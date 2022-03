Prévisions sportives de l'AFP à 12H00 GMT

- FOOTBALL

Éliminatoires de la Coupe du monde sud-américaine 2022

L'Équateur et l'Uruguay pour leurs billets pour la Coupe du monde Qatar-2022

Le Brésil et l'Argentine étant déjà qualifiés depuis l'an dernier et regardant tout le monde du haut, le tournoi de qualification pour la Coupe du monde en Amérique du Sud s'achève avec une double date où l'Équateur et l'Uruguay sont à deux pas de Catar-2022 et le Pérou, le Chili et la Colombie rêvent toujours.

Par Mauricio ARBILLA

Présentation du match entre les équipes de l'Uruguay et du Pérou, pour la dix-septième date des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde Qar-2022.

Barranquilla, Colombie :

Présentation du match entre les équipes nationales de Colombie et de Bolivie, pour la dix-septième date des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde Qar-2022.

Assomption :

Présentation du match entre les équipes du Paraguay et de l'Équateur, pour la dix-septième date des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde Qar-2022.

À Rio de Janeiro :

Présentation du match entre les équipes du Brésil et du Chili, pour la dix-septième date des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde Qar-2022.

Qualifications pour la Coupe du monde de football 2022

À Kingston :

Présentation du match entre les équipes nationales jamaïcaine et salvadorienne, pour la douzième date des qualifications de la Concacaf pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Pour le Panama :

Présentation du match entre les équipes panaméenne et hondurienne, pour la douzième date des qualifications de la Concacaf pour la Coupe du monde Catar-2022.

Mexique :

Présentation du match entre les équipes du Mexique et des États-Unis, pour la douzième date des qualifications de la Concacaf pour la Coupe du monde Catar-2022.

San José :

Présentation du match entre les équipes du Costa Rica et du Canada, pour la douzième date des qualifications de la Concacaf pour la Coupe du monde Qar-2022.

Coupe du monde d'Europe Repech-2022

Paris :

CR7, Lewandowski, Ibra, Donnarumma : une star européenne n'ira pas au Qatar-2022

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Gareth Bale, David Alaba... Plusieurs stars du football européen joueront dans moins d'une semaine leur participation au grand événement du football mondial, qui se tiendra au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.

Paris :

Sept équipes pour les trois dernières places européennes pour la Coupe du monde

Après l'exclusion de la Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine, sept équipes entameront ce jeudi le repêchage européen pour les trois dernières places du continent pour la Coupe du monde au Qatar-2022 (du 21 novembre au 18 décembre).

Palerme, Italie :

Quatre ans plus tard, l'Italie revit le cauchemar du repêchage de la Coupe du monde

L'Italie n'a jamais manqué deux coupes du monde consécutives : les champions d'Europe de Roberto Mancini ont deux matches pour éviter un trésor historique et surmonter le traumatisme de l'élimination lors du repêchage Russie-2018.

Skopje :

La Macédoine du Nord veut acarier l'Italie pour la deuxième fois

Sur le papier, la demi-finale du repêchage que l'Italie jouera jeudi contre la Macédoine du Nord semble très déséquilibrée, mais les Balkans prévoient d'arroser la fête à l'Azzurra pour la deuxième fois, après l'avoir réalisée en 2018.

Par Darko Daridanski

Lisbonne :

Cristiano Ronaldo face à la menace d'être laissé de côté de sa dernière Coupe du monde

À 37 ans, Catar-2022 devrait être la dernière Coupe du monde pour Cristiano Ronaldo, à condition que le Portugal se qualifie pour le repêchage, qui débutera pour les Portugais ce jeudi à Porto contre la Turquie (19h45 GMT).

Par Bruno CRAVO

Marseille, France :

Cenzig Ünder, le « Petit Prince » de Turquie qui apprend avec Sampaoli

L'ailier turc Cengiz Ünder, confirmé à Marseille comme l'une des pièces clés de Jorge Sampaoli, espère désormais aider son équipe à surmonter les demi-finales des séries éliminatoires de la Coupe du monde 2022, jeudi à Porto contre le Portugal.

Par Stanislas TOUCHOT

Retraite d'Ashleigh Barty

Sidney :

Ashleigh Barty annonce sa retraite en tant que numéro 1 de la WTA

L'Australienne Ashleigh Barty, numéro un du classement WTA, a surpris mercredi le monde du tennis en annonçant sa retraite du sport à l'âge de 25 ans.

Sidney :

Les retraits anticipés les plus importants de l'histoire du tennis

La n°1 mondiale Ashleigh Barty a annoncé mercredi sa retraite, âgée d'à peine 25 ans, surprenant le monde du tennis quelques semaines après son triomphe à l'Open d'Australie.

Sidney :

Ashleigh Barty sous peu

Open de Miami

Miami :

Résumé de la journée à l'Open de Miami, Masters 1000 dans l'ATP et WTA 1000.

Meurtre de Federico Martín Aramburu

Paris :

Le principal suspect dans la mort du joueur de rugby argentin Aramburu arrêté en Hongrie

Le principal suspect de la mort samedi à Paris de l'ancien joueur de rugby argentin Federico Martín Aramburu a été arrêté en Hongrie, ont indiqué mercredi à l'AFP des sources proches de l'enquête.

