Cruz Azul vs Atlas : où et quand regarder l'affrontement entre les deux champions de la Liga MX

Après la pause où la plupart des derniers billets pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ont été définis, les ligues du monde entier ont de nouveau été actives. Dans le cas de la Liga MX, le deuxième match de la 12e journée réunira les deux équipes qui ont été couronnées l'année dernière. La Máquina de la Cruz Azul, championne du tournoi Guard1anes 2021, recevra au stade Azteca la visite des rojinegros de l'Atlas, qui ont remporté le trophée au Grita Mexico Apertura 2021.

Contrairement à la performance écrasante qu'ils ont eue au cours des semestres où ils ont brisé leurs longues sécheresses pour le titre, les deux équipes sont restées à l'écart des deux premières places du classement. Les moins bénéficiaires du score sont ceux de La Noria, qui ont atteint 17 unités et sont placés à l'étape numéro six. Cependant, s'ils profitent de la localité et restent dans la victoire, ils pourraient se hisser aux quatre premières places.

Pour la deuxième mise à jour consécutive, l'ensemble du pays a défilé dans la couleur verte du feu de signalisation des risques épidémiologiques. En ce sens, les cruzazulinos pourront compter sur la pleine capacité du stade Azteca pour que leurs supporters soient présents et les mènent à la victoire. Pendant ce temps, les autres fans de football mexicains pourront suivre les actions en direct sur différentes plateformes numériques.

Los capitalinos buscarán el triunfo que los acerque a la cima de la clasificación (Foto: José Méndez/EFE)

Lieu : Stade Azteca, Coyoacán, Mexico.

Date : samedi 2 avril 2022.

Hora : 17:00.

Télévision : le duel des champions sera diffusé à la télévision ouverte sur la chaîne 5. De même, le signal payant aura le signal en direct via le canal TUDN.

Internet et application : La station de télévision Chapultepec diffusera en direct via ses plateformes numériques, bien qu'il s'agisse d'un signal exclusif pour les abonnés de son service de télévision.

Radio : les auditeurs pourront écouter la chronique de la réunion grâce aux microphones W Deportes sur les microphones à modulation de fréquence (fm) à 96,9 et 730 modulés en amplitude (am).

Diego Cocca se encuentra en proceso de renovación contractual con la directiva rojinegra (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Pendant ce temps, ceux dirigés par Diego Cocca ont été les plus gracieux dans la récolte de points. Bien qu'ils n'aient pas réalisé leur meilleure performance, les cinq victoires, les quatre nuls et quelques défaites les maintiennent à la quatrième place du classement général avec 19 unités sur 33 possibles. Une victoire pourrait les pousser à la troisième place, même s'il serait à un et trois points d'égaliser les leaders de la compétition.

À la veille de la réunion concernée, Diego Cocca et le conseil d'administration de Rojinegros sont en train de négocier un éventuel renouvellement du timonier. Bien que leur permanence ou leur départ n'aient pas été confirmés, l'incertitude pourrait avoir un impact sur les performances des joueurs. Malgré la pression, l'entraîneur reste inébranlable dans le projet qu'il est le fer de lance depuis quelques années.

« Les autres offres ne m'intéressent pas. J'ai parlé à mon représentant pour discuter de la question contractuelle avec le club. Un contrat se termine et vous devez vous asseoir et discuter. Nous verrons si nous sommes sur la même longueur d'onde afin de pouvoir continuer ou non. En toute tranquillité d'esprit, je pense aujourd'hui à Cruz Azul et je termine aux meilleures places du tableau. Ce sont des choses qui me passent par la tête », a-t-il déclaré aux médias.

CONTINUEZ À LIRE :