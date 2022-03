« Cette balle est entrée, la ligne du haut est truquée », a déclaré le créateur du VAR après la grande controverse entre le Pérou et l'Uruguay

Un mot faisant autorité vient de donner sa position sur les images VAR partagées par la Conmebol concernant le jeu controversé des dernières minutes du Pérou contre l'Uruguay à Montevideo. Antonio Ibáñez de Alba, créateur du VAR, a déclaré que la balle était complètement entrée et que les images partagées par l'organisation sud-américaine étaient manipulées.

« Toutes les images sont manipulables, peu fiables et fausses. Dans ce jeu ponctuel, on voit que le gardien de but prend le ballon à l'intérieur de son propre but, cependant la ligne du haut est manipulée et ils font croire que le ballon n'est pas entré complètement. Ici, il y a eu manipulation et la balle est entrée complètement. Comme je le répète, les images peuvent être manipulées entre 4 et 5 centimètres, ce que l'œil humain ne voit pas car il n'est pas si rapide », s'est exclamé l'ingénieur qui a également travaillé à la NASA à Radio Ovation.

En outre, il a déclaré que si d'autres technologies avaient été appliquées, tout aurait été résolu plus facilement. « S'il y avait eu un jeton dans la ligne de but et sur le ballon, il n'y aurait aucun problème pour le moment, mais ni la FIFA ni l'UEFA ne souhaitent corriger ces détails car elles veulent simplement les confondre de plus en plus. Cette balle est entrée, vérifiez la première ligne qui est manipulée », a-t-il terminé.