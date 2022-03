Merci Gerardo, pour votre exemple de télévision digne de ce nom

Les hommes sont souvent appelés par leur nom de famille. Pour les femmes, en revanche, par leur nom. Le nom de famille donne du sérieux et la proximité du nom. Gerardo Rozín, cependant, est Gerardo. Peut-être que l'équilibre entre la popularité, la massivité, l'affection des gens, les temps de télévision et une ligne de profondeur, de réflexion et de culture qui va au-delà de la notation, de l'effet ou de la viralisation est un hommage à Gerardo (Gerardo ou Rozín), mais aussi une émission qu'une autre télévision était possible.

Et j'espère que d'autres vont continuer à essayer. Il n'est pas facile de trouver des recherches, des propositions et des programmes similaires à ceux de Gerardo (qui ne sont pas plus de copie que de conduite) dans un contexte où la boue éclabousse presque tous les programmes et éclabousse tellement que rien ne peut être vu sans que les yeux brûlent à cause de la haine qu'ils dégagent.

J'ai rencontré Gerardo en 2010. Il a produit « Mañaneras » avec Karina Mazzocco, Paula Trapani et Carmela Bárbaro. J'étais en train de faire l'une des premières chroniques de genre à la télévision sur la chaîne maintenant fermée CN23. Aujourd'hui, les questions de genre sont plus courantes à la télévision, mais les progrès n'ont pas été aussi importants qu'il n'y paraît. Au contraire, aujourd'hui les voix qui diffament ont un écran et il n'y a pas de colonne genre comme celles que nous avons su construire avec Mariana Carbajal et Liliana Hendel.

La télévision a toujours joué à cache-cache avec le mouvement des femmes en Argentine (pas avec certaines femmes en liberté, ni avec des femmes qui se déshabillent contre d'autres femmes), mais avec un mouvement qui a pu générer une révolution féministe plus reconnue dans le monde que sur notre écran.

En 2015, un grand succès a été généré avec le mouvement « Ni Una Menos » diffusé à la télévision. Mais ce qu'il a fait comme s'il n'existait pas pour repenser les modes de production audiovisuelle. Mais les dénonciations du « Moi aussi » ont provoqué une vague de critiques et de questionnements massifs.

Les réseaux (qui sont déjà pires que la télévision aujourd'hui même si nous continuons à regarder la télévision et à utiliser Twitter) ont été une opportunité dans le premier boom des effets et des répercussions. Il était possible d'imposer un ordre du jour que les producteurs n'avaient pas besoin d'approuver et, bien qu'il y ait eu des discussions, les centres d'appels n'étaient pas organisés de manière à ce que ceux d'entre nous qui écrivaient pèsent le dosage du mauvais sang par hématocrite sur la balance avant de voir ce que nous avons écrit.

Le 9 janvier 2018, Gerardo Rozín s'est prononcé contre la naturalisation de la violence dans la culture qui « facilite la violence » dans son programme.

Lorsque la télévision a ouvert la porte, il y a eu des changements. Parce que, malgré nous, la télévision continue de porter un poids important de communication lorsqu'il s'agit de produire des effets sociaux et politiques. La lecture de « Marica » par Pepito Cibrián dans le programme de Susana Giménez a été l'un des facteurs (pas le seul, il n'y en a jamais un seul) qui a influencé l'approbation de l'égalité du mariage avec un clin d'œil populaire à l'amour sans seigneur et dame dans le livre de mariage et le gâteau de mariage.

Dans l'approbation de l'avortement légal, l'ouverture estivale de « Intruders » dans laquelle nous avons défilé une série de féministes (Bimbo, Julia Mengolini, Malena Pichot, Flor Freijo, Ingrid Beck, Valeria Licciardi, entre autres) a été un choc pour faire sortir l'avortement du placard et que nous pouvions parler, dans chaque maison, en général la lumière du jour, de toutes les femmes qui avaient interrompu leur grossesse et qui ne l'avaient pas dit. Mais si c'était dit à la télévision, c'était plus facile à dire.

Cependant, de nombreux conducteurs ont regretté d'avoir ouvert le micro aux féministes. Et ça se voit. Il y a d'excellents journalistes et animateurs sur les chaînes. Mais il y a plus de changements pour la galerie que de vrais changements, il n'y a pas de chronique sur le genre et les journalistes ayant plus d'espace et d'audience semblent avoir de la colère contre les femmes et ne pas travailler pour faire ce que dans la série canadienne Workin' Moms appelle l'effet « ascenseur » afin que ceux qui occupent des places au-dessus aident d'autres (qui sont en dessous) peuvent également s'élever. Ils semblent vouloir couper la corde plutôt que de soulever les autres femmes.

Après la dénonciation de Thelma Fardín, les portes de « Morfi » ont été rouvertes pour discuter des questions de genre

Gerardo a contribué à la diffusion de l'humour, de la musique et de la culture populaire avec une noblesse qui a obtenu une note mais a été reconnue de manière exponentielle après sa mort. Peut-être parce que c'est comme une chanson qui n'est pas stridente et qui s'affiche plus quand elle est éteinte que lorsqu'elle est allumée. Mais elle mérite d'être reconnue. Et, en outre, le travail et l'humanité de Gerardo méritent que ni sa mémoire ni son exemple ne s'éteignent : une télévision avec plus de dignité est possible.

Presque tous les commentaires sur Gerardo valorisent le même geste : il savait écouter. Personnellement, je ressentais la même chose à chaque fois que je lui parlais : il savait écouter . Et il a appris à écouter les autres et à s'écouter soi-même selon ses propres désirs. De plus, au cours de ces derniers mois de maladie, Gerardo m'a appris à entendre parler de la mort comme personne d'autre ne l'avait fait. Il n'allait pas juste mourir, il savait qu'il allait bientôt mourir. Cela a transformé l'insupportable en rire, en douleur ou en amitié. Je vous remercie pour cette leçon de dignité tout au long de la vie.

L'écoute est ce geste qui semble éteint chez les journalistes, les conducteurs et les hommes sur une moto qui fait tellement de bruit qu'ils n'en ont plus. Gerardo a vraiment entendu parler de la nécessité d'un changement culturel par rapport au machisme. Beaucoup d'hommes ont déclaré qu'ils étaient en train de déconstruire ou de reconstruire. Et cela m'a semblé être un bon point. Il n'était pas nécessaire pour eux d'avoir des registres de saints ou de ceux qui n'étaient pas pollués. Mais qu'ils étaient capables d'écouter (ce n'était pas si mal non plus). Mais pour la plupart, c'était une mode, une pose ou, au contraire, une plante pour devenir plus macho.

Dans « Morfi », Rozín a conduit à parler de l'avortement légal lors de la discussion du Sénat sur la loi sur l'interruption volontaire de grossesse le 6 août 2018

Je ne regrette pas d'avoir essayé. Parlez là où ils m'ont laissé, essayez de trouver ceux qui semblaient prêts à m'écouter. Pour aller plus loin et plus profondément que ce que nous pouvions faire en écrivant dans Las/12, à partir de Page/12, un fait que Gerardo aimait parce qu'il avait commencé dans son Rosario/12 bien-aimé. Mais dans de nombreux cas, ce fut un échec. Avec Gerardo, le succès n'est pas dû à un programme, mais à une conversation sincère et transformatrice dans la vie réelle. Et dans la maladie et la mort - qui font partie de la réalité - également.

Le 9 novembre 2016 était la première fois qu'il m'invitait à participer à son programme. Je suis revenue avec un pékele (un délicieux gâteau au chocolat, à la banane et au dulce de leche de Chantal Abad) qu'il s'est occupé d'enrouler autour de moi (comme quelqu'un qui invite dans un studio de télévision ou dans le salon de sa maison) et le cadeau a fait le bonheur de ma fille qui m'a accompagnée. Ce n'était pas une exception. Ce n'est pas la seule invitation. Nous sommes allés avec les journalistes Mariana Carbajal et Florencia Alcaraz après le triomphe de Donald Trum aux États-Unis. Et lui, qui était pluriel, et qui était très loin de la fissure où il ne rentrait pas, n'était pas neutre non plus. Il n'aimait pas le machisme ou le racisme. Et c'est ce qu'il a dit.

Cette fois-ci, a-t-il déclaré, à propos de l'élection de Trump : « Nous voulons essayer de comprendre pourquoi un sexiste avoué et fier de la façon dont sa puissance économique et sa célébrité pourraient le servir à conquérir une femme et à progresser physiquement », a-t-il souligné avant de donner lieu à la parole.

Mais peut-être que les mots qui montrent le plus une profondeur qui doit être sauvée sont ce qu'il a éditorialisé en disant qu'il faisait une passe éditoriale (dites-moi quelle personne interviewée vous emmenez et je vous dirai ce que vous voulez dire) le 9 janvier 2018. Un jour plus tôt, Hollywood s'était élevé contre les abus sexuels avec le hashgat #Time's Up et des actrices vêtues de noir dans une scène qui a emmené #MeToo sur le tapis rouge des Golden Globe Awards.

« Aucune femme n'a à subir la violence », a déclaré Rozín en demandant un éditorial en janvier 2018 dans le contexte de #MeToo.

Mais l'Argentine s'est réveillée avec une polémique parce que Cacho Castaña avait déclaré : « Si des femmes sont violées, laissez-les se détendre et s'amuser ». Nous n'allons pas dire que le chef d'orchestre qui a donné naissance au folklore, au tango, à la cumbia, au trova et au rock ne comprenait pas la culture populaire. Il a toutefois été encouragé à aller plus loin. « Plus qu'une interview nous voulions vous demander presque une maison d'édition, Luciana », m'a-t-elle donné le laissez-passer pour condamner la naturalisation des violences sexuelles.

Mais il n'est pas resté silencieux et a souligné : « Culturellement, la société a compris que certains contenus sont trop lourds pour la vraie vie. Et le fait de valider certains discours finit par donner une idée de la manière dont la question de genre est traitée dans la société, ce qui finit par faciliter l'action en faveur des violents. Je comprends qu'il suffit, dans le monde, que la culture facilite les choses pour les violents. »

Le 6 août 2018, il restait deux jours au Sénat de la nation pour traiter de l'interruption volontaire de grossesse. Il y avait de la censure sur les chaînes, des journalistes fermaient les portes et des femmes n'amenaient des hommes à leur table qu'à des moments décisifs pour l'avenir des femmes. Gerardo n'était pas à l'antenne, mais il a décidé, en tant que producteur, d'ouvrir à nouveau le mot. Dans sa ville, Rosario, l'avortement était légal pour des raisons et il a donné son écran pour écrire sur les graphiques : « Ceux qui quittent la vie sont des femmes pauvres » ; « La société a deux poids, deux mesures » ou « Les pressions contre les jeunes femmes ne sont pas démocratiques ».

Le 13 décembre 2018, après la dénonciation de Thelma Fardín, le micro était à nouveau ouvert sur son programme. Et aussi pour parler du livre « La révolution des filles », avec des photos des écharpes vertes, qui sont aujourd'hui insultées depuis d'autres endroits où le jeu télévisé n'est pas juste et où les femmes sont repoussées. Il y a des moments où des comparaisons sont nécessaires. Mais, dans celui-ci, surtout, pour vous remercier et montrer que vous pouvez refléter une autre télévision tout en restant populaire, familier et en prime time.

De nombreux chauffeurs m'ont appelé lorsqu'ils ont été critiqués, interrogés ou brûlés sur les réseaux sociaux. Gerardo aussi. Mais il était le seul à garder la conversation et le micro de ses programmes (en tant que chef d'orchestre et producteur, quand il était à la caméra ou derrière la liste des invités) et les chefs d'orchestre étaient d'autres visages : Alejandro Fantino, Zaira Nara, Damian De Santo, Paulo Kablan, Melina Fleiderman, Malena Guinzburg, etc.

Le plus gros problème n'est pas d'avoir un geste sexiste, mais de ne pas pouvoir entendre ce changement est nécessaire. La plus grande hypocrisie est venue de ceux qui ont dit qu'ils écoutaient et qu'au premier changement, ils se remettaient des bouchons dans les oreilles. Gerardo a également démontré qu'il est possible d'écouter, de changer et d'avoir une note. Et cette dignité fait partie du patrimoine culturel qu'elle nous laisse. Laissez-les nous écouter.

Gerardo a proposé de faire un programme avec un panel féministe dont nous avons discuté dans les bars (parmi beaucoup d'autres commentaires culinaires, bien sûr) et ils ne l'ont pas laissé faire. Mais en tant que personne qui croit vraiment en la télévision, il a toujours gardé la possibilité de parler de violence sexuelle, de jouissance féminine, de l'effet de Trump sur la politique et, au milieu de la pandémie, d'un autre problème qui l'inquiétait et qui lui a donné un écran : les incendies qui ont tellement affecté son bien-aimé Rosario dans 2021.

Il parlait toujours de ses amis : Romina Manguel, Claudia Acuña, Gabriela Esquivada et Nidia Marsero. Bien sûr, parmi tant d'autres. Mais il écoutait les femmes, riait et conseillait. Et il a su valoriser et accompagner les femmes intelligentes qui l'entouraient.

Il a parlé avec une grande fierté de la mère de sa fille (Carmela Bárbaro) et de la mère de son fils (Mariana Basualdo) et s'est senti responsable d'accompagner les mères avec lesquelles il s'est assis dans leurs luttes pour revoir les coresponsabilités parentales.

Et il a surtout parlé de l'importance pour lui de prendre soin, d'élever, de rire et d'accompagner sa fille. Et que sa fille serait fière de lui. Je veux écrire cet hommage, pour lui faire comprendre que ce qui comptait le plus pour lui, c'était de la satisfaire.

