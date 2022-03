Alex Sirvent de Mercurio a réagi aux allégations d'abus contre Toño Berumen : « À un moment donné, nous parlerons »

Suite à la déclaration publiée par Sasha Sokol dans le cadre de la Journée internationale de la femme, où elle a annoncé les sévices qu'elle a subis par le producteur Luis de Llano à l'adolescence, plusieurs voix se sont élevées pour sa défense.

En fait, l'acteur Mauricio Martínez a profité de la situation médiatique pour révéler son propre cas de harcèlement, qui aurait eu lieu au début des années 2000 par le producteur Antonio Berumen, ancien manager de groupes pop de l'époque tels que Mercurio, Kairo, Tierra cero et le chanteur Fey.

Martínez a mentionné que Berumen l'avait touché « là où il n'aurait pas dû » et a assuré que l'homme d'affaires a une caméra d'enregistrement vidéo dans la salle de bain de son bureau pour capturer les hommes qui sont venus avec lui pour faire un casting, alors qu'il les invitait à prendre un bain.

« Je l'ai dit inspiré par Sasha, pour son grand courage et je me joins totalement à la condamnation, avec la dénonciation, il n'est pas facile de faire ce qu'elle a fait. Je l'ai fait plus tard, votre main tremble après avoir mis 'envoyer' au tweet.. Pas parce que vous êtes un homme ou parce que vous êtes une femme, un cas est plus ou moins important, il n'exclut pas le sexe ou l'âge », a-t-elle déclaré à l'émission de radio de Luis Cárdenas.

Quelques jours plus tard, Mauricio a officialisé la plainte de harcèlement et s'est même rendu au bureau du procureur général de Mexico pour poursuivre l'ancien directeur, qui est loin de la vue du public.

Martínez a également dit avoir eu de multiples témoignages de jeunes qui l'ont approché après avoir entendu son histoire, pour lui raconter leurs propres histoires de harcèlement et d'abus avec Berumen, afin qu'il ne se repose pas « tant que justice ne sera pas faite ».

« Au cours des dernières 48 heures, plus de 14 victimes de cet homme sont venues me voir... Je ne peux pas parler beaucoup de ça, mais bien sûr que les 14 victimes veulent justice, pour que les brutes et les agresseurs ne continuent pas à se chevaucher », a-t-il ajouté.

Maintenant, c'est Alex Sirvent, qui faisait partie de Mercure dans les années 90 et vivait en étroite collaboration avec Berumen, qui en a parlé, et bien qu'il ait exclu qu'il ait vécu quelque chose de similaire, il a exprimé son plein soutien aux victimes.

« C'est un sujet très délicat, qui doit être traité avec une pince à épiler. Je suis très désolé pour ce qui s'est passé Mauricio et les victimes qui s'expriment », a-t-il déclaré dans une interview pour Sale el sol. De plus, il a ajouté que même s'ils ont un point de vue différent, ils ne douteront jamais des propos des victimes : « Au final, je pense que nous aussi, à un moment donné, nous parlerons, toujours dans le respect et de notre point de vue sans vouloir provoquer de controverse ».

L'animateur de l'émission Venga la Alegría Fende de semana a salué le courage de Mauricio Martínez, qui a décidé de verbaliser le harcèlement après près de 20 ans :

« Je pense qu'il a tout à fait raison. Nous traversons une période où élever notre voix fait désormais partie de notre liberté en tant qu'êtres humains, de nos droits et je pense qu'Internet et les médias sociaux ont aidé notre voix à se faire entendre plus fort. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que je veux être très ponctuel sur ce sujet, simplement partager nos sentiments avec les personnes qui ont été touchées. »

Sirvent a fait remarquer que grâce aux soins de ses parents, il a pu vivre une carrière sans scandale à l'adolescence :

« J'ai eu la chance que mes parents soient toujours très proches de moi, et je pense que personne n'est à l'abri d'une situation délicate, mais personnellement, je pense que j'ai eu une carrière en bonne santé, propre et qu'il y a eu des gens bien intentionnés autour de moi. »