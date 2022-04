L'appel pour Expocraftsanías 2022 est maintenant ouvert ; découvrez comment participer

Un grupo de mujeres observa lámparas en uno de los pabellones de la feria Expoartesanías, este 7 de diciembre de 2021, en Bogotá (Colombia). Expoartesanías, la feria más grande de artesanías colombianas y productos culturales, abrió las puertas de su XXXI edición este martes en Bogotá, con el propósito de impulsar y exaltar el trabajo de los artesanos del país y promover emprendimientos relacionados. La feria se extiende hasta el 20 de diciembre de 2021. EFE/ Carlos Ortega

Pour cette année, la plus importante foire artisanale de Colombie et l'une des plus importantes d'Amérique latine atteint sa 32e édition : Expoartesanías surpasse ses trois décennies d'existence en promouvant le travail manuel de centaines de communautés et d'entreprises nationales et étrangères.

Le salon, qui aura lieu du 7 au 20 décembre, accueillera des exposants de Colombie et de la région et les appels à candidatures sont désormais ouverts pour les groupes d'artisanat, les associations et les ateliers d'artisans autochtones, traditionnels, contemporains et internationaux.

En outre, pour cette édition, l'appel est étendu aux ambassadeurs gastronomiques et aux entreprises (y compris les food trucks) qui se consacrent à la fabrication de préparations colombiennes à partir de produits locaux. Il y aura également un espace pour les entités nationales et étrangères qui se concentreront sur le soutien aux artisans ou aux projets axés sur cette activité.

Les appels seront ouverts jusqu'au 30 juin sur le portail web Expoartesanías, il y a une bannière au début qui dit : « Je suis exposant », où vous devrez déplacer votre curseur pour afficher un menu avec plusieurs options, y compris le formulaire d'inscription.

Et c'est qu'Expoartesanías continue d'être la principale vitrine commerciale pour les petits artisans locaux et régionaux qui cherchent à rendre leurs projets visibles ; en fait, Ana María Fríes, responsable de l'artisanat en Colombie, a indiqué qu'il s'agissait également d'une grande galerie culturelle « qui nous donne chaque année l'opportunité pour redécouvrir nos racines et notre identité à travers les métiers fabriqués par les mains laborieuses et talentueuses d'artisans ».

À cet égard, il a souligné les ventes qui l'année dernière ont laissé un solde en faveur de 12 milliards de pesos, qui sont allés directement dans les poches de centaines d'exposants pour les moyens de subsistance de leurs familles et l'objectif qu'ils ont pour cette année de dépasser ce chiffre afin de continuer à « promouvoir la richesse des les métiers traditionnels du pays, la réactivation du secteur et la célébration de son existence », selon Fríes.

Que se passera-t-il lorsque le processus d'inscription se terminera ?

Une fois cette phase terminée, les projets seront organisés sur la base des critères de sélection stipulés par le salon (et qui sont décrits dans le manuel de participation disponible sur la page Expocrafts), afin de préserver les valeurs ancestrales que doit avoir chaque travail réalisé, ainsi que le fait de tenir une promesse de valeur pour les visiteurs de l'événement.

Par la suite, toutes les candidatures doivent être en attente d'ici le mardi 23 août, car ce jour-là, les candidatures sélectionnées seront annoncées via le portail Web de l'événement.

Autres chiffres à garder à l'esprit sur Expocraftsanías 2021

La 31e édition a réussi à surmonter les défis imposés par la pandémie et les mesures qui ont suivi ont été décrétées : plus de 650 exposants se sont rencontrés, en personne, lors de l'événement phare de l'artisanat colombien dont la conférence d'affaires a laissé des accords internes s'élevant à plus de 561 millions de pesos et plus de 1 354 millions de pesos d'achats internationaux, pour un total de 1 713 112 000 dollars.

En outre, un autre facteur innovant laissé par la dernière édition est qu'Artesanías Colombia a lancé le portail Colombia Artesanal, qui vise à promouvoir le tourisme culturel et artisanal dans le pays via une carte interactive qui comprend 12 destinations artisanales dans lesquelles, avec des artisans, à la fois nationaux et étrangers, explorez les paysages qui inspirent les créateurs des objets d'artisanat exposés à la foire.

