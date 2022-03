L'ex-compagne de César Bono a rendu visite à l'acteur lors de son hospitalisation

MÉXICO, D.F. 20OCTUBRE2006.- En las instalaciones de Televisa San Ángel se realizó la celebración del programa Vecinos. FOTO: IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM

Il y a quelques semaines, César Bono, un acteur mexicain de 71 ans, a été gravement hospitalisé en raison d'une hémorragie intestinale compliquée, qui a entraîné une intervention chirurgicale délicate ; quelques jours après son hospitalisation, le comédien a finalement été libéré de la clinique le 21 mars.

Cependant, le moment exact où il a quitté l'hôpital n'a pas été observé, car une ambulance l'a transporté vers sa prochaine destination. Cependant, le magazine TV Notas a réalisé une interview avec le fils de l'artiste Leonardo Bono, qui a déclaré que lui et sa famille étaient très heureux de savoir qu'il était déjà à la maison avec son frère aîné.

« Beaucoup d'angoisse, mais il est déjà à la maison avec mon frère aîné, avec qui il vit après la séparation de ma mère, avec qui je vis », a-t-il souligné pour le magazine.

Il a également confirmé que l'ex-compagne récente de César était à l'hôpital pour rendre visite à l'acteur, car il ne supportait pas de voir ses enfants en mauvais état à cause de la santé de leur père, il est donc allé plusieurs fois soutenir tout ce qui était nécessaire, cependant, L Leonardo a souligné que son désir est d'être simplement réservé sur le sujet.

César Bono a reçu la visite de son ex-compagne, car après leur séparation, il est toujours une partie importante de sa vie (IG : cesarbonoficial)

« Ma mère lui a brisé le cœur en voyant ses enfants avoir du mal et elle est allée à l'hôpital pour nous soutenir ; 33 ans de mariage ne peuvent pas être effacés, ma mère n'a pas le cœur de pierre et, bien sûr, elle se souciait beaucoup de la santé de mon père », a déclaré Leonardo.

Face à cette situation, il s'interroge sur une possible réconciliation entre César Bono et Patricia Castro, un couple qu'il a épousé à 1988, après s'être séparée de Xóchitl qui était son premier mariage qui a duré 15 ans en concubinage.

Eh bien, après la séparation de César et Patricia l'année dernière, où le L'acteur de 70 ans a déclaré qu'il n'avait plus de relation amoureuse avec sa femme parce qu'ils avaient décidé de se séparer étant donné la distanciation qui a surgi parce qu'ils ne savaient pas comment faire face aux dernières pertes qu'ils ont subies ensemble, leur plus jeune fils a commenté qu'un retour serait une décision de la part des personnes impliquées, parce que la seule chose qu'il espère, c'est que les deux trouveront le bonheur.

« C'est une question d'eux deux, je veux juste qu'ils soient heureux. De plus, ils devront se retrouver lors de mes premières théâtrales et lors de mon mariage, ils devront toujours être unis », a-t-il déclaré dans l'interview.

Patricia Castro s'est séparée en 2021 de César Bono, avec qui elle a engendré deux enfants et en a élevé trois autres, des premiers mariages de l'autre (Photo : Twitter)

L'année dernière, l'acteur a expliqué pour l'émission matinale Sale el Sol que leur relation avait pris fin à cause de situations dans lesquelles ils ne pouvaient pas avancer, « Je pense, je ne veux blâmer rien ni personne, mais il a dû voir beaucoup de la douleur de certains décès pour ne pas pouvoir se débarrasser de cela une grande douleur, cette absence. Donc, au lieu de prendre de l'avance, nous sommes restés à la moitié du voyage, mon ex-femme et moi », a expliqué le protagoniste de la pièce Defending the Caveman.

Il a fait allusion au fait que leur relation ne s'est pas terminée par manque d'amour, car il a raconté que malgré les circonstances, il apprécie beaucoup ses ex-partenaires car ils ont joué un rôle important dans leur vie et sont les mères de leurs enfants.

« Pas dans mon cas. J'adorais mes ex-femmes. J'aime les mères de mes enfants, avec chacun d'eux deux fils, deux filles avec des filles avec un et deux fils avec l'autre. Je les aime, j'aime mes enfants, j'aime mes petits-enfants mais ensuite ils arrêtent de t'aimer et ensuite continuent avec la vie », a-t-il dit.

