PlaI : l'outil qui vous donne les moyens d'agir et vous connecte si vous souhaitez créer une entreprise à Jalisco

De nos jours, de nombreuses personnes veulent devenir entrepreneurs, mais parfois elles ne savent pas par où commencer, avec qui s'allier ou avec qui se former pour apprendre tout ce dont elles ont besoin pour démarrer l'entrepreneuriat d'une entreprise. Pour cette raison, le gouvernement de l'État de Jalisco a commencé avec un projet appelé PlaI, qui vise à former, connecter et montrer aux autres les projets innovants existants.

La plate-forme d'innovation ouverte (PLAI) est un projet stratégique du gouvernement de l'État de Jalisco qui, pendant trois ans, a été proposé dans le plan de gouvernance et de développement de l'État en tant que projet stratégique, qui sera tout ce qui reste de l'administration actuelle, bien qu'il soit a cherché à continuer plus tard.

Dans un entretien avec Infobae Mexico, Nora Martín Galindo, directrice générale de l'innovation et du développement commercial et social, explique que le projet sera suivi et que le budget dont il a besoin pour se poursuivre. « PlaI, en tant que tel, est un organisme public décentralisé, il a sa propre structure, et même la directrice du PLAi est l'enseignante Nadia Mireles, je suis la directrice générale de l'innovation et du développement commercial et social, et je travaille toujours en coordination avec eux, pour garantir la potentialisation du projet » .

Il explique que ce que l'on cherche avec PLAi, c'est d'en faire un endroit où l'on peut avoir des cours dans toutes les spécialités. « Pour cela, nous avons trois composants, PLAi est divisé en Learn, Connect et Innover. Dans la partie Apprendre, nous faisons d'abord des alliances avec, même, d'autres plateformes, telles que edx, telles que Coursera, Udemi, qui proposent déjà de nombreux cours, de grande valeur, et ce que nous faisons sont ces alliances pour que le grand public puisse y accéder, mais nous avons également un cours appelé Digitize your SME, qui connaît un grand succès, et ce que vous recherchez, c'est précisément que les micro, petites et moyennes entreprises sont numérisées à partir du niveau auquel elles se trouvent, il y a du marketing, nous créons des programmes pour, même les entreprises, qui ont spécifiquement demandé un programme pour être en mesure de former ou trouver le talent dont ils ont besoin », explique Nora Martín.

Cette partie est l'une des trois composantes, celle de Learn. Un autre est Conectar. Cela s'est produit parce qu'ils ont identifié qu'il y avait beaucoup d'informations précieuses et que de nombreuses personnes abordaient des sujets très intéressants, à la fois dans les secteurs stratégiques de l'État, ainsi que dans la partie incubation, accélération, tout le monde de leur domaine, mais cette information n'était pas au même endroit, c'est-à-dire qu'elle était dispersé.

« Parfois, si vous cherchiez des bureaux de transfert de technologie ou des accélérateurs, vous deviez rechercher chaque site pour découvrir ce qu'il y avait à ce sujet, et nous avons pensé qu'il était très utile de développer un portail dans lequel l'écosystème d'entrepreneuriat et d'innovation de l'État était cartographié, alors lorsque nous parlons à propos de Connect, c'est ce que nous avons fait le développement logiciel nécessaire pour que nous ayons ces composants, et au final nous avons pu présenter à l'utilisateur, ainsi qu'au sein de Conectar, trois domaines majeurs, celui des opportunités, dans lequel vous trouverez tout ce qui est vivant, ce qui existe en ce moment, par exemple , les appels qui sont ouverts », souligne Martín Galindo.

Il mentionne que dans cette section, il existe non seulement des options gouvernementales, mais également des universités, des centres de recherche, des entreprises qui se consacrent à la consultation sur les questions d'innovation. « Parmi tous ceux qui font quelque chose au sujet de l'innovation ou de l'entrepreneuriat, qui est actuellement ouvert, qui peut être proposé à un public spécifique, alors, dans la section Opportunités, vous trouverez des histoires de réussite, des défis d'innovation, des appels ouverts, des fonds pour certains projets, etc., puis, là vous peut le trouver, y participer, ce que nous faisons, c'est comme si vous pouviez le voir en un seul endroit et que vous décidiez à quoi participer. »

Une autre composante de cette section, Connect, est la partie Talent, car ce que nous voulions faire, c'est un Matchmaker, car il existe de nombreux services spécialisés que les gens ne savent souvent pas où les trouver. « Lorsque nous sommes dans une entreprise, et parfois nous avons besoin d'un fournisseur spécifique, ou nous avons besoin d'un allié, ou d'un partenaire, qui, disons, va nous payer parce que ce n'est pas ce que nous avons, parce que parfois c'est aussi qui est digne de confiance, comment puis-je me connecter avec lui, puis, dans Talento, ce que nous faisons, et ce que nous faisons, nous invitons toujours à tous les professionnels et entrepreneurs, c'est que vous téléchargez votre profil, vous vous présentez, et mettez, avec cette visibilité, votre spécialité ou votre projet, afin que les autres puissent également le voir, et lorsque nous le recherchons, nous puissions nous connecter ».

Avec cela, ils cherchent à ce qu'il y ait un flux permettant aux entreprises, aux établissements d'enseignement ou même au gouvernement lui-même de trouver ce qu'il cherche et les liens existent.

Le dernier facteur est celui de l'infrastructure, ou écosystème, qui cherche à informer ce qui est disponible. « Combien d'accélérateurs, d'incubateurs, de fonds, où ils se trouvent, quelle spécialité ils ont, quels utilisateurs ils atteignent, tout ce que nous recherchons parfois dans une région spécifique (...), nous pensons que c'est un portail très précieux car nous combinons tout ce qui se passe et le tenons à jour sur les sujets de innovation, entrepreneuriat, science et technologie ». Ces facteurs incluent la pièce Connect.

Martín Galindo explique que le projet en est à un stade où, en outre, ils auront bientôt une radiographie des startups, avec des informations sur ce qu'elles font, qui est leur PDG, qui compose l'équipe, si elles ont levé des capitaux et combien, etc.

Le troisième et dernier composant est PlaI Innovar. « Là, nous avons développé le premier programme virtuel d'accélération et d'incubation de l'État, c'est-à-dire que nous avons développé du contenu de grande valeur pour chacune des étapes, les avons mis sur la plate-forme, posé un diagnostic, identifié où se trouve votre entreprise à ce moment-là, nous créons un parcours d'apprentissage pour vous et, eh bien, vous allez progresser virtuellement mais avec l'accompagnement, la valeur ajoutée que nous lui apportons est que, ce n'est pas le fil noir non plus, il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup de cours que vous pouvez suivre en ligne, mais souvent vous les suivez et vous les suivez et vous n'avez personne pour faire rebondir les idées avec, ou tout à coup, qui va vous mentir, la différence chez Plai Innovar est qu'en plus du fait que vous le prenez virtuellement, vous pourrez toujours compter sur des conseils, avec une résolution des doutes, et bien sûr, également sur un mentorat ou un conseil spécialisé afin que, un par un, vous aider vous vous développez dans vos modèles économiques ».

Martín Galindo mentionne qu'ils ont de plus en plus d'utilisateurs et de contenu, et que l'on cherche à le mettre à la disposition du grand public.

L'idée de créer cette plate-forme est née après avoir identifié les besoins qui existaient dans l'État de Jalisco, car bien qu'il s'agisse d'une entité qui pousse beaucoup à l'innovation et à l'entrepreneuriat, et surtout sur une base scientifique et technologique, il existe toujours de grandes opportunités, faute de liens, il y avait de très nombreux acteurs importants dans l'écosystème, mais il existait que beaucoup ne les identifiaient pas. « Il y a un manque de talent dans des sujets spécialisés qui sont soudainement requis par notre propre dynamisme, donc nous devons également payer, car nous ne sommes pas aussi rigides qu'une université doit souvent l'être, parce que ses programmes ne peuvent pas être déplacés du jour au lendemain, nous pouvons le faire via la plate-forme et comment pouvons-nous donner ces contenus qui sont soudainement indispensables dans certains secteurs, puis nous contribuons à améliorer la compétitivité de toutes les manières possibles ».

C'est en identifiant ces domaines d'opportunité qu'en 2019, le projet a été développé. En outre, le projet touche environ 25 000 personnes par an sur différents sujets.

