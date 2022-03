Ils demandent à poursuivre les responsables des actes commis dans la cathédrale du Primat pour « violation de la liberté de culte »

Le dimanche 20 mars, un groupe de cinq hommes cagoulés a interrompu une eucharistie célébrée dans la cathédrale du primat de Bogotá, avec des harangues remettant en question le discours de paix et d'amour professé par l'Église catholique, ce qui a provoqué le rejet de différents secteurs politiques, ecclésiaux et citoyens qui a appelé au respect des célébrations religieuses et des lieux où elles ont lieu.

Cependant, ces événements, classés par ses cinéastes, le Réseau des artistes en résistance, comme une « intervention artistique et performative », comme indiqué dans une interview accordée au média national El Espectador, sont non seulement restés une critique des discours prononcés dans les églises, mais ont été dénoncé par certains hommes politiques, qui demandent que les responsables soient poursuivis en justice.

Le mardi 22 mars, le représentant à la Chambre du Centre démocratique, Christian Garcés, a déposé une plainte pénale auprès du bureau du procureur général pour cet acte qu'il a qualifié d' « attaque contre la liberté de religion et de violation des droits de millions de paroissiens attaqués » dans leurs croyances par une telle explosion ».

« Monsieur le Procureur général, comme le démontre ce document, cette conduite constitue une atteinte grave au droit pénal dont la définition correspond aux infractions suivantes : Article 201. Violation de la liberté religieuse. Quiconque, par la violence, force un autre à accomplir des actes religieux, ou l'empêche de participer à une cérémonie du même type, sera emprisonné pendant seize à trente-six mois », a déclaré le député de Valle del Cauca.

Il a également indiqué que l'article 202, qui envisage le non-respect d'une cérémonie religieuse, quiconque perturbe ou empêche la tenue d'une cérémonie religieuse ou la fonction d'un culte autorisé, tenant pour responsables les membres de la « Première Ligne » et des « Boucliers bleus », collectifs qui ont été rendus visibles lors des manifestations contre le gouvernement national au cours de l'année écoulée.

En outre, le conseiller municipal de Bogotá de Colombia Justa Libres, Emel Rojas, a indiqué qu'il avait demandé au procureur général, Francisco Barbosa, de poursuivre les responsables de ces actes dans la cathédrale Primada, qu'il a classée comme membres de la « Première Ligne », malgré le fait qu'il s'agissait d'un collectif d'artistes qui ont attribué ces événements, dans le but de « créer un précédent pour la protection des communautés religieuses ».

« J'ai demandé officiellement au procureur d'accélérer les enquêtes et de poursuivre les responsables de la « première ligne » impliqués dans ces actes qui constituent manifestement un type d'infraction pénale. Et ce type d'infraction pénale a porté atteinte à la liberté de culte, qui doit être jugée et qu'un précédent doit être créé à Bogotá », a conclu le conseiller municipal Rojas.

Pour sa part, l'archidiocèse de Bogotá a appelé au respect des lieux et des célébrations religieuses, tout en demandant que des espaces soient trouvés pour que de telles manifestations aient lieu sans violer les droits des autres citoyens.

