« Paissana », la marque sous laquelle les produits des victimes, des anciens combattants et des paysans seront commercialisés

Le mercredi 6 avril, le gouvernement de la Colombie et le secteur privé ont lancé « Paissana », la marque sous laquelle les produits fabriqués par les victimes du conflit armé, les anciens combattants de la guérilla démobilisée des FARC et les communautés des municipalités les plus touchées par la violence seront commercialisé.

Le lancement de ce système de marketing durable a été réalisé dans la municipalité de Pueblo Bello, Cesar, présidée par le président, Iván Duque, le conseiller présidentiel pour la stabilisation et la consolidation, Emilio Archila, et des représentants du secteur privé et des populations bénéficiaires, qui a souligné cet effort en tant que contribution à la consolidation de la paix sur le territoire national.

« Paissana est une marque de pays, qui appartient à toute la Colombie, qui se construit de manière à ce que nous puissions la trouver dans tous les grands magasins et savoir que, lorsque nous achetons, nous soutenons un petit producteur à la campagne, les municipalités dans lesquelles des programmes de développement à vocation territoriale (PDET) sont mis en œuvre, les victimes et réintégré », a déclaré le président lors de l'événement.

Il a également souligné que jusqu'à présent 61 produits de différentes régions du pays seront commercialisés sous la marque qui les certifie comme « 2,100% biologiques, 100% légaux, 100% colombiens et de haute qualité », ce qui montre un travail rigoureux de planification, d'articulation et d'exécution qui a été réalisé depuis plus de trois ans, dans le but d'améliorer les conditions de vie de ces populations, qui s'engage en faveur de la paix.

Parmi les produits que l'on peut acheter dans les grands magasins du pays, on trouve le Café de Dabeiba, Antioquia, l'une des municipalités les plus touchées par la violence, qui a reçu il y a plus d'un an un centre de profit, grâce auquel « a amélioré la qualité du grain et les conditions de travail des familles de café et optimiser la commercialisation du produit et son accès aux marchés ».

« C'est la marque de tout le monde. Il est enregistré pour l'État colombien. Je rêve que ces produits, à commencer par les cafés et le cacao d'origine reconnus dans le monde entier, soient sur les marchés d'exportation. Sur les meilleurs réseaux du monde. Quand tu regarderas en arrière dans quelques années, tu comprendras la force de tout cela. L'union de tous autour d'un concept de génération de marque, mais surtout de marque sociale », a déclaré le président du Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo.

Parmi les autres produits présentés, citons le miel Chengue, des Montes de María, et les produits de l'Association des sacs à dos et du Café Asoendica, à Valledupar (Cesar), qui visent à promouvoir la reprise économique et à contribuer à la construction de la réconciliation et de la consolidation de la paix sur le territoire qui a a cherché les moyens depuis la signature de l'accord.

« Paissana est une marque ombrelle avec laquelle les Colombiens et l'étranger pourront distinguer les produits des victimes de restitution, ceux qui remplacent volontairement les cultures et sont en cours de réintégration, et tous ceux qui proviennent de nos municipalités (PDET) », a déclaré le conseiller présidentiel principal . Emilio Archila.

« Ce projet vise à tirer parti des ressources financières et des espèces provenant de diverses sources. Pour la période 2020 et 2021, 656 alliances ont été cofinancées, au profit de 24 769 familles, avec un investissement de 121 728 millions de dollars à l'appui du ministère. Ce chiffre représente 30 % de la valeur totale des projets, qui s'élevait à 386 075 millions de dollars », a conclu le gouvernement national.

