La relance budgétaire de l'IEPS restera à 100 % pour la troisième semaine consécutive

Pour la troisième semaine consécutive, la taxe d'accise sur la production et les services (IEPS) pour les carburants restera à 100% jusqu'au premier jour d'avril, a indiqué le gouvernement du Mexique par l'intermédiaire du ministère des Finances, afin de maintenir le coût de l'essence face à la hausse des prix sur le marché international.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a principalement affecté les prix des matières premières et des produits énergétiques, ce qui peut se traduire par des prix élevés du pétrole et des cours internationaux.

De cette façon, la collecte de l'IEPS pour l'essence ordinaire, l'essence premium et le diesel a été éliminée, en tant que relance budgétaire du gouvernement fédéral afin de ne pas affecter l'économie de consommation, une mesure prise depuis le début du mois de mars de manière consécutive.

Cependant, selon une étude de BBVA Research, s'il y avait une augmentation de 33,3 % des prix internationaux de l'essence, un impact négatif sur la collecte par l'IEPS d'essence et de diesel de -72,8 % à un taux trimestriel.

Les prix du carburant peuvent varier en fonction du coût de référence, des taxes, du transport et de l'entreposage (Photo : Archive)

Pendant ce temps, les prix de l'essence pour ce lundi 28 mars au Mexique, selon les chiffres de l'Energy Regulatory Commission, sont les suivants :

Essence ordinaire (magna) : 21,35 pesos par litre.

Essence premium : 23,33 pesos par litre.

Diesel : 22,83 pesos par litre.

Cependant, il convient de rappeler que les prix peuvent varier en fonction du coût de référence (qui est basé sur les cours internationaux du pétrole et est coté en dollars mondiaux), des taxes et de la logistique, telles que le transport et le stockage.

De cette façon, les automobilistes mexicains économiseraient environ 5,49 pesos par litre pour l'essence ordinaire, 4,63 pesos pour Premium et environ 6,03 pesos par litre de diesel.

De même, le ministère des Finances a légèrement augmenté les mesures de relance budgétaire supplémentaires du 26 mars au 1er avril, de sorte qu'un montant supplémentaire de 2,44 pesos sera fourni pour l'essence magna, tandis que pour le premium et le diesel, il sera respectivement de 1,66 et 4,07 pesos.

En ce sens, les incitations totales accordées par le gouvernement fédéral sont les suivantes : pour le magna, il est de 7,93 pesos, pour la prime de 6,30 pesos et de 10,10 pesos pour le diesel.

Les incitations totales accordées par le gouvernement fédéral sont les suivantes : pour le magna, il est de 7,93 pesos, pour la prime de 6,30 et pour le diesel de 10,10 pesos (Photo : Twitter @imcomx)

Selon une étude réalisée par l'Institut mexicain pour la compétitivité (IMCO), le ministère des Finances pourrait perdre plus de 200 milliards de pesos le reste de l'année en raison des pertes liées à la collecte IEPS.

Si le mélange mexicain maintenait un comportement linéaire jusqu'à la fin de 2022, avec une moyenne annuelle de 70 dollars le baril, les finances publiques pourraient perdre environ 119,3 milliards de pesos.

Cependant, lors de sa conférence matinale du 28 mars, le président Andrés Manuel López Obrador a indiqué que le mélange de pétrole mexicain était de 110 dollars le baril. Dans ce scénario, IMCO a prévenu que les pertes s'élèveraient à 205,5 milliards de pesos.

Enfin, IMCO a noté que « en raison des pressions sur les prix du pétrole à la conjoncture actuelle, les finances publiques du Mexique seront affectées de deux manières ». D'une part, les revenus du PEI seraient réduits pour stabiliser le prix de l'essence et, d'autre part, les revenus pétroliers dérivés du mélange d'exportation mexicain (MME) augmenteraient.

