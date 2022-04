De l'algèbre à la construction de votre maison : les cours gratuits proposés par l'UNAM

L'Université autonome du Mexique offre une grande variété de cours en ligne gratuits allant de la gestion financière à la sécurité agroalimentaire, le tout grâce à une plate-forme appelée Coursera qui a un modèle éducatif axé sur l'apprentissage et pas tant sur la certification.

Coursera a été développé en 2011 par un groupe d'universitaires de l'université de Stanford et révolutionne l'avenir de nombreuses écoles. Le site collabore actuellement avec plus de 200 universités et entreprises de premier plan telles que Google, Imperial College London, IBM, Illinois et Duke.

Pour suivre les cours dispensés par l'UNAM, vous devez accéder à la plateforme Coursera et choisir celui qui attire le plus votre attention. Une fois cette étape terminée, il sera nécessaire d'enregistrer certaines de vos données personnelles pour pouvoir vous inscrire. Une fois inscrit, vous devez choisir si vous souhaitez obtenir la certification, sauf que cela implique un paiement symbolique ; si vous n'êtes pas intéressé par la certification, il n'y aura aucun frais. Vous pourrez les suivre selon votre emploi du temps, ils seront 100% en ligne et la plupart d'entre eux sont des programmes spécialisés de niveau intermédiaire, dispensés par des spécialistes des matières proposées par chaque cours.

Certains cours que vous pouvez trouver sur la plateforme Coursera proposée par l'UNAM sont les suivants :

Coursera es un sitio digital dónde puedes encontrar una infinidad de cursos de diversos temas. Creada en 2011 por la Universidad de Stranford. Foto: UNAM

Fondamentaux Android

Le programmeur Anahí Salgado donnera un cours pour pouvoir manipuler les outils Android les plus sophistiqués et ainsi développer des mobiles applications. Il durera au total quatre semaines.

Finances personnelles

Ce cours sera également dispensé par Norman Wolf del Valle pendant une durée de trois semaines. Les participants recevront suffisamment d'outils pour être en mesure de réaliser une bonne planification financière personnelle et de répondre à leurs besoins, en comprenant l'objectif de protéger leurs actifs.

Comment construire soi-même sa maison

Enseigné par les ingénieurs Ernesto René Mendoza Sanchez, l'allemand Lopez Rinçon, Hector Guzman Olguin, Fernando Jaime Enriquez et Marco Tulio Mendoza Rosas. Ce cours est conçu pour vous permettre d'apprendre les bases et les procédures nécessaires à la construction de votre maison de base. La durée est de quatre semaines et vous permet de vous adapter aux horaires mis à votre disposition.

Todos los cursos son proporcionados por profesionales del tema de cada curso. Podrás inscribirte gratuitamente a través de Coursera. Foto: Freepik

L'administration financière et son rôle dans l'entreprise

Ce cours a une durée totale de quatre semaines et sera enseigné par Norman Wolf del Valle. Il sera axé sur la fourniture des outils nécessaires à l'administrateur financier pour comprendre comment planifier et contrôler les ressources monétaires. Au cours des sessions, la contre-proposition du modèle anglo-saxon, c'est-à-dire le modèle Stakeholder, sera présentée, afin que la personne qui suit le cours ait une vision plus large que le modèle traditionnel.

Algèbre de base

Le cours sera donné par Carlos Hernandez, Emma Lam et Elena de Oteyza. La durée est de quatre semaines et se concentre sur l'enseignement de l'algèbre pour comprendre le langage mathématique, car cela est essentiel pour comprendre le monde dans la vie quotidienne.

Los cursos gratuitos que puedes tomar en línea gracias a un programa ofrecido por la Universidad Autónoma de México. Foto: Freepik MAZKO VADIM

Sécurité agroalimentaire

Enseigné par le maestro Emanuel Picado Mata. Ce cours, développé par l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA) et l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM), vise à fournir des outils théoriques et pratiques pour développer et mettre en œuvre des stratégies nationales de sécurité agroalimentaire. Le cours comprend quatre modules, chacun d'une durée de 10 heures par semaine.

Initiation à la production audiovisuelle

Enseigné par Irene Anais Perada Aguado, Vicente Hinojosa Alarcón, Julio Cesar Perez Navarro. Le cours se concentrera sur l'enseignement des outils de base pour générer une production audiovisuelle de qualité d'une durée de quatre semaines.

