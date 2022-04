Pour commémorer ses 209 ans de fondation, Barranquilla célèbre avec du théâtre et des danses culturelles

Barranquilla a célébré 209 ans depuis qu'elle a été érigée en tant que ville aujourd'hui, jeudi 7 avril, et pour célébrer l'anniversaire de la fondation de La Arenosa, le ministère de la Culture a préparé un recueil d'activités, y compris une exposition itinérante du Festival de théâtre ibéro-américain de Bogotá, composé de quatre entreprises.

C'est ainsi que ce jeudi 7 avril et vendredi 8 avril, entre 4h et 8h du soir, un groupe des célèbres Catrinas mexicaines parcourront les rues du Barrio Abajo et de Rebolo au son des mariachis avec leur spectacle. Les clowns du Mexique prendront le parc du 11 novembre et le Sacré-Cœur.

Pour sa part, l'Institut populaire de la culture de Cali réalisera l'assemblée « Desarraigo », avec laquelle il dessinera une grande carte de la Colombie sur la Plaza de la Paz et le Gran Malecón. Alors que l'auditorium de la Culture Factory sera la scène qui accueillera les talents diplômés de la District School of Art avec leur œuvre « La Tierra Insomne » ou « La Puta Madre ».

Museo en vivo est un programme du musée du carnaval de Barranquilla pour la transmission des connaissances des pratiquants, qui permet une rencontre animée avec leurs histoires, leurs traditions et leurs rituels pour la préservation et les connaissances qui font du carnaval de Barranquilla un patrimoine vivant pour la Colombie et le monde.

De même, le samedi 9 avril, à partir de 17h00, il y aura une rencontre entre les voisins du jeu traditionnel des « chequitas » et du « bola'e rapo », dans la course 53 avec la rue 47, le soi-disant « coin du mouvement » dans le Barrio Abajo.

La célébration se poursuivra le 10 avril, lorsque les athlètes du Rio participeront au marathon 21k de Barranquilla, un événement organisé par le Free Triathlon Sports Club et l'Université de la Côte et auquel les touristes eux-mêmes et les touristes pourront assister pour rencontrer les marathoniens.

En outre, pendant les week-ends, des activations de talents locaux, artistiques, culturels, sportifs et macro-figures sont organisées en hommage au carnaval de Barranquilla, qui sera ouvert 365 jours par an, selon le bureau du maire de La Arenosa.

Le maire en charge de Barranquilla, Alfredo Carbonell, a annoncé que le district avait un « grand » programme en place et qu'il s'attendait à ce que la communauté rejoigne le parti, notant que le District réalise des travaux qui porteront la ville au « plus haut » niveau de développement.

Selon les informations d'El Heraldo, Carbonell a également déclaré qu'Arenosa se préparait à continuer à parier sur des projets tels que la récupération du marais de Mallorquin et la transformation de Barranquilla en une ville de biodiversité.

« Nous continuons à parier sur des événements majeurs tels que les Jeux panaméricains de 2027 pour continuer à accueillir des événements sportifs et culturels, pour être la capitale des événements, ce qui se traduit par des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat pour la population », a ajouté le maire en charge.

Pour sa part, le Secrétariat de la culture du district, María Teresa Fernández, a souligné que Barranquilleros avait eu une réponse positive au programme qui célèbre le 209e anniversaire de la ville.

« Nous avons eu beaucoup d'interactions via les réseaux sociaux, où ils nous demandent quels sont les horaires, les pièces de théâtre, les compagnies de théâtre qui viennent et les autres événements de la ville ont également suscité beaucoup d'attentes », a déclaré Fernández.

