Les coups impressionnants sur l'eau qui ont surpris tous les spectateurs de l'Augusta Masters

Bien que la grande majorité de l'attention portée aux Augusta Masters ait souligné le retour à l'activité professionnelle de Tiger Woods, la veille du premier jour de compétition, les talents qui participeront à l'événement ont commencé à montrer une partie de leur répertoire. Lors de la compétition Par 3 qui s'est déroulée sur les trous du célèbre Augusta National Golf Club, Tommy Fleetwood et Justin Rose ont pris soin de soulever le public de leur siège avec deux coups impressionnants.

Le thème de la compétition est de terminer le trou en trois coups ou moins. Avec un écart au milieu, le concurrent britannique a calculé la distance pour tenter un coup ferme qui fait rebondir la balle à la surface de l'eau sans couler. Aux yeux attentifs des personnes présentes, il a réussi à laisser le ballon à quelques mètres du but souhaité, suscitant l'ovation du public.

Cependant, il ne serait pas le seul à y parvenir : le Sud-Africain a également utilisé la même ressource et a obtenu un résultat similaire. Deux tirs consécutifs avec un très haut degré de difficulté avec la particularité que Rose a fini par frapper la balle de son collègue et l'éloigner du trou final. Comme ce n'était rien de plus qu'un événement amical, ce n'était que des rires et des félicitations parmi les golfeurs qui s'affronteront à partir de ce jeudi à la recherche de la veste verte caractéristique.

« C'était un beau tir », a déclaré Fleetwood aux journalistes après leur ronde. Il a ajouté sur un ton stimulant en vue de l'événement principal qui aura lieu entre le 7 et le 10 avril : « C'est très bien d'avoir un tel succès au Masters. Trois jours très compétitifs sont à venir. Soudain, les exécutions surgissent telles que je les imagine dans ma tête. Je vais essayer de le répéter. »

Toutes les attentes sont placées sur le retour de Tiger que ce mercredi prévoit disputer une ronde d'entraînement de neuf trous pour prendre la décision finale après avoir vu comment son physique répond à l'effort. « Il s'agit de savoir comment mon corps va récupérer et de ce que mon corps peut faire le lendemain », a expliqué le 15 fois vainqueur du Grand Chelem devant les micros après avoir joué des rondes d'entraînement à neuf trous au cours des deux derniers jours.

Il convient de rappeler que le golfeur de 46 ans a été hospitalisé pendant des semaines et qu'il n'a pas pu marcher pendant des mois après un accident de voiture en février 2021 . L'ouverture de Woods au premier tour de jeudi serait l'un des retours sur blessure les plus surprenants de l'histoire du sport, le quintuple champion du Masters n'ayant pas officiellement joué depuis qu'il a défendu son titre au Masters 2020.

