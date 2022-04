Le peso colombien s'affaiblit après la décision de taux : Andes FX

(Bloomberg) Le peso colombien s'affaiblit et les taux de swap chutent après la surprise de la banque centrale par une hausse de taux d'un point de pourcentage seulement. L'activité économique du Chili, quant à elle, a été plus faible que prévu, renforçant la position modérée adoptée cette semaine par l'autorité monétaire.

banque centrale de Colombie s'est jointe au Chili et au Brésil pour adopter une approche plus prudente face à l'inflation, craignant que des hausses de taux plus importantes ne soient plus néfastes que bénéfiques pour l'économie. La banque a relevé son taux directeur d'un point de pourcentage à 5 %. Cinq des sept membres du conseil d'administration ont appuyé le déménagement, tandis que deux étaient en faveur d'une augmentation plus importante de 1,5 point de pourcentage. Aucun des 24 analystes interrogés par Bloomberg ne s'attendait à un tel résultat, avec une estimation moyenne selon laquelle le taux serait de 5,50 %.

Le peso a chuté de 0,4 % à 3 777 par dollar, ce qui en fait la monnaie la moins performante d'Amérique latine, même après avoir réduit une partie des pertes observées à l'ouverture. Les taux IBR à deux ans ont chuté de 45 points de base vendredi, accumulant une baisse de 130 points de base au cours de la semaine, les traders s'étant préparés à une banque centrale plus modérée après que l'autorité monétaire chilienne ait également opté pour une hausse des taux moins agressive mercredi.

Avant la décision, la partie courte de la courbe des swaps prévoyait que le taux de référence dépasserait 9 % en six mois, ce qui signifiait que la banque centrale devrait procéder à une nouvelle augmentation de 400 points de base. Les traders sont susceptibles de continuer à réduire cette prime au cours des prochaines sessions.

Le peso chilien, quant à lui, a à peine changé après que la monnaie ait moins bien performé que ses pairs jeudi à la suite de la décision de la banque centrale. Le plus haut de 771,89 pour le dollar depuis le début de l'année, enregistré plus tôt cette semaine, est désormais considéré comme le niveau technique le plus immédiat à surveiller.

indice d'activité économique du Chili a augmenté de 6,8 % par rapport à l'année précédente en février, ce qui est inférieur à l'estimation de 8 % et à la hausse de 9 % enregistrée le mois précédent. Des chiffres plus faibles que prévu confirment l'opinion de la banque centrale selon laquelle l'ajustement des politiques prend plus de temps à produire ses effets. Les données s'ajoutent aux chiffres des ventes au détail et de la production industrielle annoncés jeudi, qui étaient bien en deçà des attentes.

Le soleil péruvien suit le sentiment positif observé dans la plupart des devises latino-américaines et s'est apprécié de 0,5 % par rapport au dollar. La monnaie a atteint un nouveau plus haut de l'année au début de la session de 3,65 pour le dollar. Le prochain niveau clé majeur est proche de 3,59 par dollar, vu pour la dernière fois en avril 2021.

(Certaines informations proviennent de traders de change familiers avec les transactions qui ont demandé à ne pas être identifiés parce qu'ils ne sont pas autorisés à s'exprimer publiquement.)

