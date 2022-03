Les membres de la famille de Mauricio Leal demanderont qu'aucun accord préalable ne soit approuvé qui profite à Jhonier Leal

En raison de nouvelles irrégularités présumées détectées dans l'affaire contre Jhonier Leal, le meurtrier avoué de sa mère, Marleny Hernández et de son frère, le styliste Mauricio Leal, l'avocat des victimes demandera que l'accord préalable existant entre le criminel et le bureau du procureur général ne soit pas approuvé. L'avocat des victimes (proches du défunt), Elmer Montaña, a assuré qu'aucune donnée pertinente ne serait prise en compte, parmi lesquelles Jhonier devrait payer pour le crime de torture.

Il convient de mentionner que le pré-accord sera présenté au 55e juge du savoir de Bogotá le 29 mars au matin.

Le meurtrier avoué a signé un accord préalable avec le parquet qui a réduit sa peine d'environ 40%. Cela signifie que l'homme doit payer une peine comprise entre 26 et 28 ans de prison. En outre, il doit payer une amende de 200 salaires minimums, s'engager à ne pas continuer à commettre de crimes et faire un acte de grâce publique pour le double crime.

Il convient de rappeler que Jhonier a été accusé d'homicide aggravé par parenté, pour un état d'impuissance et de brutalité, et pour dissimulation, altération ou destruction de preuves. Les deux accusations ont été acceptées par le syndicat au début des audiences, de sorte que sa peine sera bien inférieure à celle prévue par la loi.

Les tantes de Mauricio Leal, sœurs de Marleny Hernández, avaient déjà exprimé leur mécontentement et leur mécontentement face à l'accord préalable. Ils disent que le bureau du procureur accorderait un avantage qui ne tient pas compte de la gravité d'un crime tel que celui commis par Jhonier.

Pendant que cette situation est définie, Jhonier continuera d'être détenu dans le bunker du bureau du procureur général à Bogotá, où il est resté depuis le 19 janvier, date à laquelle la mesure d'assurance préventive a été émise contre lui. Le juge en charge de l'affaire a pris cette décision en tenant compte des arguments et des preuves présentés par le procureur délégué lors de l'audience d'accusation.

« Il y a des éléments dont on peut déduire que M. Jhonier Rodolfo Leal Hernández peut détruire, modifier, diriger, empêcher et dissimuler, voire falsifier, des preuves. (...) On voit comment le but de cette situation est, ou était, d'obtenir l'impunité pour ces actes criminels. les biens que lui a laissés son frère », a déclaré le juge.

Il convient de mentionner que ce n'est pas le lieu de détention définitif de Jhonier. L'Institut pénitentiaire et pénitentiaire (Inpec) est déjà au courant de la situation et gère un établissement pénitentiaire où le meurtrier avoué peut payer sa peine. Les options sont limitées, car il ne s'agit pas seulement de trouver une prison qui répond aux normes de sécurité nécessaires, mais qui a des places, ce qui est difficile compte tenu du nombre de prisons surpeuplées dans le pays.

