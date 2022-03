Federico Gutiérrez et sa formule vice-présidentielle Rodrigo Lara Sánchez ont enregistré leur candidature

Ce matin, le 28 mars, le candidat présidentiel de Team for Colombia, Federico Gutiérrez et sa formule vice-présidentielle Rodrigo Lara Sánchez, ont fait leur inscription à la candidature. Les candidats se sont rendus au Registre national de l'état civil où ils ont terminé le processus qui leur permettra de participer au premier tour du 29 mai.

Cela a été annoncé par Gutiérrez via son compte Twitter officiel : « En compagnie de mon ami, le docteur Rodrigo Lara, nous avons officiellement enregistré notre candidature à la présidence et à la vice-présidence. Nous allons nous unir pour que le pays change et aille de l'avant. #FicoPresidente », triune le candidat de l'équipe pour la Colombie.

Dans un autre trio, l'ancien maire de Medellín a donné un message à ses partisans demandant l'union afin de gagner et assurant que le pays ne peut pas bondir dans le vide, mais doit partir en toute sécurité : « Aujourd'hui, la Colombie est en jeu son avenir : soit nous nous unissons pour que le pays change et aille de l'avant, soit nous risquons que le pays se jettera dans le vide sans parachute. Cette élection définit notre voie en tant que nation. #FicoPresidente ».

En revanche, il a retweeté les messages du candidat et déclaré : « Nous travaillerons pour une Colombie dans laquelle la paix se construit entre tous. #Lamentamos la mort de deux mineurs dans ces circonstances de violence. Notre solidarité envers les victimes de ces événements ».

Rappelons que le duo de l'équipe pour la Colombie a été annoncé jusqu'à ce samedi 26 mars et a laissé de nombreux secteurs politiques du pays surpris. Lors d'un événement depuis la station San Javier du métro de Medellín, ville dont il a été maire entre 2016 et 2019, le candidat à la présidence Federico Gutiérrez a mis fin au mystère ce samedi sur le nom de sa formule vice-présidentielle.

Il s'agit de Rodrigo Lara Sánchez, le fils aîné de Rodrigo Lara Bonilla, qui était ministre de la Justice du président Belisario Betancur au moment de son assassinat. Lara Sánchez est une chirurgienne spécialisée en chirurgie générale et a été maire de Neiva à la même période où Fico était maire de la capitale d'Antioquia.

« À Neiva, les gens le veulent parce que c'est un grand être humain et parce que c'était un grand maire. Le pays va rencontrer Rodrigo et tomber amoureux de lui à cause de son essence », a déclaré Federico Gutiérrez.

L'incursion de Lara Sánchez dans la vie politique est assez récente, car elle a consacré une grande partie de sa vie aux services médicaux dans les hôpitaux de Bogotá et Neiva. En 2010, il tente d'atteindre le Sénat par le biais de la liste d'engagement citoyen, le même mouvement de Sergio Fajardo. Il a obtenu le neuvième plus grand vote, mais le groupe important de citoyens n'a pas dépassé le seuil pour remporter des sièges.

La nomination comme formule vice-présidentielle de Rodrigo Lara Sánchez pourrait être un clin d'oeil aux électeurs du centre, compte tenu de la proximité dont il a fait preuve au cours de cette décennie avec Sergio Fajardo et Antanas Mockus, dont il a rejoint la campagne présidentielle en 2010.





