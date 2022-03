Challengers VALORANT : une équipe latino arrivera au premier événement international de l'année

Après le mois de la phase régulière dans le nord et le sud de Latam, les quatre représentants du continent sont déjà au Mexique pour entamer les séries éliminatoires face à face. Du 24 au 27 mars, Leviathan, E-Xolos LAZER, KRÜ Esports et FUSION chercheront à obtenir le seul laissez-passer direct pour le VALORANT Masters de Reykjavik, réservé au champion. Il s'agit du premier événement international de l'année qui réunit les meilleures équipes du monde en tant que point culminant de la première étape du VCT (Champions Circuit).

Dans le Nord (LAN), l'équipe E-Xolos LAZER a pris la première place après avoir battu FUSION 2-1 en finale de la clé des vainqueurs. L'organisation vient d'arriver sur les lieux - par le joueur de baseball Jhoulys Chacín - a pris sa revanche lors de la finale des perdants, où elle a confirmé sa présence en battant Six Karma 2-0.

Pour sa part, dans le sud (LAS), c'est l'équipe Leviathan qui a pris la première place, après sa victoire contre KRÜ Esports par 2 à 0. Les favoris de Latam et du top 4 mondial en 2021 n'avaient pas leur équipe de départ complète pour le match, en raison de la suspension partielle de Keznit, mais ils ont remporté la deuxième place avec leur victoire contre 9z par 2-0. Dans la finale de la touche inférieure, ils ont de nouveau eu la formation de départ et ont remporté une victoire retentissante.

Petites annonces de LAS | (@valesports_la)

VALORANT Masters : Le finaliste des séries éliminatoires VALORANT Challengers affrontera le deuxième au Brésil pour définir le qualificatif. En d'autres termes, la région brésilienne aura également les mêmes opportunités. La décision de Riot Games était en faveur de Latam, qui a démontré de manière remarquable qu'il possède un talent de premier ordre dans le jeu de tir. Les performances internationales de KRÜ Esports, ainsi que la performance de la formation des Australs (désormais sous les ordres de Leviathan) lors du Last Chance Qualifier du Last Chance Qualifier de la Ligue des Champions ont joué un rôle clé dans cette progression.

Lors de la dernière édition des séries éliminatoires face à face dans la région, le Sud a montré sa supériorité sur Six Karma et INFINITY, et bien que les Australs aient battu KRÜ Esports en finale de la clé 2-1 des vainqueurs, ils se sont inclinés face au même rival 3-0 lors de la grande finale. Des représentants tels que Bandicoot et Daveeys chercheront à se venger et E-Xolos LAZER et FUSION chercheront à rectifier et à représenter de la meilleure façon, tandis que Leviathan cherchera à surmonter la barrière à l'entrée qui a été KRÜ Esports en 2021.

Clés éliminatoires VCT Challengers Mexique - Étape 1 | (@valesports_la)

Du jeudi au dimanche, les journées débuteront à 14 MX ; 15 CO/PE ; 17 AR/CL. La première journée sera ouverte par le duel entre E-Xolos LAZER (top 1 LAN) et KRÜ Esports (top 2 de LAS), puis conduira à la rencontre entre Leviathan et FUSION. Tout le monde partira de la touche du haut, dans un format à double élimination. À la fin de jeudi, nous rencontrerons les finalistes de la clé des gagnants et le vendredi 25, la première équipe éliminée. Le Nord sera-t-il capable de se racheter ? Sera-t-il temps pour Leviathan ou est-ce que KRÜ Esports se rendra à nouveau à Reykjavik ?

