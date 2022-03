Plus de 30 millions de personnes ont été déplacées par le changement climatique : le réchauffement climatique peut-il être arrêté ?

A city showing the effect of Climate Change

« Nous sommes somnambules face à la catastrophe climatique et nous ne pouvons pas nous pointer du doigt pendant que la planète brûle », a déclaré António Guterres. Les propos du Secrétaire général des Nations Unies sont le prélude au rapport qui sera publié par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) le 4 avril.

Dans ce document, les experts indiqueront les engagements que les pays devront prendre pour freiner le réchauffement climatique et ses conséquences, qui ont déjà obligé plus de 30 millions de personnes à travers le monde à quitter leur domicile pour déménager dans d'autres régions.

L'objectif avait déjà été établi, d'ici 2030, la température de la planète ne pouvait pas augmenter de plus de 1,5° Celsius. C'est pourquoi il existe une forte pression pour modifier la matrice énergétique mondiale et pour abandonner les combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables. « Les pays pourraient être tellement consommés par l'insuffisance immédiate de l'approvisionnement en combustibles fossiles qu'ils peuvent négliger ou négliger les politiques visant à réduire l'utilisation des combustibles fossiles », a averti Guterres lors du sommet sur la durabilité économique organisé par le magazine The Economist.

« L'addiction aux combustibles fossiles assure la destruction mutuelle », a averti le titre de l'ONU

« L'addiction aux combustibles fossiles assure une destruction mutuelle », a averti le titre de l'ONU. Tout en notant que « au lieu de freiner la décarbonisation de l'économie mondiale, le moment est venu de prendre l'accélérateur en profondeur dans un avenir d'énergie renouvelable ». « C'est ainsi que nous pouvons sauver la cible de 1,5 °C de l'unité de soins intensifs à la salle de réveil », a noté Guterres, soulignant que la réalisation de cet objectif « nécessite une réduction de 45 % des émissions mondiales d'ici 2030 et une neutralité carbone d'ici le milieu du siècle ».

Les points sur lesquels se concentre le titulaire de l'ONU ont été convenus lors du sommet sur les changements climatiques de la COP26, qui s'est tenu fin 2021 à Glasgow, en Écosse. Selon les experts, malgré ce qui précède, il n'y a pas eu d'engagement réel de la part des pays participants. « Nous sommes somnambules face à la catastrophe climatique. Notre planète s'est déjà réchauffée à 1,2 degré et nous en voyons les conséquences dévastatrices partout », a déclaré Guterres.

Le rapport publié il y a deux semaines par le GIEC a noté que la moitié de la population mondiale vit dans des zones classées comme étant à risque de catastrophes climatiques. Même en raison de ces mêmes phénomènes, ils estiment que près de 30 millions de personnes ont été déplacées. Pour cette raison, le chef de l'ONU a cherché à souligner l'importance pour toutes les nations, qu'elles soient émergentes ou développées, de respecter la limite convenue : « Nous ne pouvons pas nous pointer du doigt pendant que la planète brûle ».

« Nous sommes somnambules face à la catastrophe climatique. Notre planète s'est déjà réchauffée à 1,2 degré et nous en voyons les conséquences dévastatrices partout », a déclaré Guterres. (Getty)

Le climat à un « tournant »

Le 4 avril, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies publiera le rapport dans lequel ils traceront une série de clés pour atténuer le réchauffement climatique. C'est que l'objectif de 1,5 °C se rapproche de plus en plus, tout comme l'échéance : 2030. Non seulement des experts seront présents pour la livraison de ce document, mais les dirigeants du monde entier devront également se joindre à eux, qui devront le signer et l'approuver.

Les deux premiers rapports ont détaillé les causes qui ont conduit le monde à cette réalité, où les phénomènes naturels sont de plus en plus extrêmes. Dans ce scénario, c'est la nature elle-même qui se présente comme l'une des plus grandes menaces auxquelles l'humanité et toutes les espèces de la planète devront faire face.

Dans le premier document publié en août dernier, les experts ont averti que le climat était à un tournant. Déjà avec l'augmentation de 1,5° C, ils ont veillé à ce qu'il y ait plus de vagues de chaleur, que les saisons chaudes soient plus longues et que les saisons froides soient réduites. Lorsque la température de la planète augmentera de 2 °C, les vagues de chaleur atteindront plus souvent les limites de tolérance tant pour l'humanité que pour l'agriculture.

Déjà avec l'augmentation de 1,5° C, les experts ont assuré qu'il y aurait plus de vagues de chaleur, que les saisons chaudes seraient plus longues tandis que les saisons froides seraient réduites (Getty)

D'autre part, dans la deuxième partie du rapport, publiée le mois dernier, les experts ont déclaré que si le réchauffement climatique ne se limite pas à quelques dixièmes au-dessus de 1° C, le monde souffrira non seulement des vagues de chaleur, mais que d'autres incendies, inondations et sécheresses seront également ajoutés. De plus, ils ont souligné que la planète se dégradera de 127 manières différentes au cours des prochaines décennies et que certaines seront « potentiellement irréversibles ».

Ils ont également souligné que les quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, depuis la pré-industrialisation. À cet égard, les experts ont mis en garde contre un « avenir sombre » pour l'humanité et tous les écosystèmes, car près de la moitié de la population mondiale est « hautement vulnérable » à cette situation

« Les preuves scientifiques accumulées sont sans équivoque : le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète », ont averti les 270 scientifiques de 67 pays qui ont évalué l'évolution du réchauffement climatique pour l'ONU. Comme ils l'ont souligné, « certaines pertes sont déjà irréversibles », dans le cas des premières extinctions d'espèces, tandis que d'autres « s'approchent de l'irréversibilité », comme le recul des glaciers et la perte de pergélisol (sols gelés en permanence dans les régions arctiques).

« Les changements climatiques constituent une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète », ont averti les experts du GIEC (Getty)

« Les points chauds mondiaux de forte vulnérabilité humaine se trouvent particulièrement en Afrique de l'Ouest, centrale et orientale, en Asie du Sud, en Amérique centrale et du Sud, dans les petits États insulaires en développement et dans l'Arctique », ont énuméré et averti que « entre 2010 et 2020, les inondations, les sécheresses et les tempêtes étaient 15 fois plus élevées dans les régions très vulnérables que dans les régions à très faible vulnérabilité ».

Le réchauffement climatique peut-il être arrêté ?

Le dernier rapport, qui sera publié le 4 avril, fournira des lignes directrices sur la manière dont le réchauffement climatique peut être stoppé ou atténué. Puisque, selon les experts du GIEC, si les pays respectent leurs engagements actuels, la température de la planète augmentera de 2,7° C et sera « catastrophique ». Déjà avec une augmentation de 1,5 °C, entre 3 % et 14 % des espèces terrestres analysées seront exposées à un risque d'extinction très élevé. Lorsqu'il atteint 3 ºC, ce risque double et à 5 ºC, il triple.

Ils ont également averti que le réchauffement climatique réduirait la disponibilité de l'eau douce, car à 4° C, la perte normale s'accélérerait et se multiplierait par deux. « Dans le sud de l'Europe, plus d'un tiers de la population sera exposée à la pénurie d'eau si elle atteint 2 degrés », ont-ils averti le GIEC, notant qu'à mesure que la température augmentera, il y aura plus de « pertes économiques importantes dans les secteurs dépendants de l'eau et de l'énergie ».

En revanche, les dégâts causés par les inondations augmenteront, ce qui quadruplera presque si la température de la planète augmente de 3 ºC.

Les experts ont averti que l'augmentation du réchauffement climatique provoquerait une augmentation des dommages causés par les inondations, qui quadrupleront presque si la température de la planète augmente de 3° C. REUTERS/Yves Herman

Face à ce sombre avenir, les experts ouvriront la voie aux pays pour accélérer les mesures d'atténuation des changements climatiques. Il s'est avéré qu'il sera divisé en secteurs, tels que l'agriculture, l'énergie et les transports, par exemple. On estime même qu'ils apporteront des contributions technologiques afin que les pays puissent appliquer des outils pour capturer et stocker le carbone.

L'alerte précoce : une réponse vitale aux catastrophes naturelles

Certains experts estiment que ce rapport mettra l'accent sur la mise en œuvre d'un système mondial d'alerte précoce pour les catastrophes naturelles, telles que les vagues de chaleur et les sécheresses, les inondations et les incendies, ainsi que d'autres facteurs climatiques susceptibles de coûter des vies humaines.

L'ONU, en collaboration avec l'Organisation météorologique mondiale (OMM), a annoncé le lancement d'un réseau mondial d'alertes précoces en cas de phénomènes météorologiques extrêmes, qui devrait porter ses premiers fruits dans environ cinq ans, étant donné qu'actuellement un tiers de la population mondiale n'a pas ces systèmes et l'objectif est que 100 % de l'humanité soit protégée . De plus, dans le cadre de cette stratégie, une sorte de guide sera ajoutée à la mise en œuvre des plans d'intervention afin de minimiser les impacts.









..