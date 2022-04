L'INE a ordonné de supprimer des spots du PAN et du MC pour des expressions calomnieuses à Tamaulipas et Aguascalientes

Leticia Gonzalez, selected as a polling station officer by the National Electoral Institute (INE) receives voting materials ahead of the mid-term elections on June 6, in Juarez, on the outskirts of Monterrey, Mexico June 3, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Conformément à une décision du Tribunal électoral de la magistrature de la Fédération (TEPJF), l'Institut national électoral (INE) a pris des mesures de précaution pour retirer deux mesures promotionnelles : l'une du Mouvement citoyen (MC) et l'autre du Parti d'action nationale (PAN).

Selon la déclaration de l'organisme autonome, dans les deux cas, les promotions seront retirées parce qu'elles contiennent de telles infractions diffamatoires, tandis que dans l'un d'entre eux, il s'agissait d'une allégation de crime ou de faux acte.

Dans le premier cas, le PAN a dénoncé le MC pour calomnie, résultant de la diffusion de la promotion intitulée Contraste Aguascalientes, dans sa version pour la radio et la télévision, au détriment de la candidate bleue et blanche au poste de gouverneur de l'entité María Teresa Jiménez.

Cette plainte a été analysée par la Commission des plaintes et des plaintes de l'INE, qui l'a déclarée irrecevable. Cependant, la Chambre supérieure du TEPJF a révoqué l'accord d'inopportunité, arguant qu' « il existe un risque qui transcende la plus grande atteinte à un droit ou à un principe substantiel en matière électorale ».

La panista Teresa Jiménez busca gobernar el estado (Foto: Twitter@TereJimenezE)

Cela « doit être protégé afin d'éviter les déclarations qui pourraient affecter négativement le vote libre et éclairé », puisque l'annonce comprenait la phrase suivante : « Si c'est ainsi qu'elle a volé en tant que maire, imaginez-vous comme gouverneur », qui constitue au préalable l'accusation d'un crime ou d'un faux acte contre le candidat du PAN.

Par conséquent, MC doit retirer cette promotion dans les 12 heures et la remplacer par du matériel générique. Entre-temps, l'INE prendra les mesures correspondantes en informant les concessionnaires qui ne diffusent pas la promotion par l'intermédiaire du Bureau de la Direction exécutive des prérogatives et des partis politiques.

En revanche, dans l'État de Tamaulipas, le PAN a reçu l'ordre de retirer sa promotion, cette fois pour avoir contenu des propos diffamatoires à l'encontre de plusieurs responsables du parti Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto está presidida por la consejera Claudia Zavala (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM,) Isaac Esquivel | Isaac Esquivel

Cette plainte a été déposée par le député de Morena, Erasmo González Robledo, pour diffamation présumée dans les promos CAM TAM S1 et CAM TAM S2, dans lesquelles il est indiqué que le député et d'autres personnages du parti sont liés au trafic de drogue et font partie du crime organisé.

Parmi les phrases, on peut citer : « ils font partie du crime organisé » ou « Ils ont été payés pour leur carrière politique, ont utilisé leurs avions privés, leurs fourgons blindés de luxe et plus encore ».

Les membres de la Commission ont estimé que les mesures conservatoires demandées devaient être accordées parce que les phrases susmentionnées ne sont pas couvertes par la liberté d'expression et le droit à l'information, car « elles pourraient constituer l'accusation d'un crime ou d'un faux acte contre » le député » sans qu'il y ait un minimum de véracité en ce qui concerne les faits qui permettraient d'étayer ces affirmations ».

Par conséquent, le PAN a reçu l'ordre de remplacer la publicité par du matériel générique ou de réserve pour le contenu CAM TAM S1 dans sa version télévisée, tandis que le Conseil a déterminé que dans CAM TAM S2, il contenait des expressions critiques d'opinion de la partie de radiodiffusion concernant la façon dont le Morena les gouvernements se sont développés dans la région.

Par conséquent, l'imputation de faux faits ou de crimes à une personne en particulier n'a pas été clairement remarquée dans la deuxième promotion.

