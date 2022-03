L'époque de Chapo Guzmán au Honduras et comment son alliance avec l'ancien président Juan Orlando Hernández est née

L'Esprit, Copán. Il y a quelque chose d'idyllique dans ce petit village hondurien, qui n'est rien de plus qu'une rue centrale entourée de maisons en béton et couronnée par un temple catholique d'architecture coloniale espagnole. On y accède par des sentiers étroits qui serpentent la montagne à la recherche de sentiers qui traversent des forêts de pins. C'est calme maintenant. Mais cet endroit garde des secrets. C'est terrible.

L'une des histoires que l'on entend encore dans cette ville et ses environs est celle de l'époque où Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, le redoutable Chapo, ancien chef du cartel de Sinaloa et visiteur régulier des montagnes de Copán, campait ici. C'est une histoire qui est encore racontée tranquillement dans les montagnes et les rivières qui bordent le Guatemala voisin et sur les routes qui atteignent La Entrada, la ville commerciale à 40 kilomètres au sud de laquelle ces territoires de l'ouest du Honduras s'ouvrent sur le reste du pays.

Ce que cette histoire raconte, c'est qu'à l'aube du 21e siècle, El Chapo a personnellement consolidé les activités de Sinaloa au Honduras, où se trouvait alors la partie la plus importante de la route de la cocaïne en Amérique centrale. Là, à Copán, Badiraguato a trouvé ses meilleurs partenaires dans les frères Luis et Miguel Arnulfo Valle, dirigeants du clan Los Valle, et dans Alexander Ardón, un maire local influent qui a servi de lien avec le trafic de drogue dans les couloirs de la politique hondurienne.

Depuis 2019, Infobae a parlé à une douzaine de personnes au Honduras qui étaient au courant des voyages et des séjours de Chapo au Honduras, y compris deux officiers de police supérieurs qui ont fait du travail de renseignement au début de la dernière décennie, un évêque et un prêtre qui a servi dans le diocèse de Copán, et un ancien travailleur qui connaissait personnellement Los Valle et l'ancien maire Ardón.

Toutes ces sources s'accordent à dire que Chapo Guzmán a trouvé dans l'ouest du Honduras, en plus d'être un bon endroit pour faire des affaires, un confortable refuge d'arrière-garde pour échapper aux policiers mexicains et américains qui le suivaient depuis deux décennies au début du siècle.

Après s'être rendu aux autorités américaines en mars 2019 à Guatemala City, l'ancien maire Ardon, partenaire de Los Valle et El Chapo, a expliqué en détail aux agents fédéraux et aux procureurs du ministère de la Justice la relation entre les trafiquants de drogue mexicains et honduriens. L'un des détails les plus importants qu'Ardón a apportés aux policiers a été la confirmation que Juan Antonio « Tony » Hernández était, en 2013 et 2014, le lien entre son frère, le président nouvellement promu Juan Orlando Hernández, et la pègre de la drogue au Honduras, y compris le partenariat avec Sinaloa .

Plus tard, lorsque Tony Hernandez a été jugé aux États-Unis en octobre 2019, Ardon a expliqué qu'il s'était rendu à une réunion en 2013 où El Chapo avait donné un million de dollars à Tony pour financer la campagne de Juan Orlando. C'était un investissement dans l'avenir du Mexicain pour mettre des dossiers dans un autre clan, celui des Hernandez, qui était sur le point de devenir le recteur du crime organisé au Honduras, comme l'ont confirmé des années plus tard des dizaines d'enquêtes judiciaires et journalistiques et, finalement, la capture, en février dernier, de l'ancien président, qui attend dans une cellule de Tegucigalpa d'être extradé pour répondre à des accusations de trafic de drogue devant un tribunal de New York.

Il semble cependant que ce ne soit que la partie émergée d'un énorme iceberg qui sera mis au jour lors d'un éventuel procès de l'ancien président Hernandez aux États-Unis. Cela a été récemment mis en garde par le général Ramón Sabillón, ministre de la sécurité du gouvernement nouvellement promu du président Xiomara Castro.

Sabillón a révélé ce dimanche 20 mars, dans une interview à une chaîne de télévision hondurienne, que c'est El Chapo qui, usant de l'influence qu'il avait déjà auprès du gouvernement d'Hernandez, a forcé le président à le destituer.

L'ancien directeur de la Police nationale hondurienne, Ramón Sabillon (d), sur une photo d'archive. Sabillón, aujourd'hui ministre de la Sécurité, a déclaré avoir été remplacé en 2014 par ordre de Chapo Guzmán. ÉPHE/ÉTOILE

En 2014, Sabillón, qui était alors chef de la police, avait mené, avec le soutien de l'Agence américaine de contrôle des drogues (DEA), des enquêtes sur Los Valle, Ardon et Los Cachiros et dirigé l'opération qui s'est terminée par la capture du premier. Déjà méfiant des relations possibles entre la pègre et le pouvoir politique naissant de son pays, Sabillón n'a signalé la capture de Los Valle à son patron, le président Juan Orlando Hernández, qu'elle n'a eu lieu. Puis est venu le licenciement.

Lors de l'entretien du dimanche précédent, Sabillón a déclaré que la capture était la raison pour laquelle le ministre de la Sécurité de l'époque, Arturo Corrales, l'a démis de ses fonctions. « Il y avait des problèmes de fond tels que la capture de seigneurs extradables... Je pense que c'était la cause, puisque les institutions publiques ont commencé à être imprégnées par le crime organisé et le trafic de drogue », a déclaré le général.

Le ministre n'a pas hésité à pointer du doigt l'homme qui a tiré les ficelles pour que les hommes de Juan Orlando Hernández le destirent. « C'est une situation qui venait de Guzmán Loera, alias el Chapo, parce que cela les affectait et ils ont décidé de me démettre de mes fonctions. »

Sabillón sait de quoi il parle. Quand il a capturé les frères Valle en 2014, il les a emmenés dans les cellules de l'unité spéciale de la police nationale connue sous le nom de Los Cobra, où il a interrogé les capos et a appris, de première main, que Tony Hernández et son frère Juan Orlando s'étaient consolidés au sommet de la pyramide du trafic de drogue qui déplacé, surtout, les médicaments Sinaloa.

Ce qu'El Chapo a contribué à former au tournant du siècle, c'est un réseau de trafiquants de drogue et de politiciens qui a fonctionné sans heurts pendant une décennie au Honduras.

Les témoignages de l'ancien maire Ardón, allié de Guzmán Loera, los Valle et los Hernández et d'autres témoignages contenus dans des dossiers judiciaires, concluent que l'argent de Chapo a été utilisé en partie pour huiler une machine capable de recevoir des tonnes de cocaïne dans le nord-est du Honduras, contrôlée par le clan Los Cachiros, qui, protégés par des convois de la police et de l'armée ont transporté de la drogue par la route à San Pedro Sula et Puerto Cortes ou même à La Entrada, à Copán, où ils l'ont livrée à Los Valle pour que ce clan transporte la drogue au Guatemala.

Dans un autre dossier judiciaire, celui ouvert à Fabio Lobo, fils de l'ancien président hondurien Porfirio « Pepe » Lobo (2010-2014), on trouve des preuves de la manière dont le cartel de Sinaloa, dirigé par Chapo Guzmán, a réussi à articuler le bon fonctionnement des deux principaux clans de la drogue au Honduras et l'autorité politique et les forces publiques pour veiller à ce que la route hondurienne fonctionne sans obstacles.

C'est Devis Leonel Rivera Maradiaga, chef du clan Los Cachiros qui s'est également rendu aux États-Unis, qui a raconté le fonctionnement du réseau.

El Cachiro a dit, par exemple, avoir rencontré Fabio Lobo un jour de novembre 2012, près d'une piste d'atterrissage à Tocoa, dans le département nord de Colón. Ils étaient là pour prendre en charge une cargaison d'une tonne de cocaïne qui arrivait par avion d'Apure, au Venezuela, et qui devait arriver au Mexique. Le médicament provenait du cartel de Sinaloa.

À la demande de Rivera Maradiaga, Lobo Jr. était arrivé à Tocoa, l'un des centres d'opérations de Los Cachiros, pour escorter le convoi qui transporterait la cargaison à La Entrada, dans le département de Copán, à la frontière avec le Guatemala. Quelque part entre Tocoa et San Pedro Sula, un poste de contrôle militaire a arrêté le convoi. Fabio Lobo a parlé à l'officier responsable et le médicament a continué son chemin.

Le président hondurien Juan Orlando Hernández est emprisonné dans son pays en attente d'extradition vers les États-Unis pour des infractions liées au trafic de drogue. EFE/Gustavo Amador/Archives

Quelques heures plus tard, la caravane est arrivée à La Entrada. Là, Rivera Maradiaga a demandé à Fabio de l'attendre dans la voiture pendant qu'il livrait la drogue à ses partenaires. La cocaïne a été laissée entre les mains de Digna Valle, le cerveau financier de la famille Valle.

Pour cette opération, Fabio Lobo a reçu 50 000 dollars de Rivera Maradiaga. Lorsque Lobo a été arrêté en mai 2015, les Hernandez faisaient déjà des efforts pour s'emparer des routes de l'ouest.

À la fin de la première décennie de 2000, El Chapo avait l'habitude de passer des saisons importantes à El Espíritu, à Copán, lorsque les choses se compliquaient trop au Mexique.

Un haut chef de la police qui a suivi les traces de la Valle et de ses partenaires au Honduras a confirmé que Guzman « se déplaçait autour de Copán » dans les jours précédant le 22 février 2014, la deuxième fois que les autorités mexicaines les capturaient à Mazatlan, dans le Sinaloa.

À Santa Rosa de Copán, la charmante ville coloniale qui est la capitale de la province, un prêtre qui connaissait Los Valle et Ardon et qui a même eu des interactions avec eux « pour des raisons religieuses », dit calmement qu'au début de la dernière décennie, en 2012, Luis Valle avait l'habitude d'ordonner la fermeture des rues de la ville sur nuits où le clan a célébré la présence de Chapo à Copán.

Église Spirit. Façade du temple catholique d'El Espíritu, Copán, où, selon une version locale, la famille Valle Valle cachait de l'argent.

« Ils étaient en train de semer le bordel dans la rue. Ils (Los Valle) étaient discrets et El Chapo ne serait pas vu, mais les gardes du corps se sont détendus... », a déclaré à Infobae un prêtre qui connaissait Ardon et les Valles et qui s'est exprimé en 2021 sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité. Les religieux affirment qu'il a reçu des informations selon lesquelles, au point culminant de ces vacances, des gardes du corps des trafiquants de drogue avaient même violé de jeunes copanecas.

Ce prêtre a confirmé quelque chose qu'un haut chef de la police, responsable du renseignement dans les années où Los Valle a été capturé, avait déjà dit à Infobae : El Chapo avait l'habitude de passer de longues périodes à El Espíritu, d'où il a déménagé au Guatemala voisin à cheval lorsque cela était nécessaire.

La ville de Los Valle était une sorte de centre d'opérations pour le Mexicain lors de ses visites au Honduras ; ces sources affirment que, depuis les montagnes de Copanecas, El Chapo se rendrait également à San Pedro Sula, à environ 4 heures de route, pour sécuriser ses affaires dans le couloir hondurien.

C'est dans une ferme bovine appartenant à Miguel Arnulfo Valle, à l'extérieur d'El Espíritu, que Chapo Guzmán a rencontré Tony Hernandez en 2013 pour lui remettre le million de dollars qui, selon des témoignages recueillis par des agents américains, ont été utilisés pour la campagne présidentielle de Juan Orlando Hernandez.

Chapo Guzmán a cessé de se rendre au Honduras en 2013, comme l'a confirmé le général Sabillón. En février 2014, la marine mexicaine a repris le chef de Sinaloa au Mexique. Des mois plus tard, en novembre, Sabillón et sa famille ont arrêté les Vallées sur les routes qui relient El Espíritu à la frontière guatémaltèque. C'était la fin d'une époque.

Des visites à El Chapo sont restées des témoignages, certains d'entre eux se sont transformés en légendes, qui circulent toujours à Copán. Et il y a eu les témoignages qui ont finalement conduit Tony Hernández dans une prison aux États-Unis et ont son frère Juan Orlando à un pas de l'extradition.

