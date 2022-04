Plan du week-end culturel : projection de documentaires pour comprendre le conflit armé

La Commission vérité présentera les samedis 2 et 9 avril, à la Cinémathèque de Bogotá, deux documentaires qui racontent les étapes historiques des années de guerre dans le pays.

Les œuvres qui seront présentées sont : « Black Boxes of Forced Disappearance », qui expose une partie de ce qui est arrivé aux otages arrêtés une fois qu'ils ont quitté le palais de justice et « dépossession et mémoire de la terre dans l'Urabá d'Antioquia ». Les deux enquêtes sont liées par des fils de disparition, d'absence et de perte, dévoilés grâce à une enquête sur l'analyse spatiale, l'exploration de données et la reconstruction 3D. L'entrée aux deux événements est gratuite pour tous les groupes d'âge.

Samedi prochain, le 2 avril, à partir de 6 heures de l'après-midi, le documentaire sur la capture du Palais de justice sera présenté.

Ce travail montre comment certains de ces otages ont été arrêtés, exécutés et ont disparu et met en évidence les impacts qu'ils ont eu sur les victimes et les survivants.

Les spectateurs pourront voir la reconstruction architecturale des lieux et des infrastructures où les détenus ont été interrogés, torturés et, dans certains cas, disparus comme « spéciaux » suite à la reprise du Palais par l'Armée nationale.

Après la projection, une discussion aura lieu entre Hannah Meszaros Martin, chercheuse à Forensic Architecture et Oscar Pedraza, chercheur à la Commission vérité. En outre, il y aura la participation spéciale d'Alejandra Rodríguez Cabrera et Sandra Beltrán Hernández, proches de victimes de disparitions forcées à la suite des événements du Palais de justice.

Alors que le samedi 9 avril à 18h00, également à la Cinémathèque, le projet Dispossession et Mémoire de la Terre sera présenté dans Urabá d'Antioquia. Cette recherche raconte en détail des épisodes de violence politique, à travers une analyse esthétique et approfondie qui nous place clairement sur le lieu des événements. Les résultats montreront comment la dépossession de terres s'est produite dans l'ombre de la répression armée, des massacres et de la terreur.

Ici, trois massacres seront relatés. Le premier est celui du sentier Coquitos en 1988, qui est aujourd'hui immergé sous l'eau. La seconde est celle qui s'est produite le 4 mars 1988, lorsqu'un groupe paramilitaire est entré dans les fermes du Honduras et de La Negra, a forcé les portes des camps et a tué les travailleurs. Et le dernier, celui du village californien, une terre abandonnée qui a été reprise en 1984 par plusieurs familles paysannes, et qui fait l'objet de dépossession depuis 2003.

Suite à cette présentation, Hannah Meszaros Martin, Óscar Pedraza et Folco Zaffalon, coordinateur du projet de la Commission vérité, discuteront des résultats avec Joiber Berrío Gómez, paysan de Coquitos, Nueva Colonia, Turbo, Antioquia ; et John Jairo Pérez Negrete, agriculteur californien, Nueva Colonia, de la même municipalité.

Lors de cette deuxième journée, les spectateurs pourront s'immerger dans un logiciel de modélisation 3D permettant de reproduire, avec les paysans d'Urabá, dépouillés ou risquant de dépossession, les propriétés telles qu'elles étaient avant leur disparition.

