Les affrontements entre Esmad et les étudiants du Pedagogical and District

Dans l'après-midi d'aujourd'hui, jeudi 31 mars, des affrontements ont eu lieu entre l'escadron anti-émeute mobile et des étudiants à proximité de l'Université pédagogique de Bogotá.

Selon les informations de Semana, des étudiants de l'Université pédagogique ont protesté pour réclamer des améliorations pour l'entité, telles que les conditions dans le restaurant et le budget pour l'embauche de travailleurs.

Selon les informations préliminaires, les étudiants organisaient un sit-in autour de l'université, ce qui affectait la mobilité dans la région. Esmad est donc intervenu et c'est à ce moment-là que les affrontements ont éclaté.

La mobilisation a eu lieu dans tout le secteur près de l'Universidad Pedagógica Nacional et des affrontements ultérieurs avec les forces publiques ont commencé, ce qui a entraîné la fermeture de ce tronçon de la 72e rue à Bogotá. De même, au plus fort de la course 11, il y a eu également des fermetures de routes en raison des affrontements, où la force publique a dû s'occuper de la situation.

Après plusieurs heures de combats, la mobilité a déjà été rétablie dans ce secteur de la ville.

D'autre part, au sud de la capitale, dans la ville de Ciudad Bolivar, des affrontements ont également eu lieu entre des manifestants et la police et Esmad près du siège de Candelaria La Nueva de l'université de district. Cela a provoqué des fermetures sur l'Avenida Villavicencio.

« Il y a une manifestation à l'extérieur du service dans la ville de Ciudad Bolívar, à la hauteur de l'université de district. Les autorités font des détournements pour la flotte du système et les véhicules privés », a rapporté TransMilenio à propos des fermetures de routes survenues dans le secteur en raison des perturbations.

La Haute Cour de Bogotá a confirmé la peine de 17 ans et 4 mois de prison prononcée contre le policier d'Esmad, Néstor Julio Rodríguez, pour le meurtre de Nicolás Neira, 15 ans, lors de manifestations de la fête du travail le 1er mai 2005.

La défense a cherché à déclarer la procédure nulle et non avenue au motif que le système judiciaire ordinaire n'avait pas compétence et qu'il y avait violation présumée des garanties d'une procédure régulière et du droit de la défense de l'accusé.

Cependant, le juge José Urbano a rejeté la demande de la défense, s'appuyant sur la décision de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Dylan Cruz, qui a transféré le processus de justice pénale militaire à une juridiction ordinaire.

Dans sa décision, le juge Urbano a déclaré que dans « le jugement SU-190 de 2021, cette société a ordonné que la procédure pénale contre l'agent de la police nationale soit transférée à la juridiction ordinaire. Comme on peut le constater, la situation est claire, non seulement il y a une décision, mais il existe un jugement unifié de la Cour constitutionnelle qui réaffirme ce critère. »

En réponse à la deuxième demande de la défense, la Chambre a déclaré que la défense avait environ un an et dix mois à compter du dépôt de l'acte d'accusation, avec connaissance des preuves de l'accusation pour défendre l'accusé lors de l'audience préparatoire.

« Si la défense a choisi de ne pas exercer les garanties découlant du droit de la défense au cours du processus, comme le déploiement d'un acte d'enquête, cette action correspondait à la stratégie pour laquelle elle a opté, mais elle n'entraîne pas la violation des garanties d'une procédure régulière », a déclaré Urbano.

Il convient de rappeler que, selon Medicina Legal, le projectile, tiré de manière linéaire et directe par le policier, a touché la tête du jeune Nicolás, causant de graves blessures qui, cinq jours plus tard, mourraient des suites d'un traumatisme craniocérébral.

