du Mexique, Maximilien de Habsbourg, dans laquelle le souverain européen peut être vu debout alors qu'il est entouré d'un groupe de conservateurs, qui demanderont son aide pour diriger la nouvelle monarchie du pays.

Il convient de noter que cet événement a entraîné la rupture du gouvernement de l'une des figures les plus importantes d'AMLO (Benito Juárez), mais quelle est l'histoire derrière cet événement montrée par le président ?

Tout d'abord, il est important de souligner que le chef de l'exécutif a exposé l'image afin d'appeler à ne pas accepter « le rôle des vassaux » dans le pays, c'est pourquoi il a montré l'illustration qu'il a intitulée « Les conservateurs vont offrir à Maximilien l'empire du Mexique ».

López Obrador a déclaré qu'il était pertinent d'analyser cet épisode de l'histoire, puisque c'était l'opposition de l'époque qui avait demandé de l'aide à l'Empire français, situation qu'il a comparée à la situation de refus étranger en raison de sa réforme de l'électricité, notamment en raison de la position des quatre Des sénateurs démocrates américains.

Il a souligné que le pays ne devait pas revenir à l'époque où les décisions politiques dépendaient des interventions des autres nations, car « ce n'est plus ce temps-là, nous ne l'acceptons plus, c'est le principe de non-intervention, de règlement pacifique, nous devons nous en tenir à ce que dit la Constitution, l'article 89, il y a la politique des principes ».

Il l'a mentionné précisément à cause de l'événement caché dans ce portrait de Maximilien. Selon un article de l'Institute for Historical Research de l'UNAM, la période des conflits entre libéraux et conservateurs s'est produite en raison des « différences idéologiques et politiques de la direction du pays, ainsi que des intérêts étrangers qui étaient en jeu, d'une part les libéraux a rencontré les Benemeritus et les États-Unis à la barre, et d'autre part, Maximilien (représentant l'Empire français) abritant les conservateurs. »

Comme l'a illustré AMLO, l'arrivée du Second Empire mexicain signifiait la domination de la France sur le territoire, principalement parce que le groupe conservateur n'était pas disposé à renoncer à son pouvoir, ce qui les a amenés à « chercher l'archiduc pour lui demander d'être le prince européen qui a réussi à corriger les divisions et d'innombrables problèmes qui ont affligé le Mexique et sa société ».

Le voyage de ce groupe d'opposition à Juárez a commencé grâce au fait que Napoléon III, l'empereur de France, a cherché à étendre son domaine au continent américain, l'appel à l'aide était le prétexte parfait pour conquérir une nouvelle démarcation.

Le ministère de la Culture explique qu'un groupe « composé de membres du Parti conservateur a approché l'archiduc autrichien Ferdinand Maximilien de Habsbourg pour lui offrir la couronne impériale du Mexique. Maximilien l'accepta le 3 octobre 1863, dans son palais Miramar, convaincu que son gouvernement, en plus d'avoir le soutien militaire de la France, serait bien accueilli au Mexique. »

Ainsi, le 10 avril 1864, les traités de Miramar ont été signés afin que l'Européen et son épouse, l'impératrice Carlota, effectuent tous les préparatifs de l'aventure royale. La même source souligne que « les premières images officielles ont été prises par le photographe du tribunal de Trieste, Giuseppe Malovich. Cependant, une image officielle à l'huile était également requise, c'est-à-dire deux grandes toiles dans lesquelles les empereurs étaient présentés avec toute la solennité attendue d'une cour ».

Ces portraits ont été commandés à Franz Xaver Winterhalter, qui était l'un des portraitistes les plus prestigieux de l'aristocratie européenne. Enfin, il est important de souligner que les politiques des Habsbourg étaient encore plus libérales que celles de Benito Juárez lui-même, une situation qui a été cruciale pour l'effondrement de son mandat, car les autorités européennes ont retiré leur soutien au non-respect de l'idéologie conservatrice.

