C'est ainsi que Tolima a joué contre l'Atlético Mineiro lors de ses débuts lors de la Copa Libertadores 2022

Hier soir, Deportes Tolima a fait sa première dans cette nouvelle édition de la Copa Libertadores, en tant que local et face à une solide équipe comme l'Atlético Mineiro. Le défi consistait à maintenir l'arc en zéros, mais cela n'a pas été réalisé. L'équipe n'a pas précisé, au-delà du fait qu'elle avait plusieurs options pour marquer, et son jeu a été diminué par la bonne performance des Brésiliens. Deux buts contre ont rendu leur début de rêve impossible et ils devront maintenant rectifier le chemin face aux deux autres équipes du groupe D : América de Mineiro et Independiente del Valle.

La défaite d'hier a confirmé les difficultés que traverse le football colombien sur la scène internationale. Au-delà du fait qu'il y a des noms qui ressortent de l'extérieur, la réalité est que de l'intérieur, les choses vont mal. Ceux dirigés par Hernán Torres étaient à un niveau très bas, bien qu'ils aient parfois réussi à envahir la zone opposée et à générer des dégâts. Il n'y avait aucun lien, encore moins d'inspiration, et le dicton prend tout son sens dans cette réunion : celui qui ne les fait pas, le voit faire.

Tolima a réalisé une performance acceptable pendant les premières minutes, cherchant à générer des transitions rapides entre la défense et l'attaque, ils ont failli marquer, dans les 35 minutes, mais incroyablement, Michael Rangel a raté l'option. Une erreur qui cause des douleurs au ventre. Puis est venue la démonstration de la puissance des Brésiliens. Une machine totale. Ils ont ouvert le score dans les dernières minutes de la première mi-temps avec ce qui était leur seul résultat en 45 minutes. Les Tolimans avaient froid après le mauvais choix de Rangel et il leur serait difficile de réagir.

Défense lâche et haute pression mal coordonnée. Le premier but des Brésiliens a été le travail de Savarino, qui s'est associé à Nacho Fernández pour infiltrer l'espace entre les deux défenseurs de Tolima et a simplement réussi à marquer. Une sérieuse distraction des pijaos qui voulaient contre-attaquer a laissé leurs lignes très découvertes. En seconde période, les marques ont été complètement perdues et c'est ainsi que Diego Godín a aidé Tché Tché à marquer le but final, avec un avantage intérieur, sans la pression d'aucun adversaire.

Hernán Torres est resté ferme dans l'idée de contre-attaquer et l'équipe était liée, l'Atlético Mineiro ayant réussi à anticiper ses intentions et à contrecarrer la stratégie. Le DT était obstiné à ne pas vouloir chercher un changement dans le modèle de jeu, sachant qu'ils perdaient. Les Tolimans ont été emportés par le désespoir et ont fini par ne rien jouer. Avec la victoire des Brésiliens, l'équipe dirigée par Antonio Mohamed est devenue la première équipe de ce pays à marquer Tolima pour la Copa Libertadores au stade Manuel Murillo Toro. Six équipes brésiliennes ont mis le pied sur Tolima et aucune n'a réussi à marquer : Gremio (2007), Corinthians (2011), Cruzeiro (2011), Atlético Paranaense (2019) et Internacional (2020).

C'est le premier match que Deportes Tolima perd à domicile, pour la Copa Libertadores, après cinq matchs sans le faire, a ajouté deux victoires et trois nuls. Le dernier rival à les battre à Ibagué était Independiente Santa Fe, pour le tournoi continental, dans un match qui s'est terminé 1 à 2 en faveur des Bogotans. C'était le 9 avril 2013. Après ce match, l'équipe accueillera Aguilas Doradas dans sa ville natale, pour le tournoi local, et la semaine prochaine, elle se rendra en Équateur pour affronter Independiente del Valle, qui a débuté avec une victoire contre América Mineiro, au Brésil.





