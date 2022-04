L'accueil surprenant de Buffon et les conseils de l'entraîneur Conte pour élever le public : les révélations de Tevez sur son passage à la Juventus

L'Apache s'est entretenu avec la chaîne officielle de l'équipe de Turin et a laissé plusieurs perles.

Carlos Tevez a visité la séance d'entraînement de l'Inter Milan, actuel champion de Serie A, dans le cadre de son séjour en Italie où il rejoindra le football senior de la Juventus. Après avoir assisté dimanche dernier à la défaite classique de la Juventus face à l'Inter (1-0) à Turin, Apache a déménagé ce jeudi au centre d'entraînement de Neroazzurro dans la ville d'Appiano Gentile.

Tevez a assisté à la pratique de l'équipe dirigée par Simone Inzaghi et a accueilli Javier Zanetti, vice-président du club et ancien coéquipier de l'équipe nationale argentine, les Argentins Lautaro Martínez et Joaquín Correa, et le Chilien Arturo Vidal, avec qui il a joué pour la Juve. Selon l'article publié sur le portail du journal sportif La Gazzetta dello Sport, Tevez poursuivra sa tournée dans d'autres clubs italiens car il a l'intention d'être entraîneur après s'être dissocié en tant que footballeur de Boca Juniors en juin de l'année dernière.

Par ailleurs, le compte officiel de la Juventus a partagé une interview de Carlos Tevez, qui a fait plusieurs révélations sur son passage dans le casting de Turin. Parmi eux, il a donné une définition particulière de la Juventus en tant qu'institution et comment l'accueil lui a été donné par un historique tel que Gianluigi Buffon. En outre, il a rappelé les débuts et la première conversation avec Antonio Conte, l'entraîneur. Sa gratitude au président Agnelli et le but dont il se souvient le plus avec le maillot de la distribution de Turin.

Carlos Tevez est retourné à la Juventus pour jouer dans l'équipe senior. Il a visité le vestiaire de l'actuel ensemble de Serie A et a salué les joueurs et autres anciens coéquipiers de son.

« Quand je suis arrivé à la Juve, je pensais que je venais dans un club totalement différent de ce que j'imaginais. Puis j'ai réalisé que c'était un très grand club, mais un club de quartier. Dans un fan de la Juve, vous voyez la rue reflétée. Dans l'établissement, j'ai laissé un peu de mon cœur. C'est très agréable de porter son maillot de club... Porter le 10 de Del Piero était un extra pour moi », a reconnu Carlitos.

Et il a raconté une anecdote avec l'archer expérimenté : « Le premier jour, Gigi (Buffon) me reçoit : il m'attrape la tête et me dit 'comment vas-tu, grand ? « Pour moi, c'était très fort et, dès le premier jour, l'engagement était totalement différent. »

Tevez a passé en revue sa carrière et a également parlé de ses débuts. À ce stade, il s'est souvenu des premiers mots que l'entraîneur lui avait donnés. « Dans le premier match, Conte savait à quel point je voulais et m'a dit : « La première balle que vous allez, allez de toutes vos forces, parce que c'est comme ça que les gens vont se relever. » Cela dit et fait, dans le premier tête-à-tête que j'ai disputé, les gens se sont levés et c'était un autre environnement. »

« J'ai toujours essayé de faire ce qui était le mieux pour la Juventus. C'est le club qui m'a compris quand j'ai dit que je voulais rentrer chez moi (pour Boca Juniors), près de mes parents et de mes frères et sœurs. À aucun moment il ne s'est opposé à ma décision, c'est pourquoi je suis reconnaissant, envers le peuple, envers le président Andrea (Agnelli) «, a-t-il dit à propos de cette décision de retourner en Argentine en 2015 et après avoir perdu la finale de la Ligue des champions contre Barcelone.

Et il a souligné l'attitude du plus haut dirigeant de la Juventus : « Un des présidents qui m'a touché et a tenu parole le jour où il m'a dit qu'il m'accompagnerait dans l'avion si nous atteignions la finale de la Ligue des champions. Je serai toujours reconnaissant à la Juventus, car ils m'ont toujours compris. Ils sont aussi mon cœur, ils m'ont pris pour être un grand. Et quand j'ai décidé de rentrer chez moi, ils m'ont serrée dans leurs bras et m'ont compris à tout moment. »

Pour finir, Carlitos a choisi son but favori avec la veste de Vecchia Signora, qui cache un choix émotionnel. « Il est difficile de choisir un objectif. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours joué avec mon cœur à la Juve. C'est pourquoi il est difficile d'en trouver un. Je prends celui du Borussia, l'un des plus importants, et celui de Parme, parce que mon père était dans le stade. J'ai toujours joué pour lui. Alors, quand il est venu, c'était mon premier fan. Je suis venu et je suis devenu l'enfant qui jouait dans le quartier, avec lui qui me regardait jouer. Ce soir-là était très spécial, je venais de marquer un but spectaculaire. »

« L'amour que le fan a pour moi, celui qu'il me donnait tous les jours, était ce dont j'avais besoin pour lui donner plus tard ce que je lui ai donné : mon cœur. Le retour à la Juve m'a apporté de très belles sensations, que j'avais gardées dans mon cœur. C'est difficile à expliquer... J'ai laissé un peu de mon cœur ici », a conclu Carlos Tevez, qui a laissé un très bon souvenir à la Juventus.

CONTINUEZ À LIRE :