Vidéo : Jenn Muriel a fait monter la température sur les réseaux sociaux, légère dans les vêtements et sans tatouages

Jenn Muriel était déjà reconnue pour être une talentueuse génératrice de contenu, mais, en outre, sa notoriété sur les réseaux sociaux a augmenté lorsque le scandale dans lequel Yeferson Cossio et Aida Victoria Merlano ont joué lors d'une réunion à Bucaramanga, dans laquelle ils étaient très affectueux, a été révélé. Au milieu de ce triangle amoureux, Muriel était impliquée, qui entretenait une relation avec la Paisa mais qui n'avait pas été confirmée jusqu'à ce moment-là que cela avait pris fin.

Récemment, l'influenceuse a partagé à travers ses « InstaStories » une série de « questions et réponses » que ses adeptes lui ont posées et a livré une réponse avec des photographies sensuelles de ce à quoi elle ressemblait avant de se faire tatouer le corps.

La dynamique qu'elle a appelée « photo de... » un de ses adeptes lui a demandé de partager une photo de quand elle n'avait pas de tatouages, là l'influenceuse a partagé l'image avec son torse nu et couvrant ses seins avec ses bras, et avec son pantalon déboutonné elle a donné un aperçu de sa culotte couleur vin. En plus d'attirer l'attention avec son incroyable silhouette, Muriel a accompagné la tenue d'un maquillage foncé et de ses cheveux en vagues, couvrant la moitié de son visage, la touche de sensualité parfaite que ses adeptes demandaient.

Mais ce n'était pas la seule image qui a volé plus qu'un souffle, une autre demande demandée par l'un de ses adeptes était « une photo pour mon papier peint », la réponse a été une image sensuelle dans laquelle Jenn Muriel apparaît vêtue d'un corset noir avec de la dentelle qui descend jusqu'au milieu de sa taille. En complément de la tenue, l'influenceuse tenait dans ses mains un bouquet de roses rouges et là, ses tatouages peuvent déjà être vus sur son bras, révélant une apparence de « femme fatale » et soufflant l'imagination de ses fans.

Voici le contenu sensuel de Jenn Muriel :

Jenn Muriel a montré la sensualité de ses courbes avec et sans tatouages, suscitant l'imagination de ses adeptes. Tiré d'Instagram @famososhastalaz

Les réactions sont rapidement apparues sur les réseaux sociaux, car le portail de potins « Célébrités de A à Z » reproduisait les images partagées par l'influenceur et parmi les commentaires qui attirent le plus l'attention figurent ceux dans lesquels ils disent à Muriel que « vous voyez une mamacita » et d'autres qui lui disent qu'« elle a l'air très jolie avec et sans tatouages. »

En plus de cela et des bons commentaires que les images ont reçus, Jenn Muriel a partagé un autre clip dans lequel elle a montré son inquiétude lorsqu'elle a vu que ses cheveux sont envahis par des cheveux gris et elle a remarqué le moment où elle a commencé à enregistrer une vidéo pour ses réseaux sociaux, et en a également profité pour plaisanter que cela aurait été le seul héritage que son père lui a laissé.

«... Je suis en état de choc, mon Dieu, je suis inondé de cheveux gris, regarde ça, mon Dieu... À quel moment, selon ma mère, c'était le seul héritage que mon père m'a laissé (rires)... oh non, quelle horreur », a déclaré le générateur de contenu dans le clip.

Les images ont été reproduites par la page de potins « Faranduleando ando » où elles dépassent déjà 2 400 vues et plus de 50 likes par les followers. Les commentaires ont été entre moquerie et compréhension parce que tout le monde n'est pas content d'avoir les cheveux gris dans les cheveux.

« Man Jenn, mais ce n'est pas si mal non plus, plus vous gagnez de gris », « C'est l'hérédité, mais le problème est beaucoup plus aggravé lorsqu'ils commencent à utiliser des teintures et des kératines à un jeune âge », « Ça a toujours l'air bien avec les cheveux gris, ils leur donnent une touche de maturité », entre autres.

