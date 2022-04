Ils mettent en garde contre les problèmes dus aux miroirs dans les cages des oiseaux de compagnie

ARCHIVO - Las aves pueden considerar a su imagen en un espejo como un compañero real e intentar alimentarlo, lo que le puede causar problemas de salud. Foto: Christin Klose/dpa

Avez-vous déjà pensé qu'une cage équipée d'un mauvais équipement pouvait causer des maladies aux oiseaux de compagnie ? Cela peut se produire si vous placez une paire de substituts artificiels ou un miroir dans la cage afin que l'oiseau ne se sente pas seul. Les oiseaux de compagnie ne devraient pas être seuls. Mais celui qui pense pouvoir simuler un couple pour sa perruche en accrochant un oiseau en plastique ou avec un miroir dans la cage peut commettre une erreur, car l'animal pourrait même tomber malade. Le problème est que l'oiseau solitaire voit l'oiseau en plastique ou son image dans le miroir comme une sorte de substitut, selon le magazine spécialisé allemand « Wellensittich & Papageien ». Se nourrir mutuellement fait partie du comportement naturel des couples de perroquets et de perruches. Dans ce cas, selon les experts, cela pourrait amener l'oiseau solitaire à vouloir nourrir « l'oiseau de compagnie ». Le comportement habituel est que l'oiseau régurgite la nourriture et l'offre à son compagnon. Mais dans cette situation, je le donnerais à l'oiseau en plastique ou au miroir. Et, faute d'interaction, l'oiseau solitaire régurgiterait plus ou moins incessamment la nourriture en voulant l'offrir au supposé compagnon artificiel. Les experts en oiseaux préviennent que le réflexe nauséeux continu pourrait éventuellement entraîner une irritation de la muqueuse et, par conséquent, une diminution des défenses immunitaires de l'œsophage. dpa