L'incertitude persiste en raison de la date à laquelle Hidroituango entrera en service

Lors du Conseil des gouverneurs qui s'est tenu hier, le maire de Medellín, Daniel Quintero, s'est interrogé sur la date à laquelle Hidroituango commencerait à fonctionner. Cela remettrait en question la date annoncée par le gouvernement national, lorsque le président Iván Duque, lors de sa visite sur le projet, a indiqué que les travaux commenceraient le 26 juillet, avec la mise en service de la première turbine.

Il a même ajouté que si ce délai était dépassé, cela pourrait entraîner une grave amende de plusieurs millions de dollars pour le pays,

Quintero a suggéré qu'ils ne devraient pas se précipiter pour livrer, car il vaut mieux « s'assurer que tout est bien fini ».

Mais, ce qui a été dit au Conseil des gouverneurs est très contraire à ce qu'il a dit il y a quelques minutes sur Caracol Radio, car il garantit que la date d'entrée en service est maintenue pour le 26 juillet, car il n'y a pas de revers pour que l'établi ne soit pas rempli, « Nous allons très bien, Hidroituango va à plein régime. Nous sommes jour et nuit. C'est l'un des projets les plus complexes ; des tunnels à couvrir, etc. Cette énergie serait essentielle pour le pays, nous sommes concentrés sur le fait qu'elle fonctionne. »

Il a précisé qu'il y avait toujours un niveau de risque élevé, en fait, il y avait des zones d'alerte rouge. L'une des causes est un tunnel qui doit être fermé pour assurer la « sécurité totale » des habitants. Face aux lacunes du projet, il a déclaré : « En 2013, en raison de décisions qui cherchaient à augmenter la valeur du travail et à gagner des mois, ils ont modifié la conception de l'œuvre. Le troisième tunnel a été construit avec des matériaux médiocres et moins de tiges et de béton. Cela a conduit à l'effondrement de ce tunnel. Si ce tunnel s'était effondré, mais que les autres ne s'étaient pas fermés, le barrage produirait aujourd'hui de l'énergie. Il y a eu des dépassements de coûts de 12 billions de pesos, nous en avons déjà récupéré 4,3 et nous faisons de notre mieux pour le sortir le plus rapidement possible sans risquer le projet. »

Il a également assuré qu'ils prenaient toutes les mesures nécessaires pour réduire le risque des communautés en aval, ce qui est l'un des points qui a suscité le plus de doutes en raison des imprévus que les travaux ont présentés, principalement en raison des défaillances structurelles qui ont été signalées.

Officiellement, selon Natasha Avendaño García, surintendante des services publics à domicile, l'avancement du projet est supérieur à 80%. L'organisme de contrôle et de surveillance a précisé qu'il y aura un suivi programmé afin d'assurer la conformité et que son fonctionnement démarre correctement.

Il convient de noter que le consortium CCC Ituango, opérateur des travaux, a annoncé en février dans une lettre adressée aux entreprises publiques de Medellín, EPM, que les horaires annoncés ne correspondaient pas à la réalité.

En revanche, la pression du gouvernement national continue de maintenir que le 26 juillet sera la date à laquelle le mégaprojet commencera à fonctionner. « Nous continuerons à surveiller l'état d'Hidroituango puisque notre engagement et celui de l'ensemble du gouvernement national est de soutenir la mise en service du plus important projet d'infrastructure électrique du pays », a déclaré le surintendant Avendaño.

