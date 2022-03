Le pape François a rendu visite à des enfants ukrainiens qui ont fui l'invasion russe et qui se remettent dans un hôpital de Rome

Pope Francis visits Bambino Gesu Pediatric Hospital to thank for caring for Ukrainian children, who fled the Russian invasion of Ukraine, in Rome, Italy, March 19, 2022. Since the beginning of the conflict, the hospital has taken care of about 50 Ukrainian children. Vatican Media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Samedi, le pape François a rendu visite aux enfants arrivés en Italie en provenance d'Ukraine fuyant l'invasion de la Russie ces derniers jours et hospitalisés à l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù, géré par le Vatican.

Vers 16 heures, Francis a visité par surprise l'usine où se trouvent les enfants hospitalisés arrivés d'Ukraine, dont beaucoup sont atteints de cancer, mais aussi des enfants blessés par les bombardements russes.

Depuis le début du conflit, l'hôpital a soigné une cinquantaine d'enfants ukrainiens (Médias/Reuters du Vatican)

Selon les informations du Vatican, il y a actuellement 19 enfants ukrainiens entre le siège de Rome et le siège de l'hôpital de la ville de Palidoro, à la périphérie de la capitale, tandis que ceux qui sont arrivés depuis le début de la guerre sont environ 50.

« Le pape s'est arrêté dans les couloirs et a rendu visite à tous les enfants présents, avant de retourner au Vatican », a rapporté le Saint-Siège.

Les photos envoyées par le bureau de presse du Vatican montrent le Pontife, accompagné de la présidente de Bambino Gesù, Mariella Enoch, qui caresse une fille nommée Lydia âgée d'environ 8 ans avec la tête bandée (Vatican Media/Reuters)

François s'était souvenu des enfants ukrainiens admis dans le soi-disant « hôpital du pape » lors de l'audience d'aujourd'hui avec les organisateurs et les enfants du Chœur Antonian et avait demandé à prier pour eux.

« Prions pour eux... les enfants de 'Bambino Gesu' blessés par la guerre », a déclaré le pontife tôt samedi alors qu'il s'adressait à la chorale des enfants. « C'est une période difficile. Nous, ici à Rome, allons les aider à s'améliorer », a-t-il dit.

Le pape a fait la connaissance des enfants ukrainiens actuellement admis à l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù de Rome (Médias/Reuters du Vatican)

Cette semaine, le souverain pontife a également envoyé un message le remerciant « pour le service, la charité, l'amour pour les enfants ukrainiens blessés ».

Parmi les personnes admises, il y a quatre filles qui sont arrivées avec une association de bénévoles et qui ont subi de graves blessures de guerre. Deux d'entre elles ont subi une amputation des membres supérieurs et les deux autres filles ont subi un traumatisme cranio-facial assez grave, a déclaré aux médias du Vatican le professeur Mario Zama, chef du service de chirurgie plastique et maxillo-faciale de l'hôpital.

Francisco, âgé de 85 ans, a tendu la main aux enfants alors qu'il marchait dans les salles de l'hôpital Bambino Gesù (Médias/Reuters du Vatican)

La structure que tout le monde appelle « l'hôpital du pape » a proposé d'accueillir des enfants ukrainiens atteints de diverses pathologies échappant à l'horreur du conflit. Ce centre pédiatrique accumule de l'expérience dans le traitement des enfants atteints de cancer en provenance d'Ukraine, où l'incidence est élevée en grande partie liée à la tragédie de Tchernobyl.

« C'est la diplomatie de la miséricorde. Nous avons toujours accueilli des enfants des zones de guerre », a déclaré la présidente du Bambino Gesù, Mariella Enoc, dans des déclarations aux médias italiens.

À l'heure actuelle, près de 3,2 millions de personnes ont franchi les frontières pour fuir l'Ukraine, selon les dernières données de l'ONU.

Avec des informations d'EFE

