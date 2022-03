Oscar 2022 : quels sont les réalisateurs nominés pour le gala et où regarder leurs films ?

La célébration des Oscars 2022 n'est qu'à quelques heures et plus d'un se prépare à diffuser avec un marathon spécial des films nominés pour le la plus grande cérémonie d'Hollywood. Qui concourt dans la catégorie du meilleur réalisateur ? Voici un aperçu de tous les candidats à la statuette cette année et où l'on peut voir leurs productions.

Kenneth Branagh - Belfast

Cette comédie dramatique sur le passage à l'âge adulte et le passage à l'âge adulte suit un enfant vivant son enfance pendant le conflit à Belfast, en Irlande du Nord, dans les années 1960. Selon Branagh, l'histoire est en partie basée sur ses propres expériences d'enfance et la qualifie de son œuvre la plus personnelle à ce jour. Le jeune acteur Jude Hill fait ses débuts au cinéma dans le rôle de Buddy et est accompagné de Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds et Colin Morgan. On peut le voir sur la plateforme Mubi.

Jane Campion - Le pouvoir du chien

Deux frères possèdent un immense ranch, bien qu'ils aient des rôles très différents en raison de la façon dont ils reflètent leur image envers la communauté. L'un se fait des ennemis avec l'autre lorsqu'il révèle qu'il envisage d'épouser une femme veuve et mère d'un adolescent, de sorte qu'il commencera à rendre la vie impossible à cette famille lorsqu'elle emménagera dans sa maison. Le casting est composé de Benedict Cumberbatch Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee, et a été réalisé par Campion (la seule femme dans cette catégorie aux Oscars 2022). Disponible sur Netflix.

Ryusuke Hamaguchi - Conduisez ma voiture

Ce film japonais est basé sur une nouvelle que le célèbre écrivain Haruki Murakami a incluse dans son recueil de nouvelles intitulé Men Without Women. Hamaguchi emmène cette histoire au cinéma et se concentre sur les aventures du metteur en scène Yūsuke Kafuku pour sortir la pièce Oncle Vania à Hiroshima, alors qu'il pleure le décès de sa femme, Oto. Sans aucun doute, cette proposition de film est l'un des favoris pour remporter le prix, car elle a reçu un accueil brillant tout au long de la saison des récompenses. Actuellement, il n'est disponible sur aucune plateforme de streaming et ne peut être vu que dans les cinémas.

Pour l'instant, « Drive My Car » peut être vu dans les salles de cinéma. (Extrémité Bitters)

Steven Spielberg - Histoire de West Side

Le célèbre cinéaste oscarisé réalise la deuxième version cinématographique de la pièce classique de Broadway qui a été créée en 1957. « Deux adolescents d'origines ethniques différentes tombent amoureux à New York dans les années 1950. Nouvelle version de la comédie musicale légendaire West Side Story sur la confrontation entre deux gangs de rue new-yorkais, adaptation d'une célèbre pièce de Broadway », note le synopsis. À regarder sur Disney+.

Paul Thomas Anderson - Pizza à la réglisse

Le réalisateur américain figure parmi les lauréats possibles de l'Oscar du meilleur réalisateur lors de la prochaine édition des Oscars. Avec une distribution remarquable (Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper et Benny Safdie), il présente l'histoire d'amour d'Alana Kane et Dary Valentine, deux jeunes gens différenciés par âge qui commencent à vivre les premières étapes d'une romance dans la vallée de San Fernando, en Californie, en 1973. La comédie romantique a frappé les salles de cinéma en Amérique latine cette année, mais elle n'est pas encore disponible pour regarder numériquement.

Alana Haim et Cooper Hoffman donnent vie aux personnages principaux de « Pizza à la réglisse ». (Universal Pictures)

