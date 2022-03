L'incendie à Tepozteco a été éteint au bout de trois jours ; la police forestière sera créée sur place

MEX0000, TEPOZTLÁN (MÉXICO), 14/04/2021.- Elementos de Protección Civil, combaten un incendio forestal, el 13 de abril de 2021, en el poblado de Tepoztlán, en el estado de Morelos (México). El incendio en el parque nacional El Tepozteco, en el estado de Morelos, vecino del la Ciudad de México, se ubica entre los 73 incendios forestales activos ubicados en 21 estados del país, informó este miércoles la Comisión Nacional Forestal (Conafor) del Gobierno mexicano. EFE/Tony Rivera

Après que l'incendie sur la colline de Tepozteco ait consumé plus de 105 hectares d'espaces verts, les autorités des trois niveaux de gouvernement ont réussi à étouffer les flammes qui ont brûlé pendant trois jours et ont nécessité la présence d'un peu moins de 400 éléments pour lutter contre l'incident.

Les autorités de Morelos ont assuré que le feu avait été éteint relativement rapidement, car elles étaient soutenues par deux hélicoptères des autorités fédérales, l'un de la Garde nationale et l'autre appartenant à l'armée de l'air mexicaine, qui ont fourni 83 rejets d'eau dans la région de Los Corredores, situé dans la ville magique de Tepoztlán.

Pablo Ojeda Cárdenas, secrétaire d'État au gouvernement, a indiqué que 392 personnes avaient participé à l'extinction de l'incendie, dont 345 ont effectué des marches à pied, 47 dans des véhicules, terrestres et aériens, et 47 dans des travaux techniques.

Jusqu'à midi le jeudi 24 mars, le feu avait été contenu sur deux fronts « du côté sud-est dans la région de Meztitla, et au nord-ouest, au sud de San Juan Tlacotenco, de sorte que les tâches de combat sont intensifiées à ces points dans le but d'obtenir un contrôle total le plus rapidement possible », a déclaré le responsable.

L'incendie a consumé 105 hectares de végétation (Photo : EFE)

De même, la chef de la Coordination nationale de la protection civile, Laura Velázquez Alzúa, a annoncé que le même jour, la participation des deux hélicoptères aux tâches d'étouffement des flammes avait pris fin et qu'ils seraient donc transférés dans la réserve de biosphère El Cielo, située dans l'État de Tamaulipas, où ils seront transférés dans la réserve de biosphère El Cielo, située dans l'État de Tamaulipas. qui assistera à un autre incendie de dimensions similaires.

Lors d'une conférence de presse, les autorités des trois niveaux de gouvernement ont annoncé la création d'une police forestière à Tepoztlán, afin d'éviter des accidents tels que celui qui s'est produit mardi 22 au matin ; cela a été rapporté par le maire de l'entité, David Demesa Barragán .

« Aujourd'hui, nous avons une réunion avec les brigades de volontaires soucieux de notre environnement, nous invitons la Commission nationale des aires naturelles protégées, la Commission nationale des forêts, à être en mesure de s'entendre et nous allons pratiquement créer une brigade, de la même manière de la part du conseil municipal, temporaire, à partir de maintenant jusqu'au début de la pluie, surveillez toutes les collines », a rapporté le président.

Les autorités des trois niveaux de gouvernement ont été impliquées dans l'étouffement des flammes (Photo : Twitter/Pattcouto)

De la même manière, il a déclaré que l'escalade sur les collines autour de Tepozteco ne sera plus autorisée pendant la saison chaude, afin de prendre des précautions forestières extrêmes pour éviter les incendies de toute ampleur, qui seront surveillés par l'uniforme, qui veillera également à ce que les incendies ne soient pas faits ou que le feu soit utilisé dans de tels d'une manière irresponsable.

Mardi après-midi, 22 heures après le début de l'incendie à Los Corredores, un sujet identifié comme étant El Pipolo a été arrêté par les autorités locales, accusé d'avoir allumé l'incendie le matin du même jour.

Selon les autorités municipales, le sujet était fortement intoxiqué et a été surpris en train de regarder les flammes qu'il avait allumées : « Nous vivons dans une situation très regrettable. Malheureusement, une personne est arrivée sans avoir vu les dégâts qu'elle allait causer et cette mésaventure s'est produite », a déclaré le maire de Tepoztlán.

Après avoir été interrogé sur sa présence dans la région par les autorités, El Pipolo aurait avoué avoir déclenché l'incendie intentionnellement, et aurait été renvoyé aux autorités locales, qui mènent des enquêtes sur les raisons de ses actes et son identité, car son identité n'a pas tout en ayant pu obtenir son nom.

CONTINUEZ À LIRE :