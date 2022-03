Nous risquons de connaître une réforme antidémocratique : Ciro Murayama

Ciro Murayama, directeur de l'Institut national électoral (INE), a averti que le Mexique risquait de connaître des réformes antidémocratiques et a rappelé qu'il a fallu des décennies au pays pour construire un système électoral qui permettrait l'alternance après que le parti hégémonique soit resté au pouvoir pendant près de 70 ans.

Il a souligné que notre pays avait réussi à se débarrasser d'un système électoral qui maintenait le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) enraciné dans le pouvoir hyper-présidentiel grâce à des réformes électorales qui ont élargi le droit des citoyens de voter librement et pour les différentes forces politiques de concourir sous conditions d'équité.

Murayama a souligné que la démocratie mexicaine fonctionne bien actuellement et, à titre d'exemple, que jusqu'à présent, quatre élections présidentielles ont été organisées et que dans trois d'entre elles, il y a eu des alternances, ce qui signifie que les citoyens peuvent décider librement et a ajouté que la même chose se produit dans l'État. gouvernements et dans tout le pays.

Il a également souligné que les citoyens utilisent actuellement le pouvoir de leur vote pour punir les partis politiques s'ils estiment qu'ils ne travaillent pas.

Face à ces tests, il a prévenu que la réforme électorale proposée par le président Andrés Manuel López Obrador pourrait constituer un risque de démanteler les institutions démocratiques du Mexique.

En ce qui concerne les précédentes réformes électorales, il a souligné que celles-ci avaient fondamentalement deux caractéristiques : elles répondaient aux demandes de la société, de l'opposition et des minorités pour élargir les règles du jeu démocratique. Mais surtout, ils ont été construits en suivant, comme le sont les règles du conflit de pouvoir, par consensus.

Pour ces raisons, il a souligné que la récente proposition vise à une réforme visant à restreindre les droits et est promue par le pouvoir présidentiel pour tenter de l'imposer sans consensus avec les autres forces politiques.

Selon le conseiller, ces signes suggèrent que le pays risque une réforme électorale antidémocratique et régressive.

Murayama a également déclaré que la proposition de faire disparaître les députés multimembres, ou représentation proportionnelle, favorise la surreprésentation du parti qui remporte chaque district.

Il a expliqué que dans chaque course électorale, il est généralement remporté avec 35 ou 40% des voix. Sans les plurinominaux, le vote de 60 ou 65 % des électeurs serait laissé sans représentation. Il a donc prévenu qu'il s'agit d'une formule pour saper le pluralisme au Congrès de l'Union, où Morena dispose d'une majorité simple.

Sur la base de cet argument, il a expliqué qu'avec 43% du pourcentage de voix que la coalition dirigée par Morena avait en 2021, elle aurait 62% de sièges à la Chambre des députés, soit une majorité qui lui permettrait de faire passer des initiatives et des réformes sans avoir à parvenir à un consensus avec les autres opposants fêtes.

Il a rappelé que l'idée de faire disparaître des législateurs multimembres n'est pas originale. Il a souligné que cette approche s'est déjà produite il y a un siècle, notamment en Italie. Et il a expliqué qu'avec cette réforme Mussolini « étouffait la représentation plurielle, se soumettait au Parlement et consolidait son pouvoir autocrate. La démocratie est morte, le fascisme est arrivé. »

Porfirio Muñoz Ledo, a présenté son point de vue sur la proposition de réforme électorale du Président et a affirmé que ce changement pourrait rendre les institutions électorales telles qu'elles étaient dans les administrations précédentes.

Dans une interview accordée à la journaliste Azucena Uresti pour son espace sur Radio Formula, elle a déclaré que López Obrador « ne sait rien », car l'évolution du système électoral a pris des efforts pendant des années pour les faire fonctionner comme ils le font aujourd'hui.

« Celui qui ne sait rien, c'est mon ami Andrés Manuel, il y a une sorte de paralysie historique, il veut ramener les institutions électorales à l'époque de Ruiz Cortines, quand c"était un système à un seul État. L'évolution du système électoral a coûté des vies, des efforts et ne peut être rejetée par-dessus bord », a déclaré Muñoz Ledo.

