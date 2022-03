Qui était Dolores Castro, éminent poète mexicain et fondatrice de Radio UNAM

Ciudad de México, 30 de Marzo de 2022.- Dolores Castro Varela, poeta, narradora, ensayista, crítica literaria y fundadora de Radio UNAM, murió este miércoles a la edad de 98 años. Dolores Castro nació el 12 de abril de 1923 en Aguascalientes. La autora de poemarios como El corazón transfigurado (1949), La tierra está sonando (1959), Cantares de vela (1960), Qué es lo vivido (1980), No es el amor el vuelo (1995), Sonar en el silencio (2000), Íntimos huéspedes (2004) y Algo le duele al aire (2011) y es considerada protagonista de la literatura nacional. FOTO: Archivo / Mario Basilio / CUARTOSCURO.COM

Dolores Castro Varela, poète, essayiste et narratrice mexicaine, est décédée ce mercredi 30 mars à l'âge de 98 ans à l'hôpital Angeles de Mexico. Selon les déclarations de sa fille Dolores Peñaloza dans les médias locaux, la mort de l'écrivaine résultait de complications dans les voies biliaires.

La poétesse mexicaine a été admise à l'hôpital lundi dernier ; le même jour du matin, elle s'était rendue à proximité du campus Naucalpan du Collège des sciences et des sciences humaines (CCH) pour donner une conférence aux étudiants.

L'écrivain a laissé un large héritage à la littérature, en plus d'être professeur et fondateur de Radio Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sa carrière et son talent lui ont valu plusieurs prix, dont les sciences et les arts nationaux dans le domaine de la linguistique et de la littérature (2014) et la médaille José Emilio Pacheco (2016), ainsi que le prix de poésie ibéro-américaine Ramón López Velarde (2013).

Parmi ses œuvres les plus importantes figurent des titres tels que On Earth Is Sounding (1959), Soles (1977), Intimate Guests (2004), Sound in Silence (2000), The Transfigured Heart (1949), Something Hurts the Air (2011) et le livre de poésie Qu'est-ce que c'est ce qui a été vécu ? (1980) qui lui a valu le prix national de poésie Mazatlan.

Dolores Castro a été une référence culturelle importante pour la Génération des 50 au Mexique (Photo : Cuartoscuro)

Poète, narrateur, essayiste et critique littéraire, Dolores Castro est né le 12 avril 1923 dans l'État d'Aguascalientes, et plus tard sa famille a déménagé à Zacatecas. Une fois installé à Mexico, il étudie le droit à l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et poursuit plus tard une maîtrise en littérature moderne à la faculté de philosophie et de lettres de la même institution.

Des années plus tard, Dolores Castro a étudié la stylistique et l'histoire de l'art à l'Université Complutense de Madrid, en Espagne, ainsi que la linguistique et la littérature à l'Association des universités et des institutions d'enseignement supérieur (AUNIES). Il a également obtenu une formation universitaire en radio à l'Institut latino-américain de communication éducative (ILCE).

Sa grande carrière universitaire a conduit la poétesse à se forger aux côtés d'artistes et d'intellectuels de renom, dont Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Luis Villoro, Sergio Galindo, Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernandez et Griselda Alvarez.

De même, l'universitaire était membre du groupe des poètes mexicains Ocho, où elle partageait son goût pour l'écriture avec des personnages tels que Alejandro Avilés, Roberto Cabral del Hoyo, Javier Peñalosa, Honorato Magaloni Duarte, Efrén Hernández, Octavio Novaro et Rosario Castellanos.

Dolores Castro enseignait toujours à l'école de journalisme Carlos Septién García (Photo : Cuartoscuro)

L'enseignement a toujours été un pilier important dans la vie de Dolores Castro, car jusqu'à quelques jours avant sa mort, elle a continué à partager ses connaissances et son talent avec les nouvelles générations. Le poète et narrateur mexicain a donné des cours de beaux-arts à Veracruz et dans l'État du Mexique ainsi que dans la ville de Cuernavaca à Morelos.

De même, elle a enseigné dans des institutions telles que l'Université ibéroaméricaine, l'école de journalisme Carlos Septién García et à l'École des écrivains de la Société générale des écrivains du Mexique (Sogem). En outre, elle a été la fondatrice de l'École nationale d'études professionnelles Acatlan de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM), alors appelée Acatlan National School of Professional Studies.

Dolores Castro a également travaillé comme rédactrice dans le magazine Poesía de América et Barcos de papel ; en plus d'être l'une de ses œuvres pour Radio UNAM, elle a été productrice d'émissions de radio et a animé Poetas de México sur Canal 11.

Différentes institutions ont déploré la mort sensible du poète mexicain (Photo : Twitter/ @cultura_mx)

La nouvelle du décès de Dolores Castro a eu un grand impact sur la communauté intellectuelle du Mexique, de sorte que plusieurs institutions se sont exprimées pour présenter leurs condoléances à leurs familles mais aussi pour reconnaître la trajectoire et l'héritage du poète mexicain.

« C'est avec une profonde tristesse que nous pleurons la mort de la poétesse Dolores Castro, dont l'œuvre laisse un héritage essentiel dans les lettres du Mexique. À sa mémoire, @cultura_mx et INBAL rendront hommage le 7 mai dans le hall principal de @PalacioOficial. Nous embrassons sa famille », a communiqué l'Institut national des beaux-arts et de la littérature via son compte Twitter.

De cette manière, le Mexique écarte l'une des voix intellectuelles les plus attachantes du pays dont l'héritage prévaudra pendant des générations dans ses œuvres et dans la vie des étudiants qu'il a formés, ainsi que dans les deux prix de littérature qui portent son nom : Dolores Castro State Poetry Prize décerné par la Tlaxcalteca Institut de la culture et le prix Dolores Castro pour le récit et la poésie écrits par des femmes décerné par la municipalité d'Aguascalientes.

