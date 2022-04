Comment savoir si la photo de profil de quelqu'un est fausse

De nos jours, de nombreuses personnes se rencontrent via Internet et les photos de profil sont la seule référence qu'ils ont de l'apparence physique de l'autre, cependant, il y a ceux qui utilisent de fausses photos pour usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Pour savoir si cette personne est vraiment celle qu'elle dit, vous pouvez effectuer une brève vérification de la photo de profil.

Pour savoir si l'autre personne possède une image réelle ou fausse, vous devez utiliser l'outil Fake Profile Detector. Il s'agit d'une extension pour navigateurs facile à utiliser, puisqu'il suffit de la télécharger.

Une fois téléchargé, vous pouvez commencer à utiliser l'outil développé par la société V7Labs qui se concentre sur l'intelligence artificielle (IA). Il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur une image et de sélectionner « Vérifier la fausse image du profil » pour la faire fonctionner.

Immédiatement, le détecteur affichera les résultats de l'analyse en pourcentages, qui seront plus ou moins importants, selon les cas, sur une image. Par exemple, si derrière la photo d'une jolie fille se trouve un homme qui a utilisé FaceApp, l'extension le saura sans la moindre complication.

Cet outil se trouve dans la boutique Google, ce qui signifie qu'il ne fonctionne qu'avec les navigateurs familiaux tels que Chrome ou Chromium. Après l'installation, vous devez suivre les instructions pour activer les notifications.

Malheureusement, cet outil présente des limites, puisqu'il n'identifie que la véracité de celles générées automatiquement par le GAN (Generative Antagonistic Network) qui sont une classe d'images créées par une IA convaincante.

Cela signifie que vous aurez du mal à identifier si la photo de profil ne correspond pas à la personne derrière le compte, car elle échappe à vos compétences.

Tout d'abord, vous devez installer l'application DollToon, disponible gratuitement pour iOS et Android. Une fois installé, entrez et définissez le sexe, le contour et la forme du visage, du teint, de la coiffure et de la couleur de l'avatar, puis vous pouvez modifier les vêtements pour créer une tenue similaire à celle que vous portez habituellement. Il est à noter que pour « symphoniser » l'avatar, le jaune doit être utilisé comme teint de peau ou l'un des plus courants de la série.

Après avoir créé l'avatar, vous pouvez placer un arrière-plan (il y en a un très similaire à l'arrière de la maison des Simpsons ou au portail de Rick et Morty. Enfin, téléchargez-la sous forme d'image sur votre téléphone.

Une telle image peut être mise en tant que photo de profil sur WhatsApp ou tout autre réseau social. Dans le cas de l'application de messagerie, vous devez cliquer sur l'option « Voir plus » représentée par les trois points verticaux situés dans le coin supérieur droit, puis cliquer sur la photo de profil et rechercher l'option « Rechercher dans la galerie », c'est là que vous devez choisir le dessin créé dans DollToon et C'est ça.

Il convient de noter que bien qu'il s'agisse d'une application gratuite, vous avez la possibilité d'acheter des accessoires intégrés avec des « diamants » achetés avec de l'argent réel. Parmi les accessoires disponibles figurent des cosmétiques tels que les cheveux du scientifique Rick de la série emblématique Adultswim, entre autres.

