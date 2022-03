Bureau à domicile : comment travailler avec l'ordinateur portable tout en prenant soin du dos

ILUSTRACIÓN - Un monitor y un teclado externos pueden significar un verdadero alivio para la nuca y la espalda del usuario. Foto: Uwe Anspach/dpa

De nombreuses personnes travaillent encore à domicile, et elles le font souvent avec un ordinateur portable ou un ordinateur portable, ce qui entraîne souvent une posture affaissée. Dans ce contexte, il convient de garder à l'esprit que l'alignement de l'écran peut faire une grande différence. Et le fait est que l'ordinateur portable présente de nombreux avantages, tels qu'il peut être utilisé rapidement sur la table de la cuisine, sur le balcon ou même sur le canapé. L'ordinateur portable permet ce type de mini-déménagement pendant le bureau à domicile. Cependant, le dos subit souvent les conséquences d'une mauvaise posture adoptée lorsque l'on travaille ainsi. Au fil du temps, les muscles du cou peuvent se raidir et ceux de la poitrine et de l'abdomen peuvent se raccourcir, prévient la Société allemande d'orthopédie et de chirurgie traumatologique (DGOU). « Le « cou technologique », ou cou technologique, est un problème croissant », explique le professeur Bernd Kladny, secrétaire général de la DGOU. Cependant, cela peut être évité grâce à un espace de travail qui répond aux besoins du dos. Par exemple, indique le DGOU, l'écran de l'ordinateur portable doit être situé au niveau des yeux. Si vous ne disposez pas d'un support ou d'un appareil qui le permet, vous pouvez obtenir la bonne hauteur d'écran, par exemple, à l'aide d'une pile de livres (plus ou moins). Il est également recommandé d'ajouter un moniteur, une souris et un clavier séparés sur le lieu de travail à domicile pour prendre soin de votre dos. Dans le cas où, pendant le travail, on remarque que le dos se courbe à nouveau, une alternance est requise. « Prendre des pauses périodiques, s'étirer et se redresser, ou même paresser de temps en temps », suggère Kladny. dpa