Boire jusqu'à 3 tasses de café par jour réduit le risque d'événements cardiovasculaires et de décès

A cup of coffee bean with rubber heart and coffee bean as heart pulse

Pendant des années, le café a été répertorié comme responsable de plusieurs problèmes cardiaques, tels que les arythmies cardiaques. Plusieurs experts ont même déconseillé de prendre cette perfusion pour éviter des problèmes cardiaques. Cependant, des études récentes ont montré qu'une consommation soutenue de cette boisson légendaire améliorerait la qualité de vie de ses consommateurs. À cet égard, le Dr Fernando de Valais, cardiologue spécialisé dans les arythmies et l'électrophysiologie, Arythmia Alliance Argentina Foundation, a rejeté ces allégations et a rappelé les résultats des dernières recherches scientifiques.

« Lors du congrès annuel de l'American College of Cardiology, qui s'est tenu à Washington, le Dr Peter M. Kistler et ses collègues de Melbourne, en Australie, ont présenté les résultats d'une vaste base de données et ont conclu que la consommation de 2 à 3 tasses de café par jour diminue de 8 à 15 %, en 10 ans, le risque de décès et d'événements cardiovasculaires, sans augmenter l'incidence des arythmies », a déclaré le spécialiste en dialogue avec Infobae.

Selon certaines estimations, la fibrillation auriculaire (FA), la plus courante parmi les arythmies cardiaques cliniquement importantes, touche environ 33,5 millions de personnes dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a également déclaré que les maladies cardiovasculaires, y compris les arythmies, sont la principale cause de décès dans le monde, avec quelque 17,7 millions de personnes décédées de cette cause en 2015

“Es muy claro el rol causal de ciertas condiciones o hábitos en relación con las arritmias, pero carece de suficientes evidencias científicas cuando se trata del café”, señaló de Valais en diálogo con Infobae (Pexels)

« Le rôle causal de certaines affections ou habitudes par rapport aux arythmies est très clair, mais les preuves scientifiques en matière de café sont insuffisantes », a déclaré de Valais. À cet égard, l'expert a déclaré que « parmi les différents composants des grains de café, le plus connu est la caféine, qui a une action stimulante sur le système nerveux central, le cœur et l'ensemble du système cardiovasculaire », raison pour laquelle « le café a tendance à être associé à un risque accru de souffrance cardiaque maladie et, même, arythmies (qui peuvent être supraventriculaires - comme la fibrillation auriculaire, qui est la plus courante - ou ventriculaire). »

Les arythmies cardiaques surviennent lorsque le cœur enregistre un rythme cardiaque irrégulier et survient lorsque les impulsions électriques qui entraînent le rythme cardiaque ne fonctionnent pas correctement, de sorte qu'il peut battre trop vite (tachycardie), ou lentement (bradycardie) ou irrégulièrement. « Sur la base d'expériences essentiellement anecdotiques, 80% des médecins du monde occidental signalent une réduction marquée ou une suppression totale du café chez leurs patients souffrant de palpitations ou d'arythmies », a déclaré de Valais.

Dans le même temps, il a rappelé une autre recherche dont les résultats ont été récemment diffusés. L'étude du Dr Eun-Jeong Kim et de ses collègues (publiée dans la revue JAMA Internal Medicine en 2021) a évalué 386 258 personnes sur une durée moyenne de 4,5 ans. L'étude a noté que les volontaires, âgés en moyenne de 56 ans, réduisaient l'incidence des différentes arythmies de 3 % après chaque dose supplémentaire de café, « quel que soit l'état des participants en termes de métaboliseurs lents ou rapides ».

Los recientes estudios señalaron beneficios cardiovasculares para los consumidores de café (Pexels)

En outre, le cardiologue spécialisé dans les arythmies et l'électrophysiologie, Fundación Arythmia Alliance Argentina, a assuré que la méthodologie statistique de l'étude « permettait d'exclure des éléments susceptibles de confondre tels que la consommation d'alcool, le tabagisme, le niveau d'éducation atteint et activité. » Tout en notant : « Dans une étude basée sur l'intégration des informations issues de 6 essais cliniques portant sur 228 465 participants (ce que l'on appelle la « méta-analyse »), Min Cheng et ses collègues ont constaté une réduction supplémentaire de 6% de la survenue de fibrillation auriculaire pour 30 mg de caféine par jour », cette pathologie est la » suite arythmie soutenue fréquente et provoque au moins 1 accident vasculaire cérébral sur 4 ou 5 ».

Il convient de noter qu'une consommation modérée de café est considérée, selon les données d'études observationnelles, « entre une et 3 tasses par jour, ce qui équivaut à un maximum de 270 mg de caféine », a déclaré l'expert.

Sur ce ton, de Valais a énuméré les quantités de café et leur relation conséquente avec la caféine qu'ils contiennent :

- La quantité de caféine dans une tasse de café (150 ml) est de 90 milligrammes.

- La quantité de caféine dans une tasse de café décaféiné (150 ml) est de 3 milligrammes.

- La quantité de caféine dans une tasse de thé atteint 40 milligrammes.

- La quantité de caféine contenue dans une canette de boisson au cola (330 millilitres) est de 40 milligrammes.

« Il convient de noter qu'à poids égal, le thé contient plus de caféine que le café, mais qu'en général, moins de thé est utilisé pour préparer une tasse et, en outre, cela dépend du temps pendant lequel il est immergé dans l'eau chaude », a déclaré l'expert. Enfin, il a précisé : « Dans des cas individuels, où il existe une association temporelle claire entre la survenue d'arythmies et la consommation de café, le café doit être évité », tout en ajoutant : « Bien que les études d'observation aient des aspects douteux et ne devraient pas être utilisées pour corroborer des comportements, elles semblent montrent qu'ils ne le font pas, il existe suffisamment de preuves pour contre-indiquer la consommation de café dans le but de prévenir les arythmies cardiaques dans la population générale. » « Bref, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui aiment le café », a conclu l'expert de la Fondation Arythmia Alliance Argentina (www.corazonada.org)

CONTINUEZ À LIRE :