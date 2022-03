Après avoir fait face à un défi qui a laissé les équipes Alpha et Gamma sans nourriture, le chef de l'équipe violette qui a précédemment remporté le prix du meilleur groupe dans le premier cycle de la compétition cherche des moyens de se nourrir des plantes autour de sa maison, alors que la faim commence à presser dans l'un des plus forts concurrents.

Pour sa part, Ceta dans la maison Beta, a trouvé quelques moments de divertissement avant la compétition qui a défini qui a obtenu les services complets, enseignant à ses coéquipiers comment les chevaux et le bétail sont liés dans les plaines de l'est, d'où est originaire le capitaine de l'équipe.

Tarzan de l'équipe Alpha a eu recours à l'alimentation végétale avec les plantes autour de la maison du groupe. Tiré de Canal Caracol en direct.

Pour les membres de l'équipe Gamma, des sentiments commencent à faire surface à propos de certains alors que Skirla a rappelé combien il était difficile d'appartenir à la police depuis plus de 18 ans, dont 15 patrouillaient dans les montagnes, après avoir subi la punition de se raser complètement les cheveux. Dans son histoire, il était accompagné de Leticiano, capitaine du groupe, et il y a parlé de l'abandon de la région amazonienne par l'État.

« Je voulais tout donner pour ma Leticia, pour les Amazoniens... Je n'ai pas de frustration, j'ai de la tristesse de voir la région telle qu'elle est, très abandonnée, j'essaie de les représenter de la meilleure façon et depuis tant d'années j'atteins ma propre ville en me sentant rejetée », a déclaré Leticiano.

Leticiano, de l'équipe Gamma, a rappelé le sort de sa patrie, Leticia, Amazonas, en raison de l'abandon dans lequel il se trouve. Tiré de Canal Caracol en direct.

Pour leur part, les membres d'Omega juste avant la compétition ont analysé la stratégie pour gagner le prix du service complet et comment ils condamneraient leurs adversaires qui leur avaient donné des gilets de 3 phrases au cours du premier cycle à se rendre au Death Challenge, laissant le père Torvic de côté.

Cette fois, le « Défi du jugement et des services » s'est déroulé dans la boîte bleue, dans laquelle six concurrents se sont affrontés dans une compétition aquatique qui s'est déroulée comme suit :

Un test dont l'objectif principal était de marquer des balles dans un panier qui devait être effectué par relais, chacun des challengers a tracé un itinéraire qui les a conduits à la piscine où ils ont été attendus par 3 obstacles pour avancer, lorsqu'ils sont sortis de l'eau, ils ont trouvé un mur d'escalade qui avait une rampe pour continuer dans le compétition.

Quand ils sont descendus de la rampe, ils ont trouvé une piscine de 2 mètres de profondeur et là ils ont trouvé un panier contenant les balles qu'ils devaient ramener au début de la piste et la marquer, après cela, ils ont dû revenir au point de départ et donner le tour au prochain concurrent.

Judgment and Services Challenge, arène de compétition. Tiré de Canal Caracol en direct.

Dans le développement du défi, il y a eu une difficulté avec Porto, l'un des membres de l'équipe Alpha qui, au moment d'affronter la piscine de deux mètres de profondeur pour sortir le ballon et poursuivre son défi, les nerfs l'ont prise en charge à cause de la peur qu'elle a de l'eau, elle a donc dû demander de l'aide à les maîtres-nageurs pour pouvoir sortir de ce point d'eau.

Porto, l'équipe Alpha, a fait face à l'une de ses pires craintes dans l'eau lorsqu'elle a failli se noyer dans la piscine. Tiré de Canal Caracol en direct.

Après cela, le test s'est bien déroulé et le premier à se prélasser a été Beta, qui a gardé l'eau, l'électricité et le gaz dans sa maison pour pouvoir rendre son séjour plus supportable dans le deuxième cycle de la compétition. En outre, la responsabilité d'attribuer des peines incombent à leurs adversaires.

Pour cette opportunité, ils ont choisi deux membres de l'équipe Gamma dans le but de déstabiliser l'équipe plus rapidement et de rendre de plus en plus difficile l'avancement dans la compétition. Les élus étaient Emily et Skirla.

Skirla et Emily, celles condamnées par l'équipe bêta. Tiré de Canal Caracol en direct.

« Ils veulent nous affaiblir mentalement, éliminer les personnages... c'est là que nous réalisons au corps à corps qui est qui », a déclaré Skirla.

De son côté, Brayan a été très déçu par la situation, car ils avaient déjà deux coéquipiers condamnés : « Je suis offensé qu'ils nous lancent dessus, ils manquent d'œufs à lancer sur les autres, n'y a-t-il pas plus d'équipes ? , nous sommes censés être 4 équipes », a-t-il dit.

CONTINUEZ À LIRE :