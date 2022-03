Le conseil d'administration d'Ecopetrol durera 4 ans

Foto de archivo. Entrada al campo de Castilla de Ecopetrol en Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, Colombia, 26 de junio, 2018. REUTERS/Luisa González

Par décision unanime, l'Assemblée Générale d'Ecopetrol a approuvé le nouveau mandat du conseil d'administration, qui va de deux à quatre ans.

Cet accord est le fruit de la première réunion en face à face de cette assemblée après deux ans d'absence. L'annonce a été faite à Corferias, à Bogotá.

Pour le président de la compagnie pétrolière d'État, Felipe Bayón, cette détermination est la meilleure étant donné qu'Ecopetrol sera en mesure de maintenir sa stratégie d'expansion de portefeuille à long terme, en particulier la transition énergétique et la durabilité grâce à des investissements qui augmenteront au fil du temps.

« À cet égard, nous croyons et sommes convaincus que la stabilité du conseil d'administration est essentielle. Nous devons penser que dans une entreprise comme celle-ci, il y a une courbe d'apprentissage et que de nombreuses compétences sont nécessaires », a déclaré Bayón dans des déclarations recueillies par EL HERALDO, un journal de Barranquilla.

Il a également souligné que cet élargissement transcendera les périodes politiques susceptibles d'influencer sa formation : « Nous devons nous adapter à tous les défis, et nous adapter comme ils le font dans différentes parties du monde, et d'une certaine manière être en mesure de continuer à travailler sur ce déploiement de la stratégie 2040 ».

La proposition a reçu le vote de confiance de 95,61 % des actionnaires ayant participé à l'événement.

Après cela, l'assemblée générale des actionnaires de la compagnie pétrolière a approuvé un paiement de dividende de 280$ pour chaque action ordinaire.

Cette nouvelle intervient après que le président d'Ecopetrol, Felipe Bayón, a confirmé que la société attendait actuellement de recevoir la licence environnementale pour un deuxième projet pilote de recherche approfondie en Colombie.

La demande d'autorisation environnementale pour le deuxième projet pilote appelé Platero a été déposée le 15 février auprès de l'autorité environnementale. « Ces projets pilotes sont importants parce qu'ils permettent au pays de décider en connaissance de cause, avec des données, avec la science et la technologie, en travaillant avec les communautés, si le pays veut ou non pratiquer la fracturation hydraulique, s'il veut ou non utiliser cette technologie pour faire plus de réservations », a déclaré le président d'Ecopetrol lors de l'Assemblée générale des actionnaires à Bogota.

Ce projet pilote de recherche globale (PPII) serait promu par l'Agence nationale des hydrocarbures (ANH) et la compagnie pétrolière américaine ExxonMobil et serait situé dans le bassin sédimentaire de la vallée de la Moyenne Magdalena. Selon l'entité publique, le projet El Platero bénéficiera d'un investissement de 53 millions de dollars. De même, « 7% seront alloués au contenu local dans le secteur de la fourniture de biens et de services », a déclaré Ecopetrol.

Avec ce nouveau projet, il y aurait deux projets de recherche pilotes qu'Ecopetrol réaliserait dans le pays, dans le but de fournir des informations afin que le gouvernement puisse décider si cette technique d'exploitation du pétrole brut devrait éventuellement être développée dans le pays. La Colombia Free Fracking Alliance prévoit de déposer pour la quatrième fois devant le Congrès de la République, après le 20 juillet, un projet de loi visant à interdire la fracturation hydraulique en Colombie.

Comme on le sait, le 25 mars, l'ANLA a accordé la licence environnementale au premier projet pilote appelé Kale, situé à Puerto Wilches, Santander. Ce qui vient après l'annonce, c'est d'espérer que la décision sera définitive, puisque les organisations civiles ont déjà annoncé des recours judiciaires pour annuler le permis de l'autorité environnementale.

Cela a été confirmé par Carlos Andrés Santiago, de la Colombia Free Fracking Alliance, qui dirige le mouvement qui s'oppose à la fracturation hydraulique dans le pays. « Nous allons déposer des recours de l'opposition bien que nous pensons que les accords qu'Ecopetrol a conclus avec l'ANLA, c'est que cela sortira si ou si, de sorte que les ressources de reconstitution seront défavorables pour nous », a-t-il dit.

