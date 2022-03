Au milieu des doutes, le nouvel aéroport de Mexico prend son envol

Trois semaines après s'être soumis à un référendum de rappel, le président Andrés Manuel López Obrador inaugurera lundi le nouvel aéroport de Mexico, une œuvre phare du gouvernement qui doute de sa viabilité opérationnelle et financière.

Le terminal, construit par l'armée sur la base aérienne de Santa Lucia, à Zumpango (État du Mexique), vise à atténuer la saturation de l'aéroport Benito Juárez, qui a transporté 36 millions de passagers en 2021 et un record de 50,3 millions de passagers en 2019.

Le Felipe Ángeles, du nom d'un soldat de la Révolution mexicaine du début du XXe siècle, remplace un autre terminal que le gouvernement d'Enrique Peña Nieto (2012-2018) a construit dans la banlieue de Texcoco pour un coût de 13 milliards de dollars.

L'investissement final dans le nouveau complexe s'élèvera à 74 535 millions de pesos (3 657 millions de dollars), selon le président de gauche, élu en 2018 pour un mandat de six ans.

Il s'agira de l'inauguration du premier de ses grands travaux d'infrastructure. Les autres, dans le sud du pays, sont une raffinerie dans son Tabasco natal ; le train maya, un projet touristique de 1 554 km auquel participent également les militaires, et la modernisation du corridor interocéanique de Tehuantepec.

López Obrador, qui a élargi le rôle des forces armées dans plusieurs domaines, souligne que le nouvel aéroport, à environ 50 km de la capitale, « n'a pas connu de dépassements de coûts (...), est moderne et a été construit par des ingénieurs militaires en un temps record, à faible coût et avec les technologies les plus avancées ».

- Peu d'opérations -

L'investiture a lieu à l'approche de la consultation du 10 avril, au cours de laquelle les Mexicains décideront s'ils veulent que le président - dont la popularité est en moyenne de 58% - mette fin à son mandat.

Le plébiscite a été inclus dans la Constitution par la majorité au pouvoir au Congrès, mais l'opposition le rejette au motif qu'il vise uniquement à renforcer López Obrador, qui exclut de modifier la loi pour mettre en œuvre la réélection.

Le nouvel aéroport débutera avec huit vols quotidiens des compagnies aériennes nationales Volaris, VivaAerobus et Aeromexico (la plus grande du pays qui avait initialement refusé de participer), et le vénézuélien Conviasa, le seul international.

López Obrador a également invité le président de Delta à opérer depuis Sainte-Lucie.

Le Felipe Ángeles desservira simultanément avec l'aéroport actuel et celui de Toluca voisin, contrairement au projet Texcoco qui aurait entièrement remplacé Benito Juárez.

Des analystes du secteur tels que Fernando Gómez estiment que ce facteur augmente le risque d'accident.

« Il aurait dû absorber la plupart des opérations (de l'aéroport actuel). Et sinon la plupart, une partie importante », explique Gomez à l'AFP. Pendant ce temps, « nous courons le risque d'un accident ».

Mais les autorités aéroportuaires ont déclaré au journal Milenio qu'elles avaient adopté un modèle de navigation garantissant une activité simultanée.

Le gouvernement prévoit de déplacer 30 % des opérations à Sainte-Lucie d'ici trois ans.

- Retos -

Le travail fait également face à des défis environnementaux, tels que le contrôle de la pollution et la connectivité terrestre, étant donné que quelque 20 millions de personnes vivent à Mexico et dans sa région métropolitaine.

Le ministère de l'Environnement a mis en garde contre des impacts tels que la diminution du volume et de la qualité de l'eau, la réduction de la flore et la modification de l'habitat faunique, qu'il considérait néanmoins comme mini

« À court terme (le défi) est l'infrastructure routière à accéder et la capacité est suffisamment grande pour que lorsque celle de l'aéroport actuel est réduite, elle puisse répondre à la demande », explique le capitaine Miguel Valero, ancien président de l'Association des pilotes du Mexique.

Le gouvernement admet qu'il faudra plus de temps pour se rendre à Sainte-Lucie, il a donc promis de réduire le temps de documentation.

Sur le plan financier, les responsables des aéroports reconnaissent que Felipe Ángeles ne sera rentable qu'en 2026. Entre-temps, il sera financé par des ressources publiques et des réductions seront appliquées pour rendre le fonctionnement des entreprises plus économique.

López Obrador souligne qu'il s'agira d'un processus progressif, qui ira de pair avec la reprise économique.

L'aéroport est né en pleine controverse. Avant de prendre ses fonctions, López Obrador avait déjà décidé d'annuler le projet Texcoco après une consultation populaire critiquée pour son manque de représentativité, et de le remplacer par celui de Sainte-Lucie.

Cette décision est considérée par les analystes comme l'une des raisons de la relation froide que le gouvernement López Obrador entretient avec le secteur privé.

yug/axm/dg