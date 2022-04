Malgré une baisse de la collecte des impôts, le Trésor applique 100 % des mesures de relance budgétaire aux carburants pour la quatrième fois consécutive

A worker fills a car belonging to a Texas resident, with gasoline at a gas station following increased fuel prices in U.S., in Ciudad Juarez, Mexico March 14, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) a prolongé la relance budgétaire de 100 % à l'essence et au diesel jusqu'au 8 avril, en plus des incitations complémentaires, malgré la baisse de 60,5 % des niveaux de collecte des taxes au cours des deux premiers mois de l'année pour la taxe d'accise sur la production et les services (IEPS).

Le Trésor a annoncé qu'à compter de ce samedi 2 avril et jusqu'au vendredi 8 avril, les contribuables n'auront pas à payer la taxe d'accise sur la production et les services (IEPS) et bénéficieront également d'incitations supplémentaires allant de 1,16 pesos à 3,18 pesos par litre de carburant.

De cette manière, l'essence à faible indice d'octane sera exemptée du paiement IEPS de 5,49 pesos par litre, 4,63 pesos premium et diesel 6,03 pesos.

Certains experts financiers soulignent que ce type de relance budgétaire est en fait une subvention gouvernementale visant à maintenir le prix des carburants à un niveau bas, puisque le prix réel du carburant est déterminé par le marché international du brut.

Le Trésor a appliqué le style 100 % pour la quatrième semaine consécutive. (PHOTO : Agences)

C'est la quatrième semaine consécutive que les autorités financières accordent une relance budgétaire de 100% à l'essence Magna, Premium et Diesel en tant que mécanisme permettant d'absorber l'impact de la hausse internationale du pétrole et, dans une certaine mesure, de contenir l'inflation dans notre pays, qui, selon les chiffres de la Banque du Mexique, s'élevait à 7 ,29 % jusqu'à la première moitié de mars 2022.

Le Trésor a indiqué qu'en 2022, notre pays avait collecté 18 855 millions de pesos pour les PEI appliqués aux carburants, soit 25 715 millions de pesos de moins que la même période l'année dernière.

Avant la convention bancaire tenue la semaine dernière, le ministre du Trésor Rogelio Ramírez de la O a assuré que ce déficit budgétaire était couvert par les recettes excédentaires générées par les exportations de pétrole, dont le prix actuel est d'environ 100 dollars le baril. Cependant, Petroleos Mexicanos a reconnu qu'au cours des premiers mois de cette année, notre pays produisait environ 1,5 million de barils par jour.

Ramírez de la O a assuré que ces incitations fiscales pourraient être appliquées pour le reste de 2022 afin d'éviter que l'essence ne subisse une augmentation significative et n'affecte le pouvoir d'achat des familles mexicaines, ce qui entraînerait une inflation plus élevée et une baisse de la consommation intérieure.

Cette semaine, la Banque du Mexique a relevé le taux d'intérêt à 6,5 points afin de contenir la pression inflationniste. À cet égard, le vice-gouverneur de Banxico, Gerardo Esquivel, a estimé que, de son point de vue personnel, l'inflation commencera à baisser d'ici la fin de 2023 pour atteindre l'objectif de 3% d'ici le premier trimestre 2024.

Petroleos Mexicanos a souligné que les importations d'essence ont été progressivement réduites et que les raffineries mexicaines produisent actuellement environ 300 000 barils par jour de ce type de carburant cette semaine.

Le Mexique dépend fortement de l'essence produite aux États-Unis, où les stocks ont chuté de 2,9 millions de barils au cours de la dernière semaine pour atteindre 238 millions de barils. Pour cette raison, le président Biden pourrait libérer une partie des réserves stratégiques de pétrole pour augmenter la capacité de raffinage de près de 300 000 barils par jour afin de freiner la hausse des prix pour les consommateurs, qui ont également subi une augmentation de l'inflation.

