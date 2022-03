Référendum en Uruguay : ce qui est voté ce dimanche et pourquoi le gouvernement de Luis Lacalle Pou pourrait marquer

L'Uruguay est dans la dernière ligne droite avant le référendum qui déterminera si 135 articles de la Loi sur l'examen urgent sont maintenus. Quelques heures après l'ouverture des circuits électoraux, le scénario précédent est marqué par la parité, puisque les derniers sondages de plusieurs entreprises coïncident avec un pourcentage élevé d'indécis.

L'Urgent Consideration Act, populairement connu sous son acronyme « LUC », est un ensemble de 476 articles qui ont changé plusieurs normes. Il y a des articles liés à la sécurité publique, à l'éducation, au droit de grève, au nouveau régime locatif non garanti, à la fixation des prix du carburant, à l'assouplissement des contrôles sur le blanchiment d'argent, entre autres.

Il est arrivé au Parlement en mars 2020, lorsque le pays a passé le commandement du président Luis Lacalle Pou. La loi, bien qu'elle ait eu des votes en faveur du Broad Front (groupe de partis de gauche), a été adoptée à la majorité parlementaire grâce à la coalition de partis de droite formée pendant la campagne électorale. Dès lors, elle est devenue la loi phare du gouvernement de Luis Lacalle Pou.

Après le mécontentement du Broad Front, qui a été approuvé par des militants, des dirigeants et des citoyens, une collection de signatures a commencé à abroger 135 articles du LUC lors d'un référendum. Le 8 décembre 2021, le tribunal électoral a dénombré les 671 544 signatures nécessaires pour permettre le référendum, qui sera voté ce dimanche.

Le Parlement uruguayen était divisé sur le vote. D'une part, il y avait des partis aux idéologies plus à droite (le National Party, le Colorado Party, le Independent Party, l'Open Cabildo et le People's Party), cette soi-disant « coalition multicolore ». De l'autre, le groupe des partis de gauche, le Broad Front.

Le vote pour « Oui » (bulletin rose) est un vote en faveur de l'élimination des 135 articles. Le vote pour « Non » (bulletin bleu clair) indique la volonté de maintenir la loi inchangée. L'option qui obtient 50 %+1 des votes valides l'emportera.

Dans ce cas, le règlement stipule également que l'option de voter blanc sera considérée comme un vote pour le « Non », ou pour le scrutin céleste.

Au-delà des conséquences législatives du vote, d'autres sont également symboliques. Deux ans après le début du gouvernement de Luis Lacalle Pou et après quinze ans de présidence du Broad Front (deux fois ancien président Tabaré Vázquez et ancien président José Mujica), les résultats du référendum marqueront le deuxième tronçon du pouvoir exécutif.

Bref, ce qui sera voté, c'est également la déclaration du citoyen, qu'il soutienne ou non le gouvernement.

L e vote pour le référendum est secret et obligatoire pour les 2 684 131 personnes qui ont le droit de vote. Les informations sur les circuits électoraux peuvent être consultées sur le site Web corteelectoral.gub.uy, où elles sont divisées par département. En outre, un moteur de recherche a été ajouté où les électeurs pourront entrer leur nom et obtenir automatiquement l'adresse du lieu où ils votent.

Les personnes éligibles doivent voter dans le circuit qui leur correspond et garder à l'esprit qu'elles doivent le faire au sein de leur propre département. Dans ce cas, le vote interministériel n'est pas autorisé.

Comme dans toutes les instances électorales au niveau national, plusieurs situations sont interdites. Parmi eux, il y a la propagande prosélytique dans les médias écrits, radiophoniques ou télévisés (commencée vendredi dernier) et la vente de boissons alcoolisées, dont la fermeture a débuté samedi à 19 h 30 et se poursuit jusqu'à la clôture du scrutin dimanche.

Le Bureau électoral veut garantir l'ouverture des circuits électoraux à partir de 8 h le dimanche 27 mars Photo : manifestations en faveur du « Non » à Montevideo

Dans l'exemple d'aujourd'hui, la Commission électorale de Montevideo a lancé un appel spécial aux fonctionnaires et aux notaires qui sont disponibles pour se joindre aux bureaux de vote le 27 mars, en raison d'une perte de personnel due à une « maladie ». « Nous voulons nous assurer que les circuits ouvrent à huit heures du matin », a déclaré à Telemundo la présidente de l'organisation, Mary López.

Le décompte des voix est estimé pour la fin de la journée de dimanche, mais il est à noter qu'il peut être retardé vers le début de la semaine.

Ceux qui se sont inscrits pour collaborer avec le Bureau des élections bénéficieront de différents avantages : un jour férié pour le lundi 28 mars et cinq jours de congé qui seront ajoutés à ceux générés dans l'année.

Les notaires publics qui ne travaillent pas dans les bureaux de l'État bénéficieront également d'une réduction sur le paiement des impôts de la Direction générale des impôts (DGI) de 12 unités réarmables (UR). Le montant équivaudrait à environ 17 136 pesos uruguayens, soit près de 400 dollars.

Le ministre du tribunal électoral, José Garchitorena, a indiqué que le coût de ce référendum serait d'environ 70 millions de pesos (plus d'un million et demi de dollars), selon le portail de Montevideo. Ce qui rend la situation plus coûteuse, semble-t-il, c'est le logiciel utilisé pour les tablettes sur les circuits.

Ceux qui ne votent pas au référendum ou qui justifient de ne pas le faire seront passibles d'une amende équivalente à une unité réarmable, soit 1 428,01 pesos uruguayens (33 dollars américains).

Ce chiffre sera doublé lorsque la personne qui n'a pas voté est un agent public ou a le statut de professionnel titulaire d'un diplôme délivré par l'Université de la République.

Les derniers sondages

Le cabinet de conseil Equipos a publié son dernier sondage le 9 mars, dans lequel il indiquait que 35% des Uruguayens voteraient pour conserver les 135 articles du LUC avec le vote céleste. 34 %, en revanche, voteraient pour les abroger avec le bulletin rose. Dans le même temps, 28 % étaient indécis, 1 % voteraient en blanc et 2 % voteraient annulés.

Le 22 mars, la sondeuse Cifra a déclaré que selon son dernier sondage, « Non » obtiendrait 45% des voix, tandis que « Oui » obtiendrait 41% des voix. Ils ont également indiqué que 10 % étaient indécis, 2 % voteraient annulés et 2 % blancs.

Enfin, Opción a publié un sondage le 23 mars dans lequel il suggérait que 38 % des citoyens voteraient pour « Non », mais 35 % pour « Oui ». Il y avait 22 % d'indécis, 1 % qui voteraient en blanc, 2 % qui ne se rendraient pas aux urnes et 2 % qui voteraient annulés.

