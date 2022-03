L'Ukraine a indiqué que depuis le début des attaques russes, 59 lieux de culte avaient été endommagés.

IMAGEN DE ARCHIVO. Una vista de un edificio residencial dañado durante un ataque aéreo, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Chernígov, Ucrania, en esta foto distribuida el 13 de marzo de 2022. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania/Distribuida vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO

Les autorités ukrainiennes ont indiqué que les attaques russes avaient déjà touché 59 lieux de culte au total depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Les dégâts se concentrent sur les bâtiments de l'Église orthodoxe ukrainienne, qui dépend de Moscou et qui a une présence particulière dans l'est du pays, selon la liste publiée par le Service d'État pour la politique de la nationalité et de la liberté de conscience.

L'agence a inclus des dommages à une église catholique, cinq églises protestantes, trois mosquées et trois synagogues, en plus des dommages subis par le Drobitsky Yar, un hommage aux victimes de l'Holocauste situé à Kharkiv.

Le monument, un chandelier juif à sept bras ou menorah, a été touché par un obusier russe, selon le portail d'information KharkivToday samedi. Deux des sept bras du monument ont été endommagés.

Le monument Drobitsky, dédié aux victimes de l'Holocauste, endommagé par un bombardement russe

Le mémorial rappelle les 6 000 à 20 000 prisonniers juifs et soviétiques tués dans la banlieue de Kharkov pendant l'occupation nazie (1941-1942).

Dans le même temps, près de 1 100 civils ukrainiens ont été tués et 1 754 blessés depuis le début de l'invasion, selon la dernière mise à jour du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, publiée ce samedi.

Le monument Drobitsky avant l'attaque russe

« À partir de 4 heures du matin le 24 février, date à laquelle l'attaque armée de la Fédération de Russie a commencé contre l'Ukraine, jusqu'à 00 heures du matin le 25 mars, le Haut-Commissaire a enregistré 1 104 morts et 1 754 blessés », selon le rapport.

Les personnes décédées ont été identifiées comme étant 221 hommes, 167 femmes, 30 garçons et 15 filles, ainsi que 51 garçons et 1 288 adultes en attente d'identification. Les blessés ont été identifiés comme étant 194 hommes, 148 femmes, 30 filles et 24 garçons, ainsi que 70 enfants et 1 288 adultes en attente d'identification.

Les panaches de fumée derrière les bombardiers russes à Lviv, en Ukraine (Reuters/Pavlo Palamarchuk)

Par zones de contrôle, l'ONU estime à 1 045 morts et 1 527 blessés dans le territoire toujours contrôlé par le Gouvernement ukrainien, comptant 295 morts et 681 blessés dans les zones sous son contrôle des régions contestées de Donetsk et de Lougansk à l'est du pays. Dans la zone contrôlée par les milices de ces républiques autoproclamées, l'ONU a enregistré 286 victimes (59 morts et 227 blessés).

Les Nations unies soulignent que la plupart des victimes civiles ont été causées par l'utilisation d'armes explosives ayant une « large zone d'impact », par l'artillerie lourde, l'utilisation de plates-formes de fusées, ainsi que des frappes aériennes.

L'ONU note que les chiffres réels « sont considérablement plus élevés, en particulier dans les territoires contrôlés par le gouvernement et en particulier ces derniers jours », car il y a un manque d'informations sur certains endroits où des hostilités intenses ont eu lieu et de nombreux détails sur les victimes « sont toujours en attente de corroboration ».

La photo de vendredi de soldats et de résidents ukrainiens aux funérailles d'un soldat de 20 ans tué dans la guerre 25 mars 2022. REUTERS/NACHO Doce

L'ONU « prend note » également du rapport du Bureau du Procureur général de l'Ukraine, selon lequel, le 26 mars à 8 heures (heure locale), 136 enfants avaient été tués et 199 blessés.

Avec des informations d'EuropaPress

