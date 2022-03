À quelle distance sommes-nous de la reproduction asexuée chez l'homme ?

ARCHIVO - Alimentos vedados durante el embarazo, como el huevo y el pescado crudos, ya no pueden dañar al bebé si los ingiere la madre durante la lactancia. Foto: Uwe Anspach/dpa

Dans une percée récente et historique, les scientifiques ont réussi à reproduire des rats sans avoir besoin de spermatozoïdes mâles, une étape importante qui soulève la question de l'avenir de la génétique et de la reproduction de l'humanité.

En 1932, l'écrivain et philosophe britannique Aldous Huxley publie son roman « A Happy World » (Brave New World), une prémonition dystopique qui décrit un monde dans lequel les humains ne naissent plus, mais sont créés dans des laboratoires avec un design génétique spécifique qui les prédispose à accepter avec complaisance leur appartenant à l'une des castes dans lesquelles divise leur société, même si elle était la plus basse et la plus opprimée.

Dans ce monde, le concept de famille a été annulé et la divinité était « Ford » parce que son modèle de production en chaîne était la règle selon laquelle les humains se reproduisent maintenant.

Bien que la vision de Huxley soit une vision sombre et sombre, qui nous montre où le monde pourrait s'arrêter si le développement scientifique et technologique oublie l'éthique ; aujourd'hui, près de 100 ans après la rédaction de cet ouvrage, nous découvrons de plus en plus de choses sur l'évolution et la reproduction des espèces. Ce qui ouvre la porte à des questions sur l'avenir même de l'humanité.

La percée la plus récente est survenue il y a quelques semaines à peine lorsqu'un groupe de scientifiques chinois a présenté au monde entier les résultats de leurs expériences, qui ont permis de reproduire pour la première fois de l'histoire une souris de manière asexuée à partir d'un seul œuf, en utilisant une technique de manipulation génétique.

Cette étape importante ouvre la voie à une reproduction asexuée chez les mammifères, chose que l'on croyait impossible à réaliser, et a ouvert la voie à de possibles expériences sur les humains.

Reproduction sexuée ou asexuée

La reproduction telle que nous la concevons communément, non seulement chez l'homme mais chez toutes les espèces, se produit sexuellement, c'est-à-dire à partir de la combinaison du matériel génétique de deux individus, mâle et femelle, qui produit, par la fécondation, un nouvel individu aux caractéristiques uniques.

Cependant, dans le monde animal, il existe de nombreux exemples de reproduction « vierge » ou asexuée, dans lesquels un seul individu, nécessairement une femme, est impliqué pour procréer un autre individu dont le matériel génétique est une copie exacte du premier.

Plusieurs études menées au cours de la dernière décennie ont montré que ces « naissances vierges » sont plus fréquentes dans la nature que nous ne le pensions auparavant, car elles font partie d'une stratégie de survie pour certaines espèces afin de se préserver dans des situations où les mâles sont rares.

Léonie est une femelle requin léopard qui a été le premier cas documenté de reproduction asexuée de cette espèce.

Les femelles de nombreux animaux complexes et de grande taille, tels que les lézards, les requins ou les dragons de Komodo, sont capables de se reproduire sans mâle, selon un processus appelé « parthénogenèse ».

Le terme vient du grec et fait référence à la « création vierge » et est utilisé pour désigner la capacité des animaux ou des plantes à se reproduire sans matériel génétique d'un autre individu.

Lorsque cela se produit dans la nature, il est précédé de circonstances extrêmes. Il a été documenté, par exemple, comment une colonie de dragons femelles de Komodo s'est isolée sur une île déserte et, par le biais de la parthénogenèse, a donné naissance à des individus mâles pour fonder une nouvelle colonie.

Également des cas de requins femelles qui tombent enceintes et donnent naissance dans des aquariums où ils sont complètement retirés des mâles.

Mais, explique Allan Pacey, biologiste de la reproduction de l'Université de Sheffield, dans l'une de ses recherches, la plupart des grands animaux ne se reproduisent pas de manière asexuée, même s'ils le pouvaient, car cela n'a aucun intérêt évolutif.

Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce que ces naissances vierges produisent des individus avec des charges génétiques égales à celles de la mère, ce qui entraîne au fil du temps la diversité génétique, et donc la capacité d'adaptation évolutive de l'espèce, à diminuer et à compromettre leur propre survie.

C'est le grand avantage de la reproduction sexuée, qui permet de combiner les gènes de deux individus, et leurs mutations respectives, afin de produire à terme des individus mieux adaptés aux conditions de leur environnement.

En d'autres termes, le sexe nous aide à rester en vie en tant qu'espèce.

Les dragons de Komodo sont une autre espèce connue pour se reproduire de manière asexuée (Reuters/Toby Melville)

Parthénogenèse induite

Au-delà de l'explication évolutive, la question demeure : est-il possible pour toutes les espèces de se reproduire de manière asexuée, y compris les humains ? Très récemment, nous avons presque trouvé une réponse.

Comme nous l'avons déjà dit, les mammifères avaient été exclus de la possibilité de reproduction asexuée. Il n'existe aucun cas dans la nature d'une espèce de mammifère qui se reproduit de manière asexuée, même dans des situations extrêmes telles que celles citées pour les requins et les lézards.

Cependant, il existe un précédent de reproduction asexuée par parthénogenèse induite en laboratoire, celui du rat « Kaguya » qui a été publié par des scientifiques japonais à l'Université agricole de Tokyo en avril 2004.

Kaguya, du nom d'un conte folklorique japonais dans lequel une princesse fille de la lune est retrouvée bébé à l'intérieur d'une tige de bambou, était un rat créé dans un laboratoire à partir de deux œufs, c'est-à-dire qu'elle avait deux mères.

Dans son cas, la parthénogenèse est partie d'un processus appelé « haploïdisation » dans lequel l'un des deux ensembles de chromosomes est retiré de certaines cellules, leur laissant un seul. Puisque deux ovules ont été utilisés ici, le défi consistait à modifier génétiquement l'un d'eux pour qu'il ressemble à un spermatozoïde, en particulier pour émuler le gène Igf2, qui n'est normalement exprimé que par la copie paternelle du gène.

« L'objectif de notre étude était de découvrir pourquoi les spermatozoïdes et les ovules sont nécessaires au développement des jeunes mammifères », a déclaré Tomohiro Kono, responsable de l'expérience, à l'époque.

Kaguya a été la première souris créée en laboratoire en utilisant la parthénogenèse à partir de deux œufs.

Bien que Kaguya ait constitué une grande avancée, le matériel génétique de deux individus était toujours nécessaire pour sa création, ce qui était différent des cas de reproduction asexuée qui se produisent dans la nature avec des espèces non mammifères.

Cela a changé il y a quelques semaines à peine grâce à un article publié dans le magazine PNAS et signé par les scientifiques chinois Yanchang Wei, Cai-Rong Tang et Zhen-Ao Zhao.

Ils décrivent une technique génétique similaire au CRIPR-Cas9, communément appelé « coupage et collage d'ADN », pour amener une souris à avoir des petits seuls, à partir d'un ovule non fécondé.

« Chez les mammifères, la parthénogenèse est limitée en raison des problèmes liés à l'empreinte génomique », expliquent les chercheurs dans leur article, dans lequel ils soulignent que le processus de ce processus peut être réalisé « par une réécriture épigénétique spécifique de plusieurs régions critiques du contrôle de l'empreinte ».

Les scientifiques ont utilisé CRIPR-Cas9 pour modifier artificiellement certains gènes féminins jusqu'à ce qu'ils soient comme s'ils provenaient d'un spécimen mâle. Plus précisément, ils ont changé l'ovule d'une cellule unique à un blastocyste de 140 cellules, puis ils ont prélevé 192 embryons formés avec ce même processus et les ont implantés chez plusieurs souris.

Un seul d'entre eux a réussi à passer le stade embryonnaire et fœtal, donnant naissance à trois souris, bien que deux soient décédées pendant l'accouchement. Enfin, l'un des jeunes était vivant, c'était une femelle qui pesait moins que la normale, mais qui a grandi en bonne santé et quand elle a atteint l'âge adulte, elle a pu se reproduire naturellement.

La femelle, avec ses petits, est le résultat d'une parthénogenèse à partir d'un seul œuf.

Les chercheurs concluent que la parthénogenèse chez les mammifères est faisable, bien qu'ils reconnaissent que beaucoup plus de travail est nécessaire avant qu'elle puisse être utilisée dans des applications réelles. Ils affirment que le processus pourrait être utilisé pour le développement de l'agriculture et la production de médicaments.

Parthénogenèse humaine ?

Bien que la découverte de scientifiques chinois ait ouvert la porte à la reproduction asexuée chez les mammifères, la réponse simple à savoir si cela est possible chez l'homme est toujours non.

Bien que l'on puisse théoriquement modifier l'ovule d'une femme humaine en laboratoire pour subir un processus similaire à celui de la souris et obtenir une grossesse à partir d'un seul individu, nous ne savons pas avec certitude si cela serait possible, et la réalisation de tels tests implique des dilemmes éthiques assez complexes.

Une autre question plus intéressante serait de savoir si cela est pratique : produire des êtres humains à partir d'une reproduction asexuée, un peu comme dans la dystopie de Huxley.

Encore une fois, la réponse serait non, mais pas tant à cause d'un dilemme éthique ou moral, mais à cause d'un dilemme de survie.

Nous savons déjà que moins la diversité génétique est faible, plus une espèce est vulnérable et, tout au long de l'histoire, nous pouvons trouver des exemples qui démontrent pourquoi il n'est pas approprié pour nous d'atteindre le point de reproduction en produisant des gènes homogènes. Comme l'histoire des maladies et des malformations au sein des familles royales européennes, la plupart d'entre elles sont liées.

En fin de compte, il existe un long chemin scientifique et éthique pour matérialiser la possibilité de reproduction asexuée chez l'homme, mais comme dans tant d'autres avancées scientifiques impensables, nous avons déjà fait le premier pas.

