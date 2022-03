Pâques : combien coûte le voyage en voiture de Buenos Aires à Mendoza, Cordoue et les principales destinations touristiques

Face aux vacances de Pâques, de nombreuses personnes décident d'utiliser leur voiture pour voyager à l'intérieur du pays et profiter des frontières intérieures, notamment compte tenu des difficultés liées aux voyages à l'étranger et du fait qu'il devient de plus en plus difficile d'acheter des dollars en raison de l'écart de poids. Et si voyager à travers l'Argentine dans ce contexte de forte inflation n'est pas facile non plus pour les touristes locaux, c'est sans aucun doute l'option la plus accessible pour ceux qui ont des économies et décident de profiter du long week-end d'avril.

Dans ce contexte, Infobae a mené une enquête pour comptabiliser le coût des déplacements en voiture de Buenos Aires vers certaines des principales destinations touristiques du pays, qui a montré que jusqu'à 28 665,7 dollars d'essence sont nécessaires pour se rendre à Bariloche et 17 965,60 dollars pour Mendoza ; jusqu'à 7 133 dollars, 40 pour aller à Mar del Plata ; 23 381,70$ pour se rendre à Puerto Iguazú, à Misiones et 12 549,50$ pour aller à Cordoue.

Selon le nombre de personnes qui partagent le voyage, cela peut également être une option moins chère que le coût individuel autrement.

Lorsque vous montez dans la voiture, le budget familial doit être pris en compte. D'autant plus que le pouvoir d'achat des salaires est érodé par l'inflation, qui a atteint 52,3 % au cours des 12 dernières années, selon Indec. Et aussi compte tenu de la hausse du prix de l'essence, l'un des éléments qui croît le plus rapidement dans la part des dépenses totales liées à l'automobile.

Il convient de rappeler que les carburants ont augmenté ce mois-ci. À cet égard, la société YPF a annoncé lundi dernier des hausses de 9,5 % en moyenne du prix de ses carburants de base et de 11,5 % en moyenne des carburants haut de gamme.

Pendant ce temps, le président de la Chambre argentine du tourisme (CAT), Gustavo Hani, a déclaré à Infobae que de nombreuses attentes étaient placées sur les vacances de Pâques 2022. « Nous constatons que la demande de voyages continue d'augmenter dans tout le pays et nous sommes très satisfaits de ce que cela signifie pour la société et de ce qu'il génère pour l'économie du pays. Nous venons d'une saison estivale réussie, avec le puissant outil de PreViaJe, où l'importance du tourisme en tant qu'activité pour soutenir les provinces et générer de véritables emplois a été démontrée », a-t-il dit.

« Dans cette optique, nous œuvrons à la réalisation d'un grand mouvement touristique pendant Pâques. Nous sommes convaincus que cette année, nous allons poursuivre la reprise du tourisme avec le coup de pouce des longs week-ends et des escapades », a-t-il ajouté.

Buenos Aires - Bariloche

Voyager dans une voiture de taille moyenne de Buenos Aires à Bariloche nécessite de parcourir environ 1 640 kilomètres, soit une consommation moyenne de 217 litres. Si l'on tient compte du prix de la super essence de YPF, dont la valeur dans la ville de Buenos Aires est de 109,90$ le litre, il faut payer environ 23 848,30$ pour aller et venir, tandis que si vous utilisez du naphta de qualité supérieure, (à 132,10$ le litre), la dépense s'élève à 28 665,7$. Ces valeurs s'élèvent en dehors du CABA.

Le centre civique de Bariloche reçoit des touristes toute l'année

Les spécialistes soulignent qu'il peut y avoir des variations de la consommation de carburant, en fonction de l'entretien de la voiture, telles que le réglage correct de la voiture : la pression des pneus et l'état des filtres à air et à huile ; et le mode de conduite.

Dans ce cas, le coût d'environ six péages, pour un total de 511,71$, doit être ajouté à la dépense.

Buenos Aires — Mendoza

Pour ceux qui choisissent les montagnes et les vignobles comme attraction et décident de visiter la province de Cuyana, ils devront parcourir environ 1 047 kilomètres par section, ce qui signifie une consommation moyenne de 136 litres d'essence dans une voiture de taille moyenne.

Pour se rendre au pays du vin depuis Buenos Aires, il faut parcourir environ 1 047 kilomètres par section

Ainsi, le calcul des dépenses pour les véhicules se déplaçant à 110 kilomètres à l'heure montre que le chargement de super essence s'élève à 14 946,40 dollars, alors qu'avec de l'essence premium, le coût augmente à 17 965,60 pesos.

Cette destination doit être facturée le coût d'un 10 péages totalisant environ 831,71$ par section.

Buenos Aires - Mar del Plata

La Costa Party est toujours une bonne option, même en automne. Et en ce sens, Mar del Plata est, comme chaque année, l'une des destinations les plus visitées pour les réservations.

Mar del Plata reste un classique pour les familles argentines lorsqu'il s'agit de choisir une destination touristique (Shutterstock)

La distance de la ville de Buenos Aires est d'environ 414 kilomètres par la route provinciale 2, ce qui implique une consommation de 54 litres pour voyager aller-retour. Dans ce cas, vous devez débourser environ 5 934,60$ si vous chargez de la super essence et environ 7 133,40$ si vous consommez de la prime.

Pour atteindre l'heureux, il faut tenir compte des dépenses sur cinq péages, qui accumulent au total environ 457,71$ pour un aller simple.

Buenos Aires — Cordoue

Cette province, accessible depuis Buenos Aires par la route nationale 9, est également l'une des destinations les plus populaires d'Argentine en matière de tourisme.

Les montagnes de Cordoue ont tendance à attirer les touristes à tout moment de l'année (Credit Prensa Visit Argentina)

Dans ce cas, depuis CABA, vous devez parcourir environ 700 kilomètres pour atteindre la capitale de Cordoue, ce qui implique une consommation de carburant de 95 litres pour parcourir les 1 400 km nécessaires pour aller et revenir. De cette façon, vous devez dépenser environ 10 440,50$ si vous facturez super et environ 12 549,50$ au cas où vous factureriez de l'essence premium.

Pour accéder à la docta, il est nécessaire d'ajouter au budget environ six péages totalisant 611,71$ par section.

Buenos Aires — Iguazú

Enfin, ceux qui souhaitent visiter ou revisiter les chutes d'Iguazú à Misiones et se rendre en voiture devront parcourir environ 2 600 kilomètres pour se rendre à Buenos Aires et consommer 177 litres d'essence. Donc, si vous chargez de la super essence, vous devrez payer 19 450,30$ et dans le cas de l'essence la plus chère, vous devrez avoir 23 381,70$ .

Dans ce cas, il est nécessaire d'envisager des dépenses pour huit péages totalisant 901,71$.

Les chutes d'Iguazu du côté argentin - © Nicholas Tinelli/Argentina Photo Workshops

Autres dépenses lors d'un voyage en voiture

Il convient de noter que le coût total sert de référence et que l'investissement consiste en une série de valeurs standard qui comprend la gravure de pièces automobiles (obligatoire par la loi 3 708) dont la valeur établie dans la ville est de 3 000$, en plus du coût, également en CABA, du véhicule technique Vérification (VTV) de 4 024$ pour les voitures.

La procédure VTV est obligatoire pour les véhicules privés pesant jusqu'à 3 500 kilos, âgés de plus de trois ans ou de plus de 60 000 kilomètres. Les exigences sont d'avoir la carte d'identité, le permis de conduire actuel et l'assurance du véhicule en vigueur. Il est également nécessaire d'avoir une preuve de paiement correspondant à la réservation du quart de travail. Et avec la carte verte ou bleue, dans le cas d'un tiers.

Pour la gravure de pièces automobiles, la procédure doit être effectuée par tous les propriétaires de véhicules automobiles situés dans la ville. Les exigences sont d'avoir le titre ou la carte d'identité verte/bleue et une pièce d'identité valide. Une fois la procédure terminée, vous recevrez un formulaire et une plaquette identifiant que le véhicule est gravé.

Documentation requise

Il est également important de garder à l'esprit la documentation nécessaire pour pouvoir voyager à la fois sur les routes nationales et provinciales, ainsi que sur les rues et les autoroutes.

L'Agence nationale de la sécurité routière a notifié que la documentation obligatoire pour la conduite consiste en un permis de conduire valide et permettant le type de véhicule, le DNI, la carte d'identité du véhicule (carte bleue ou verte), la plaquette et le certificat de l'examen technique obligatoire (selon la législation où il est situé) le véhicule), la preuve actuelle de la police d'assurance obligatoire contre les tiers, les deux plaques de brevet placées visibles, non modifiées, en bon état et à un endroit approprié, preuve du paiement de la taxe de règlement du véhicule (brevet) et preuve et plaquette valide pour les véhicules avec GNC.

