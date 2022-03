Les crocodiles de l'Orénoque sont arrivés à l'Hacienda Nápoles

L'Hacienda Nápoles accueillera de nouveaux invités, il s'agit de cinq spécimens de crocodiles qui ont été transférés de la station de biologie tropicale Roberto Franco (EBTRF) de l'Université nationale de Colombie (UNAL) à Villavicencio au complexe.

Les alligators llanero également connus mesurent plus de 4 mètres et seront désormais pris en charge par l'organisation de l'hacienda, en coordination avec l'EBTRF. L'UNAL a déclaré qu' « un programme de sensibilisation et d'éducation sur cette espèce en danger critique d'extinction sera développé, après une chasse agressive dans les années 1960 pour vendre ses peaux à l'étranger ».

De même, la communication de l'établissement d'enseignement indiquait que, selon une étude réalisée l'année dernière, les animaux « n'ont pas été sélectionnés comme parents, mais en raison de leurs conditions physiques, ils montrent toute la dimension de cette espèce, qui joue un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire du écosystèmes aquatiques de l'Orinoquia colombien et vénézuélien ».

Il a également précisé que le 15 décembre, un accord de coopération avait été signé entre le professeur Giovanny Garavito Cárdenas, doyen de la Faculté des sciences de l'UNAL, et le représentant légal du parc.

« Cet accord ouvre une immense fenêtre pour les Colombiens et les visiteurs étrangers afin d'en savoir plus sur cette espèce, de la valoriser et de prendre conscience de la nécessité de la préserver et de regagner les populations naturelles dans les zones qu'ils ont historiquement habitées.

Nous voulons impressionner les enfants et les autres visiteurs, toucher le cœur des gens afin de donner à ces crocodiles la possibilité de rester sur la planète ; ils ont le droit de retourner à la rivière, mais ils ne pourront pas le faire si les gens ne le veulent pas », explique le professeur Vargas, ajoutant que dans ces cas, l'éducation est égale ou plus importante que la science », a déclaré le professeur Mario Vargas Ramírez, directeur de la station Roberto Franco.

Il faut dire que les animaux seront dans un « étang présentant les caractéristiques idéales pour l'entretien et l'exposition appropriés » des spécimens mâles qui sont toujours sous la garde de l'UNAL.

« Les crocodiles qui se trouvent actuellement dans le parc à thème Hacienda Nápoles sont ajoutés à d'autres spécimens qui ont également été livrés par l'UNAL dans d'autres parcs du pays, tels que le bioparc Los Ocarros, à Villavicencio (Meta), le parc aquatique et de conservation Piscilago, à Colsubsidio in Nariño (Cundinamarca), et le parc agroécologique Merecure, à Puerto López (Meta) », a précisé l'université.

Une famille a décidé d'adopter un veau hippopotame et cela a suscité des inquiétudes puisque cette espèce animale est classée comme dangereuse pour l'homme en raison de son caractère territorial.

En plus de cela, on parle de ce que signifie pour l'écosystème le fait que ces animaux se multiplient, sont étiquetés comme des envahisseurs et génèrent des dommages de plus en plus importants.

Compte tenu de cela, le maire de la municipalité a voulu proposer un sanctuaire pour protéger les hippopotames, étant donné que, selon les termes du président, les mammifères attirent une partie du tourisme, mais aussi pour la sécurité des habitants de Puerto Triunfo.

« Je serais d'accord avec un sanctuaire, que le ministère fasse quelque chose, que le gouvernement national fasse quelque chose pour que ces hippopotames ne soient pas exterminés non plus, car la vérité est que les hippopotames sont porteurs de beaucoup de tourisme », a déclaré Javier Guerra, maire de la municipalité.

